大陸媒體人：程虹母女已被控制 有人想藉民意倒習

【新唐人北京時間2023年11月02日訊】中共前總理李克強近日去世，今天是火化日，北京霧霾沉沉。此前靈堂爆光，李克強夫人程虹神情悲戚。大陸媒體人透露，程虹和女兒都被控制，北京風聲鶴唳，多處地鐵停擺，異議人士被「上崗」等，黨內很多人借民眾呼聲想倒戈習近平，習當局緊張。

李克強火化日 北京霧霾沉沉

此前，中共官方宣布，李克強因心臟病突發於27日在上海逝世，享年68歲。並通告於11月2日在北京火化，首都天安門、新華門、人民大會堂等地將下半旗誌哀。

但通告未披露更多李克強後事安排。對於會否放開民眾弔唁李克強，會否邀請外國代表出席相關活動等，中共外交部發言人毛寧只表示，「我們會適時公布」。

週四（11月2日），北京市民李先生向大紀元介紹，「我一早推著自行車帶著口罩沿街走了一圈，路上全是警察」，來自各地的警察說著不同方言，一個大國總理就是這樣告別了。

他說，北京深秋的霧霾和陰沉的天空，襯托出一種壓抑的心情。沒有任何大規模儀式，感覺就像是一位在此前官方眾多悼念活動中身分非常卑微的人一樣，只有來自民眾的追悼。

大陸前媒體人趙蘭健公開表示，「為了防止十里長街送總理，北京採取了最嚴的防範手段。三步一崗，五步一哨。大量黑衣人嚴密監視著路邊兩旁想要祭奠李克強的普通民眾。 中國已經到了史上最黑暗時期，人們的全部行為都被黨嚴密操控著。哭泣和悲傷都成為最艱難的奢望表達。」

媒體人：黨內很多人借民眾呼聲 想倒戈習近平

連日來，大批民眾前往李克強安徽故居、河南、上海等地悼念，僅安徽就有300萬人。大陸媒體人王星（化名）週三（1日）對大紀元表示，全中國的老百姓都是借悼念李克強的死，來諷刺習近平的無能，表達對當局的不滿。

王星說，「現在黨內很多人，也是借這個事情，借人民群眾的呼聲，想倒戈。但是習肯定不樂意，他就是在看誰到底是跟我走的，是不是一條心的。」

「中共內部就是選邊站，有的膽大的就不怕，歲數大的快退休那種，跟他明著對著幹。其他的就是搓稀泥，現在就是這樣。」

官方通告未提及李克強遺體在北京何處火化，以及追悼會、遺體告別儀式等事項。

王星認為，「今天（1日）沒有追悼會，明天就一個火化。火化直播不直播還兩回事，現場有沒有照片還不知道，估計沒有，也就是幾分鐘的畫面而已。」

日前，李克強家中靈堂爆光，李克強夫人程虹一身黑衣、胸佩白花，神情悲戚。

消息：程虹和女兒都被控制

過去幾天，北京空氣污染嚴重，瑞士空氣品質監測公司指出，10月29日北京空污的程度是全球第二嚴重。當地氣象單位也警告，部分地區將出現能見度不到50公尺的特強濃霧。

「這兩天北京霧霾天，光口罩我就換了好幾個，就怕別人看出來」，王星說，因為老去一些消費場地，當局會通過支付寶發現，「你們最近怎麼老愛喝咖啡」，認為頻繁聚會肯定不正常，就這個氛圍「弄得感覺跟那個地下黨似的」。

王星介紹，有媒體的同行採訪認識李克強家的知情人，現在都是約在星巴克等這種咖啡店聊，搞得都像地下黨一樣，小聲聊一會，很快就走了。

「程虹現在對外已經不可能發聲了，即使發聲也是被控制的，李克強女兒跟程虹本人都屬於被軟禁狀態。而且因為程虹現在做博導，會帶一些研究生或學生，肯定她的課就停了，她的所有研究這段時間暫停了，大家就不要聯繫她了，這是首都經貿大學官方消息，學生傳的也是這樣。」

