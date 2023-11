欧盟的“全球门户”倡议(Global Gateway)已提出两年有余,欧洲在10月底召开了首届全球门户论坛,超过20个南方国家的领导人、政府代表和部长参加了会议。中国、印度等国正在实行各自的战略发展方案,在全球范围内展开竞争。中东局势的变化以及国际形势的不确定性,令各方主张的发展方案均充满不确定因素。

不久前,北京正在庆祝一带一路这一国家战略实施十周年,并召开了一带一路国际合作高峰论坛。尽管欧盟并未明确提出全球门户可作为一带一路的替代方案,该倡议提出与南方国家加强原材料、绿色能源、可持续基础设施建设与中国的一带一路涉及领域多有重合之处。

此外,9月在新德里召开的G20峰会上,美国、印度、沙特阿拉伯等国签署了“印度—中东—欧洲经济走廊”(IMEC)谅解备忘录,标志着印欧经济走廊这一战略的启动,印度提出的战略包含旨在提高物流效率跨国铁路建设方案。印度提出的这一战略又被称为“新香料之路”,旨在抗衡中国的现代版丝绸之路——即一带一路。

中东局势变数多

在哈马斯武装分子袭击以色列后,以色列对加沙地带展开了全面攻势,中东的紧张局势受到美国、欧盟、中国各方关注。以色列与阿拉伯国家的关系开始恶化。同为美国盟友的沙特阿拉伯与以色列,近年来为应对共同对手伊朗,开始了秘密情报交流,双方有意建交。自从加沙战争爆发以来,沙特阿拉伯已经搁置与以色列关系正常化的谈判。

新德里提出的“印度—中东—欧洲经济走廊”方案引起了多国的兴趣,有意退出一带一路的意大利加入了这项计划。这项方案包含两条走廊,印度至阿拉伯湾走廊,以及阿拉伯湾至欧洲的走廊,构想中的走廊建设将加快印度、阿联酋、沙特阿拉伯、约旦和以色列的联系。

法国外贸银行Natixis亚太地区首席经济学家艾西亚(Alicia García-Herrero)对于“印度-中东-欧洲经济走廊”(IMEC)的可行性提出了质疑,她认为现阶段IMEC难以成为一带一路的替代方案,因为这是一条困难的路线,第二,路线没有经过人口密集的地带,缺乏可供私人投资的方面,这也是一带一路在过去面临的问题。过去铁路不被认为是高效的投资,但现在更有效率,因为铁路由国企建设,没有预算的限制。

艾西亚表示:“这确实是计划中的经济,我不认为这条走廊有可比性。我认为私营经济所需要的资源和讨论超越了美国和欧洲有能力所提供的,如果放在10月欧洲和美国高层次峰会的背景下,有很多分歧,所以我不认为这会发生。另外欧洲有自己的全球门户,这也是竞争。所以基于这些原因,在现在这个关头,这只是一场梦,而不是现实。”

目前中国的一带一路布局已经初见雏形,规划中的一带一路沿途多国港口已经由中资公司取得经营权,意大利热那亚港和德国汉堡港的部分股权由中资公司持有。据欧盟的一份报告统计,目前中国公司已经斥资91亿欧元收购或者持有24个欧洲港口的股权,其中一些港口也在“印度——中东——欧洲经济走廊”的规划之中。

这项计划正面临中东局势的挑战,以色列的海法港、横穿沙特阿拉伯的铁路均在规划当中,在当前局势下打通这条贸易线路并不容易。

意大利在拥抱“印度—中东—欧洲经济走廊”(IMEC)的同时,正计划制定自身的非洲战略。考虑到中东局势带来的安全问题,意大利将原定于11月举行的意大利—非洲峰会推迟到明年1月。梅洛尼政府正在酝酿一项旨在加强与非洲能源、移民合作的“马太计划”,这项计划以意大利国家碳化氢公司(ENI)首任主席恩里科·马太(Enrico Mattei)命名。

罗马国际社会科学自由大学(LUISS Guido Carli)客座教授、政策风险咨询公司Policy Sonar的创办人佛朗切斯科·加列蒂(Francesco Galietti)表示:“意大利有两只尖角的战略,一只是印度—中东—欧洲经济走廊(IMEC),另一只是即将推出的马太计划,还没有披露,但是我们可以推断将和非洲国家有良好的关系,正如国家碳化氢公司创办人恩里科·马太在1950年代所做的那样。但是我们需要在未来几个月再评估IMEC,当然是因为哈马斯袭击了以色列。导致沙特阿拉伯与以色列关系正常化减缓,显然会在整体上影响印度—中东—欧洲经济走廊,意大利是其中一员。”

