每当敏感时期，中国资深独立媒体人高瑜都会成为北京当局的维稳对象。 高瑜接受美国之音采访时表示，11月1日，即李克强遗体火化前夕，她收到当局通知，自己已被上岗。

高瑜说：“（11月）1号上午我在院子里喂猫，经常给我站岗的警察就来了，就说‘我又来给您上岗了’。我说‘几天？’。他说‘两天。反正就是上边给布置下来了。’ 而且是24小时，就是1号2号。”

李克强火化翌日高瑜仍被上岗

11月3日高瑜外出时，发现警察还在，说是上面没让撤岗。

高瑜说：“都是接到国保的命令。我要出门他就跟上。我要出远门就得坐他们的车。我的微信、微博全给封了。我的朋友得往我的邮箱投东西，我才能看到。”

八九学运参与者季风向美国之音表示，10月27日李克强死讯公布当天，他在社交平台X留言。

季风说：“27日晚上我发了一个李克强的死讯，然后当局打电话告诉我说，（中国）公安部指名道姓让我删帖，不能让我说一句话，不能让我对李克强去世发半个字。它们（当局）害怕接下来的怀念（群众悼念）。”

八九学运领袖季风在贵州被强制旅游

其后，季风被当局带到贵州桐梓县，为期五天的强制旅游直到11月3日才暂时结束。

季风说：“每天早上八、九点就到我家，接我出去聊天、吃饭，差不多（晚上）九点、十点才回家，第二天早上一大早就来了。每天陪我到县里面风景区钻的是两个人，但吃饭时国保有五、六个人。”

李克强遗体火化当天，举行送别仪式的北京八宝山公墓附近一早实施管控，气氛紧张。天安门周边车辆都得绕道。北京还实施车辆单双号形式，部分地铁线关闭。就连行经北京的多条高速公路都双向关闭，疑似假借空气污染名义执行交通管制。

胡佳：北京暗流涌动

接受美国之音专访的北京维权人士胡佳形容，过去几天，北京的气氛 “外松内紧”。

胡佳说：“我看到有些人在他们的视频号抱怨此事。他们说，从空气质量的角度来讲，根本没有达到非要封闭高速公路，限制车流进京的程度。谁谁悼念然后受到镇压，现在没有听到，但是天安门那边，以前你骑车过去是不催促你，驱赶你的，现在不让停留，必须快速通过，就是动态清零结束之后第一次出现这种情况。”

1976年，中国时任总理周恩来逝世，“四人帮”等人以简化治丧礼仪为名，禁止自发悼念周恩来，触发民众反弹。

胡佳说：“(当局)一方面很紧张，担心像1976年的时候那种类型的事情发生，对一个人的纪念可能会上升到悲愤。不可对外言说的这种管控在行动中是有的。（气氛）很紧张，但是官方又很微妙的不把事情点破。有人用‘暗流涌动’形容是贴切的。官方有暗流，民间也有暗流。”

据胡佳介绍，过去二十年，自己的住所被当局长期监控，尤其是从去年年初到现在，自己几乎没有人身自由。11月2日李克强遗体火化，胡佳在家里以自己的方式悼念。他说，以往对李克强一直持批评态度，直到去年才对他改观。

胡佳说：“去年他作为总理开的那次记者招待会，我听到他说中国有六亿人月收入不到1000元（人民币）。在过去10年好大喜功的氛围中，这样的话无异于一道雷霆，而且特别提到了疫情期间老百姓生活的困苦。这一点使我十分刮目相看。我今天（11月2日）所能做的事情就是在我家的佛堂给克强先生上一柱香。”