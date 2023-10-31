李克強2日火化 殯儀館氣氛緊張 當局不搞追悼會

【新唐人北京時間2023年11月01日訊】中共前總理李克強的遺體於11月2日在北京火化。有報導指，目前北京八寶山殯儀館附近氣氛緊張，有大批警力維安，並抽查路人身分。李克強的喪禮預計在八寶山殯儀館火化，但當局不搞追悼會。

10月27日，68歲的中共前總理李克強在上海突然去世，當天遺體由專機從上海運送至北京301醫院。10月31日，官方宣布其遺體於11月2日在北京火化。

據《東森新媒體ETtoday》10月31日報導，記者走訪北京八寶山殯儀館發現，周邊開始部署警力，每個路口都有保安、停有警車，還有便衣隨機抽查路人身分，並且告知，「近期要辦活動，周邊管制，不要隨意走動。」

報導指，殯儀館外氣氛嚴肅，許多中共公安和配槍人員站在周邊路口，裡面有許多身穿黑夾克的人來回穿梭，聚集討論事情，看似已經開始佈置會場。就連緊鄰殯儀館的八寶山烈士公墓，也不准一般民眾進入，必須持相關證件才能入場。

對於李克強的政治評價，中共官方稱，李克強是中共「傑出的無產階級革命家、政治家」「卓越領導人」。這個與前總理李鵬的評價一樣。

按照過往中共前正國級領導人去世的喪禮規格，李克強遺體將在北京八寶山公墓火化，並且舉行告別式。比照前全國人大委員長李鵬、萬裡 、喬石等人喪禮，習近平等中共領導人到場送別。根據慣例，除「核心」人物外，其他正國級高官不舉行追悼會，不設治喪委員會。

巧合的是，北京當局啓動空氣污染黃色預警持續到11月2日，正好與李克強火化日同一天，引發熱議：「這是要幹什麽？」「空氣污染盡然（竟然）可以人為控制，只有魔鬼可以做到！」

10月29日晚，北京市發布重要提示稱：10月30日12時至11月2日24時，北京將發生一次PM2.5中度污染過程，因此啟動空氣重污染橙色預警，並封路限行。

北京市當局建議市民盡量減少出行。同時下令中小學、中等職業學校、幼兒園根據情況減少或停止戶外活動，工地、企業實施採取應急措施。

李克強去世後，中共當局下令中國民眾禁止公開活動一週，並要求各高校取消社團活動，不許聚集悼念，網絡上對李克強相關討論進行嚴厲管控。

中共官方稱李克強「突發心臟病」，但外界普遍質疑這種解釋，各種陰謀論的聲音不斷。

10月30日，中共黨員、已退休前新華社記者顧萬明發出的公開信指，呼籲當局停止安排遺體火化等四大要求，先調查李克強死因，還要挖出「野心家」。

大陸前媒體人黃亮（化名）10月31日對大紀元表示，老百姓對李克強的死反響強烈，還是因為經濟下滑、生活不好過。人們對現在社會的很多政策不滿，要借這個事情發洩。

前《華爾街日報》駐華記者張彥（Ian Johnson）撰文說，至少，李克強去世可能會被許多中國國內人士視為高層發生怪事的又一個跡象，也表明習近平掌權的第二個十年將比他的第一個十年艱難得多。

張彥認為，他的去世不太可能改變中共最高領導層的權力動態。但李克強的死留給人一個批評習近平的機會。

（記者唐正綜合報導/責任編輯：李泉）

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