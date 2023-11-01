【中國新聞快報】李克強遺體將火化 北京進入半戒嚴狀態

【新唐人北京時間2023年11月02日訊】觀眾朋友好，歡迎收看晚間新聞。中共當局宣布，李克強遺體將在11月2號火化。外界認為，當局是為避免「夜長夢多」。

李克強遺體將火化 北京進入半戒嚴狀態

中共官方10月31日宣布，前總理李克強遺體11月2日火化。目前北京氣氛緊張，處於半戒嚴狀態。

有「曹操出行」司機接到通知，11月2日，禁止在長安街、地鐵路，南河沿大街、正義路等路段停車，同時，適時配合交通管制，禁止進入南長街、北長街、人民大會堂西路等路段。

北京、天津、河北高校都發布通知，要求學生取消所有活動，不準出校。北京戒備森嚴，街頭到處都是便衣和武警，嚴控進入天安門等場所。

北京當局還以空氣重度污染為名，實施交通管制，封閉多條高速路進京路口。

李克強遺體火化 八寶山公墓敏感區域將戒嚴

北京八寶山公墓成為敏感區域，也將實施交通管制。北京多位知名異議人士已被監控，也有北京居民抱怨，最近無法正常接收快遞郵件。

北京獨立媒體人高瑜在社交平台發文稱，11月1日，被人上門監控，持續兩天。高瑜披露，11月2日上午，八寶山公墓其他人的遺體告別等活動都要停止。整個交通管制，現在天安門東站地鐵已經封鎖。

有消息指，2號上午10點多，北京八寶山公墓一號廳將舉行李克強告別式，隨後火化遺體。

李克強靈堂照曝光 遺孀現身 團派舊部弔唁

10月31日，李克強的靈堂和遺孀程虹接待弔唁者的照片出現在社交平台X上。

其中一張疑似李克強家中靈堂，另一張是李克強遺孀程虹接待弔唁者的場景。

照片顯示，靈堂的布置簡陋，遺照下擺放一些白色或黃色花束。

照片中程虹全身黑衣，頭髮花白，面容憔悴。

照片中前來弔唁的男子據稱是李克強的團派舊部曹衛洲和姜大明。

獨立時評人士蔡慎坤表示，這些都不是什麼大佬，副國級以上都受到嚴密監控。實際上過去十年團派已經被團滅，隨著李克強的突然去世，所有構成威脅的隱患都已消除，中國政治舞台上只剩下一尊。

傳300萬人悼李克強 北京「嚴厲批評」安徽省委

李克強去世後，中國各地民眾自發地舉行悼念活動。尤其在徽合肥紅星路的李克強故居安外，民眾敬獻的鮮花和卡片擺滿了大街小巷。隨著勢態不斷擴大，當局如臨大敵。

在李克強故居外，當局派出大量穿藍馬甲的工作人員，監視獻花悼念者，一些寫有敏感字句的卡片也被收走。還有前來獻花的外地民眾被當地警方攔截盤查。

獨立時評人蔡慎坤11月1日發布截圖透露，安徽省獻花悼念者達到300萬人，中央對安徽省委作出嚴厲批評，安徽省委書記可能要下台。

與此同時，中共嚴控對李克強的悼念活動，要求各單位要遵照中共統一安排來悼念，絕不允許發出不同聲音，並嚴控退休幹部職工的網絡言論。

新唐人電視台記者趙鳳華、榮玉綜合報導

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