李克強火化無追悼會 北京封路限行

【新唐人北京時間2023年11月01日訊】中共前總理李克強的遺體將在11月2日火化，但官方未提到追悼會或告別儀式，還啓動空污預警並封路限行，引發議論。

據中共官媒新華社10月31日報導，李克強的遺體將於11月2日在北京火化。

按照官方慣例，重要的黨和國家領導人都會在北京八寶山殯儀館進行火化。

據報導，八寶山殯儀館周邊已開始部署警力，便衣站崗，每個路口有公安警車，隨機抽查路人。

北京市民閔先生：「反正挺緊張的，全是警車。天安門那邊就不讓進來，現在反正挺緊張的。」

此外，北京也啓動持續到11月2日的空氣污染預警，並封路限行。

北京市民李先生：「明天李克強火化，那肯定會加強管控唄。而且現在的管控級別比過去要高得多。就拿長安街來說吧，離長安街還有六七十米的距離，他就把行人和騎自行車、電動車的人給攔住了。」

不過，官方隻字未提追悼會、治喪委員會，甚至沒提遺體告別儀式。日前，網上曝光了李克強的簡易靈堂和妻子程虹的照片，程虹看起來憔悴了很多。

對此，前中國媒體人趙蘭健在社交平台透露，黨中央要求立刻火花李克強遺體。李克強生前好友、親人，要求延遲火化，進行法醫檢查、事件調查。為了能得到中央同意，還附加不舉辦大型活動。

大陸原體制內人士文先生：「現在下台的高級官員都很慘，沒有一個不慘的。我估計明天就是小範圍的體制內就追悼一下嘛，然後就電視幾分鐘說一下就完了嘛。它最在意的是引起政治動亂嘛，擔心大家對現狀不滿。」

新唐人電視台記者陳潔、李珊珊、鐘元採訪報導

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