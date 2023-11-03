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（中央社記者劉千綾台北3日電）投資台灣再添5家企業，經濟部投資台灣事務所表示，今天審核通過5案擴大投資案，其中因應淨零排放目標，大園汽電共生規劃投資新台幣逾11億元，增設汽電共生機組，朝低碳、低污染方向邁進。

經濟部投資台灣事務所今天宣布，再添5家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的微程式資訊，以及中小企業方案的亞細亞氣密隔音窗、協順鐵線廠、大園汽電共生與某半導體測試介面專用電路板製造商。

微程式資訊為產業科技設計服務公司，在YouBike微笑單車的資訊系統整合與數據分析上扮演重要角色，規劃未來於台中市南屯區投資建置企業總部暨研發中心，強化智慧支付、智慧單車及智慧製造等3大服務內容及版圖。

亞細亞氣密隔音窗公司主要生產鋁氣密隔音窗、鋁格柵及鋁單元帷幕，以自有品牌「Asia」在台深耕數十年，看好消費品市場蓬勃發展，決定跨足紙製印刷品包材市場，擬聘僱72名員工，投資逾6億於台中市潭子區建置生產總基地。

協順鐵線廠成立近50年，從早期的鐵線加工廠轉型生產建築五金扣件，為了增加生產新品項螺紋牙桿，投資逾2.5億元在台南市歸仁區興建廠房，採購自動化設備並將生產資訊聯網，達到即時管理與降低生產成本。

在政府2050淨零碳排的政策引導下，大園汽電共生股份有限公司規劃投資逾11億元，增設汽電共生機組，採用自動化控制系統，全日監控設備運轉情形，安全且穩定的生產蒸汽與電力，並期望將大園工業區打造為低碳、低污染的產業園區。

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由於5G、人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）等新應用帶動，晶圓測試技術也同步升級。北部某半導體測試介面專用電路板製造商，規劃增聘10名員工，投資逾8億元於北部廠區增設探針卡專用電路板產線，引進MES與ERP系統，進行自動化排程、生產與品檢，提高管理效率。

根據經濟部最新統計，投資台灣3大方案已吸引1419家企業超過2兆1553億元投資，預估創造14萬8161個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1121103