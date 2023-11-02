在日本官员表示前两次福岛经处理的核废水排海作业一切顺利之后，经营管理福岛核电厂的东京电力公司星期四（11月2日）开始第三次核废水排海行动。

2011年3月11日日本发生近海地震及其引发的海啸，导致福岛第一核电厂发生在国际核事件分级表（INES）中被列为最严重的七级核事故，与乌克兰切尔诺贝利核事故同级。事故导致核电厂被毁，设备和周边地区遭遇污染。

2021年4月13日，日本政府证实决定将经过国际原子能机构（IAEA）检测的大约134万吨处理和稀释过的核废水分期分批排入太平洋。今年8月24日，日本开启首次核废水排海行动，至今已经完成两次核废水排海行动。

目前核废水存放在东电约1000个大型存储罐中。

日本政府公布的前两次核废水排海量分别为7788吨和7810吨。而从星期四开始的第三次排海的核废水量仍为7800吨左右。

日本核废水排海行动遭到渔业团体和周边国家的强烈反对。在韩国，成百上千民众曾走上街头，抗议日本核废水排海，同时抨击一心与日本修补关系的尹锡悦政府对日抗争不力。

北京更是一直强烈反对日本将福岛核废水排海。日本政府8月下旬一开始启动将核废水排海，中国政府就立即宣布“全面暂停进口”日本的水产品。日本时事通讯社上周五引述日本财务省当天发布的9月份初步贸易统计数据表示，日本今年九=9月对中国大陆的鱼类和海产品出口较去年同期暴跌99.3%。

中国一直是日本渔业和水产品最大的市场和进口国。

为了挽救日本渔业和水产品业者，日本中央和地方政府发起了大吃海鲜的运动，而日本民众也纷纷响应这一号召。日本政府还设立了专项基金，帮助日本渔业公司和出口商开辟新的市场，并降低对中国市场的依赖。

美国驻日大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）本周一在接受路透社专访时透露，驻日美军为了声援日本也破天荒首次向日本大宗采购海鲜，购买了一吨扇贝供应驻日美军以及美国海军舰艇的官兵食用。他同时表示，中国对日本水产品的进口禁令是“经济战”的一部分，而美国应该更深入地研究如何协助日本应战。

日本在将核废水排海前，已经尽可能地消除水中的核辐射，并将核废水稀释。东电和日本政府都认为这样的程序很安全，不过美联社引述部分科学家的话说，将大量核废水持续排海是史无前例的行动，因此必须对此进行密切的监测追踪。

由东电和日本政府所作的抽样调查显示，目前在样本中发现了氚，而依靠现在的技术根本无法从水中分离氚，不过氚的含量远低于世界卫生组织（WHO）为饮用水制定的标准。

不幸的是，东电的核废水处理作业最近出现了一次事故。四名员工10月25日在清理管道时，排水软管突然脱落，他们的身上溅满了受到污染的废液（并非系统内流动的废水）。废液浸透他们身穿的双层防护服，侵蚀到他们的皮肤。两名员工情况严重，被紧急送医。其中一名男子除脸部外全身遭到辐射，另一名男子双手和下半身被辐射。

国际原子能机构认为，如果核废水排海作业按计划进行，其对环境、海洋生物以及人类健康的影响微乎其微。美联社引述该机构官员上个月的话说，他们对核废水排海作业至今为止的顺利进行感到安心。