马泰奥· 安吉奥里(Matteo Angioli)是意大利马可·潘内拉全球法治委员会(Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella)秘书长表示,意大利重视同非洲的关系,梅洛尼政府不是简单的制定一个马歇尔计划,向非洲提供资金和专业人员,而是希望建立起一项经济战略。

安吉奥里表示:“我认为重要的是全球总体战略观保持不变,也就是支持欧洲和大西洋层面的成员,需要与非洲国家建立长期关系,不光包含经济和可持续发展,也包括社会和民主可持续性。这就是你要对抗恐怖主义,敌对的竞争对手,诸如中国的战略竞争对手,当然确实可能是伙伴,但确实是战略竞争对手。这种双重性在非洲显而易见。”

今年的一带一路峰会规模较上届有所缩小,参加峰会的外国领导人数量较上届有所降低。尽管面临债务风险、环境保护、可持续发展等方面的批评,北京仍决心继续推进作为习近平“大国外交”关键部分的一带一路项目。

在美中竞争加剧,欧盟将中国作为制度性竞争对手的背景下,欧洲对中国的一带一路充满越来越多的质疑。随着俄罗斯与乌克兰战争的爆发,参与一带一路的东欧国家开始疏远俄罗斯与中国,作为七国集团成员的意大利有意退出一带一路,被认为是一带一路战略发展的重大挫折。

中国的一带一路给参与大型基建项目的亚非国家带来了沉重的债务负担,财务上愈发难以为继,中国通过国营政策性银行大量发放贷款,令签约国对中国的依赖性加深,中国除了控制投资所在地的基础设置之外,还特别重视提升各类“软实力”。世界银行估计,约有60%的一带一路银行贷款涉及财务困难的国家。

国际局势方面,中国在乌克兰和中东的“战略模糊”受到挑战。以色列及周边的阿拉伯国家均有参与中国的一带一路项目,长期以来以色列同中国一直保持良好关系。中国深度介入了以色列的基建项目,大量中国工人在以色列工作,中国中铁承建的以色列特拉维夫轻轨工程是中国的一带一路项目,阿什杜德新港口由中国公司承建,中国国企上港集团取得了以色列海法港25年运营权。

目前的中东局势令以色列与中国的双边关系受到挑战,在北京更发生了以色列驻华大使馆工作人员遭遇袭击的事件。有中国工人在以色列因哈马斯袭击遇难,中国当局确认了此消息但始终保持低调态度。

面对一带一路发展的困境,中国当局正在转变思路,表示未来一带一路项目将朝着“小而美”的方向发展,在数字、生物医疗、环保、科技等方面加大投入,“小而美”的计划呈现正在增加的趋势。

全球门户进展不明

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在2021年提出了“全球门户”倡议,这项倡议提出后的两年,欧盟举办了首届峰会,峰会规模仍小于北京的一带一路峰会,大约有140个国家派出代表参会。意大利现政府没有派出代表到北京参会,仅前总理马西莫·达莱马(Massimo D'Alema)参加了会议。

冯德莱恩在全球门户峰会开幕致辞中表示,欧盟承诺寻求高质量的投资,全球门户是为融资和建设清洁的基础设施提供的更佳选项。

欧盟希望到2027年投入3千亿欧元,优先集中的项目主要是可再生能源、数字转型和可持续发展领域,其中只有一部分资金来源于欧盟,欧盟鼓励私人投资者参与到项目当中。而目前中国的一带一路已经投入了大约一万亿美元。

全球门户项目的实施也可能面临欧盟成员国内部协调的问题,也有观察人士怀疑欧盟能否开出比中国更有利的条件。

据自由欧洲电台报道,一名不具名的欧盟官员表示,全球门户是一个好想法,但是最终是把旧的资金重新打包,然后分成10个或者若干投资组合,而不是一个大的资金池。这名官员认为全球门户将是一带一路的竞争者,但他们不会明确说出来,因为这会让一些国家切断项目,这些项目看上去附带条件。

欧盟的全球门户计划重视对教育、医疗、数字转型、可再生能源等产业的投资,欧盟在投资的同时往往要求伙伴国家的社会和生态条件达到标准,这也让欧盟受到批评。批评者认为欧盟将自身价值观强加于人,属于“新殖民主义”。

相反,中国的一带一路项目中并没有附带对社会和环境的要求,这使中国的项目在很多情况下更受到当地政府的青睐。