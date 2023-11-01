若換季時感到皮膚乾癢，中醫師建議可以調整飲食嘗試。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天乾燥一不小心就會出現皮膚搔癢、泛紅緊繃，甚至出現脫屑現象。中醫師表示，可先自我檢測肌膚敏感是否有出現5大現象，改善秋季搔癢，除了中醫可內服外擦有效調理外，日常飲食也可多吃「滋陰養血潤燥」食物，像是蔬菜類的菠菜、番茄等；水果的葡萄、蘋果等；藻類的海帶；油脂類的黑芝麻；動物性蛋白質的牛肉、雞蛋等。

臻觀／澄觀中醫診所在臉書發文指出，肌膚敏感5大現象檢測站，包括容易搔癢發炎、臉部泛紅甚至紅腫微熱，皮膚變薄看的到微血管、臉部有緊繃感、輕微刺痛感、乾燥脫屑等。此外，易引發肌膚敏感的6種原因，包括氣候、食物、污染、荷爾蒙變化、壓力、不當保養化妝等。若因液虧虛不能濡養全身會出現病變，表現為皮膚乾燥搔癢。

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●氣候：日曬、冷熱溫度變化、風雨。

●食物：如辛辣刺激物、酒、鳳梨、芒果 。

●污染：如空氣汙染。

●荷爾蒙變化：例如經期、更年期 。

●壓力：心情容易波動，易怒、焦慮、憂鬱。

●不當保養化妝：化學性成分刺激或者雷射術後沒有好好保養 。

這樣吃幫助皮膚築一道防護罩

中醫師提醒，想改善秋天所帶來的皮膚搔癢，建議可多吃滋陰養血潤燥食物，包括「蔬菜類」如菠菜、紅鳳菜、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、香菇、茄子；「水果類」如櫻桃、葡萄、蘋果、番茄、草莓、藍莓、覆盆子、桑葚、黑醋栗、蔓越莓；「油脂類」如黑芝麻、核桃，但要注意，堅果類每日建議吃15g即可，不宜過量。

除此之外，還有「藻類」如海帶、珊瑚草、紫菜，皆含有豐富的碘、鐵及維生素B12，是養血潤肌的重要營養素；「動物性蛋白質、膠質黏液及鐵質」如海參、雞蛋、牛肉、豬腳筋、雞爪、豬肝、魚肉魚皮、蛤蜊、蚵仔，但要注意膽固醇偏高者不宜過量食用。

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