程虹任職於首都經濟貿易大學外國語學院，是從事英語教學與研究的語言文學教授。

王星說，「李克強死的當天晚上六七點左右，因為週五高校就放假休息了，然後程虹就被人接到其它地方，他們有人在外面看見了。首都經貿大學在十號線地鐵七局那兒，我們剛才也去轉了一圈，確實那邊有好多警察，應該是國保。」

北京風聲鶴唳 「警察額頭上蹭蹭冒汗」

旅美學者吳祚來日前在網上做了一個民調，顯示懷疑李克強的死亡是非正常的，現已超過80%，認為是他是正常死亡只有17%，「我個人也覺得這個非正常死亡的可能性要大。」

對於多地大批民眾去李克強故居悼念，王星說，從一些現場悼念畫面，「包括我也問了幾個在安徽合肥的親友，跟我說，很多都是自己買花，有的都是自家種的，然後買一個包裝紙自個包過去，有的送豆腐、包子類似的，對他的一種悼念吧。」

但是當局風聲鶴唳。北京靠近天安門、中南海的地鐵站都被封鎖。「就是在大街上看，包括高校也是，絕對不允許聚集悼念。」

王星說，「國內那些平台，抖音快手上發的視頻都是秒刪，傳上去就沒了。不用他的名字，我微信頭條上倒是可以」，「包括淘寶上，李克強那本書淘寶買不到，平時能多少人買？太納悶了，太怪了。」

異議人士也被警察「上崗」。資深媒體人高瑜週三上午發推文說，兩天敏感日不許出門。王星說，他們現在財政也沒多少錢了，就能在家呆著就家呆著，其實3號中午基本就結束了，就一天半時間。

據悉國安公安方面已經動員，一個是上海、一個是北京。王星說，「昨天在北京三里屯萬聖節民眾歡呼的時候，我發現警察額頭上蹭蹭的在冒汗，生怕出現大問題，特別緊張。而北京特別冷，那個燈光打得特別明顯。三里屯那邊是使館區跟一些駐外機構，外國人這種活動特別多。

北京也沒有像上海那麼開放，市民變裝成維尼、大白等。他說，「北京昨天基本都是一些日本動漫，一些cosplay，沒有出現那種比較接地氣的體現生活的裝扮。帶有政治含義的東西，絕對不可能在北京街頭出現。」

對於北京和上海同是萬聖節表現卻不一樣。王星認為，不排除江派與團派部分人聯合起來，在能控制的區域內放開民意，藉此去打擊習派。

無法完全控制社會 習當局緊張

「現在習近平當局也在評估，但是他搞不清楚一點，就是總以為有人、學生啊或者境外的所謂反動勢力借這個事來發動政變、搞學潮，其實從採訪中發現，人家年輕人根本就沒這想法。」

王星說，「官方天天躲著弄得這事緊張兮兮的。實際上人家壓根兒就沒這個念頭。你越這麼弄，反而顯得你沒有底氣。」

官方通告沒有提及李克強追悼會及時間地址，王星說，那個地方全北京老百姓都知道，你覺得誰敢去呢？2019年毛澤東祕書李銳去世時，有人剛去了就被北京國安局打電話來找。「因為你是敏感人物，絕對不讓你接近那個區域。」

王星還說，在經歷了那麼多像白紙革命、茉莉花革命，包括18年那種大散步運動，很多人從中吸取了教訓，就是不斷去總結。「所以現在很多人不願意去明確表達，但是通過一些非常細微的觀察才能看到，在推動這個社會變革」。

他認為，一些看似很普通的行為，但是讓當局在維穩上感到非常棘手。就是可能你吃飯，不經意間你就傳那個卡片或什麼東西，他可能沒發現，「這種他們根本抓不到，沒有辦法對人的生活行為能夠完全掌握，現在就是這樣。」

（轉自大紀元/責任編輯：歷澄宇）

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