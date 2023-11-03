中國爆發「會走路的肺炎」 專家無招只提預防

【新唐人北京時間2023年11月04日訊】近期，中國各地「支原體」肺炎疫情持續爆發，當局對此束手無策，因為絕大多數抗生素類藥物對這種肺炎完全無效。因此，專家也只是提醒民眾少聚集等。

肺炎支原體又稱支原體肺炎、肺炎霉漿菌感染症（Mycoplasma pneumonia）。主要通過患者飛沫經呼吸道傳播，以及接觸患者污染物等，患者行走過程中就會感染他人，也被稱為「會走路的肺炎」「行走的肺炎」。

自今年下半年以來，北京、上海、江蘇、陝西等多地肺炎疫情持續延燒，網上不少視頻顯示，各地醫院患者爆滿，就醫困難。近日一名家長對醫生說：「你看得了就看，看不了就不要放1000個號！」

11月2日，有多位網友發微博表示，醫院人滿為患：「這次支原體上海大爆炸了，看病5分鐘，排隊七八個小時。」「上海新華醫院現在上午9點，只能拿晚上的號了，一天3000多號。」

據《新聞晨報》報導，上海松江區中心醫院兒童門診每天接待量可達700多號，相比往年同期增加了三倍多。為此，夜間門診從原本的9點延長至12點，床位也從30張擴容到50張，但當下仍有100多位患者在等待床位。

據復旦大學附屬兒科醫院、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心、上海市兒童醫院數據顯示，最近一週，平均每天門診、急診在8000人次以上，急診和發熱門診較上週環比均增長三成。

由於這種肺炎傳染性強，症狀持續時間長，導致很多患者特別是大陸兒童，不少人由輕症轉為「大白肺」重症。

此前，上海交大醫學院附屬新華醫院感染科醫生俞慧菊對澎湃新聞表示，今年是她從業30多年來第一次遇到這麼多的支原體肺炎患兒。在院治療患兒中，有些在服藥後病情仍無緩解的患兒發展為重症肺炎，一些人甚至出現了「白肺」。

上海市民袁女士對新唐人表示，一點辦法都沒有，這個病第一它沒有特效藥，實際上就和（新冠）陽那時候一樣，先把最重的藥用下去壓住。「有些小朋友的免疫力壓不下去，壓不下去就大白肺」。

據《杭州日報》日前報導，與去年同期比較，杭州市第一人民醫院兒科門診量已經翻了兩倍多，日門診量最高達1900餘人次，其中大約30%至40%的患兒是支原體肺炎，此外，小兒流感、腺病毒感染等也開始抬頭。

該院兒科副主任醫師鄭緒陽表示，支原體肺炎和重症肺炎的人數快速增加，兒科病房一直處於滿床排隊狀態。他們每天每次門診人均要看70人左右，多的時候100多人，連口水都來不及喝。

近日，中國大陸全國支原體肺炎處於高發期，多地官方發文要求民眾戴口罩。

抗生素全無效 專家無招只提預防

北京市疾控中心此前發布消息稱，北京每年8月到12月是肺炎支原體感染的高發期，一般在每年11月左右達到高峰。

支原體肺炎每隔幾年就會發生一次大流行，上海復旦大學附屬中山醫院醫師徐靈敏曾撰文稱，從10月初大批發燒、咳嗽的兒童就診來看，今年應當是肺炎霉漿菌感染症的「大年」。

專家解釋，青黴素和頭孢這類抗生素都是以細胞壁作為靶點，但由於肺炎支原體沒有細胞壁，因此抗生類藥物對這種肺炎完全無效。另外，目前還沒有預防這種肺炎的疫苗。

對於如何預防肺炎支原體感染？大陸專家表示，日常生活中要多通風，少聚集，勤洗手、勤漱口，適當戶外活動等。

據《ETtoday新聞雲》報導，台灣中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬指出，目前「肺炎黴漿菌」沒有疫苗，且國內已對一線抗生素產生抗藥性，初估約有六成，至於中國大陸的抗藥性幾乎達100%，一旦感染恐容易演變成重症，曾有兒童需用到葉克膜救命。

黃高彬表示，黴漿菌可以侵犯到其它部位，最擔憂就是跑中樞神經，會引起「急性瀰漫性腦病變」，侵犯腦神經細胞，就會有重症情況，預估下一波感染潮會落在12月到明年1月，因此千萬不能小看。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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