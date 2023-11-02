北京嚴重陰霾 天津唐山等城市橙色預警

【新唐人北京時間2023年11月03日訊】陰霾再次籠罩京津冀。北京從週二開始，啟動空氣污染紅色預警，要求民眾減少出行。天津、唐山、石家莊等周邊，至少十幾個城市發布橙色預警，預計影響一億居民的正常生活。

週三，陰霾再次籠罩北京及周邊地區。

北京、天津和河北多地週二啟動最高級別的重污染天氣紅色預警，當局實施臨時交通管制，稱能見度可能降到50米以下，嚴格禁止或限制機動車輛上路。京、津、冀等地約一億民眾受到影響。

福建省遊客高女士：「我之前呆的那邊空氣環境會比這邊好一些，我們只是來這邊（北京）旅遊的，沒想到這幾天恰好霧霾這麼嚴重，我帶的口罩都快用完了。」

北京居民馬先生：「一般孩子上下午會出來玩，就是霧霾太嚴重的話就不帶他出來玩了。」

根據瑞士空氣淨化信息科技公司IQAir的數據，週三，北京PM2.5空氣細顆粒物的濃度比世衛組織提供的標準值高出20倍以上，是全球空氣污染第三嚴重的城市。

有居民表示，當局所謂治理，不能解決根本問題。

北京居民劉女士：「具體什麼原因造成的咱們也不清楚。」

當前，華北地區本應該秋高氣爽，但是多日來濕度偏高，氣溫飆升到接近攝氏30度。

美國國家地球物理流體力學實驗室主任Venkatachalam Ramaswamy：「也許是相關的，具體這個（氣候）機制如何發揮作用，這仍然是科學家們試圖弄清楚的事情。」

有專家表示，目前天氣情況依然不利陰霾消散。

新唐人電視台記者於良綜合報導

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