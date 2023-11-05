11月4日（星期六）上午，美国总统气候问题特使约翰·克里和中国气候变化事务特使解振华开始了全天的高风险会议。他们就应对气候危机、加强执行力以及推动COP28（第28届联合国气候变化大会）取得成功等问题进行深入讨论。此次会议被视为为本月晚些时候在迪拜举行的联合国气候峰会铺平道路的关键一步。

会议时间为11月4日至7日，地点选在加利福尼亚州兰乔米拉日的Sunnylands度假村内，会议室设在Sunnylands Center & Gardens的白色主楼内。这片园区占地15英亩，内有70多种植物和倒影池，环境十分宜人。会谈期间，园区实行了全程戒严，会议室门口有工作人员守卫，入园大门全部关闭，有警卫和车辆巡逻，以确保会议的顺利进行。

目前，Sunnylands Center & Gardens已在地图和网站上标记为11.1-9日暂停营业，此前一直向公众开放。当美国之音记者向美国国务院气候通讯组的Houghton, Chadwick D询问会议日程时，对方回应称：“此次会议全程闭门举行，除了11月2日在政府网站上发布的媒体报道外，我们目前没有任何消息要宣布。”

气候变化下的责任与机遇

中国和美国是世界上两个最大的化石燃料污染排放国。人们尤其关注中国，希望能够达成任何协议，以帮助降低人为气候变化的严重程度和速度。中国在可再生能源生产和部署方面是一个强国，但仍然是世界上最大的煤炭消费国，并且正在快速批准新的燃煤电厂。

加州兰乔米拉日居民埃尔南德斯先生（Hernández）认为，气候变化影响着每个人，每个人都应该为此负责，并为更美好的未来而努力。

“我不喜欢谈论政治，也不愿意再牵扯更多政治问题，但我想强调的是，国家领导人，尤其是超级大国的领袖，他们的决策对我们都会产生深远影响，我们可以从中受益。我们每个人都必须高度负责，减少污染，因为资源最终会被我们耗尽，因此我们必须珍惜资源。如果我们不珍惜我们的家园，也就是这个地球，人类作为一个物种将会陷入困境。我们有机会拯救世界，关键在于做出正确的选择，负起责任，这样我们才能够生存下去。”埃尔南德斯在接受美国之音采访时说。

看法分歧与全球应对之路

然而，加州兰乔米拉日的居民李帕克（Lee Parker）对全球变暖持有截然不同的看法。他认为全球变暖是人类历史上最大的骗局。尽管他承认气候确实在变暖，但他认为警报被夸大了。

“我来自华盛顿州的班布里治岛，过去几年来一直在研究气候问题。我在大学时主修地理学，我认为气候变暖是人类有史以来最大的骗局。虽然气候确实在变暖，但我觉得警报被夸大了。我认为中国（国家主席）更关心中国，而不是全球问题，”李帕克告诉美国之音。

绿色和平组织政策顾问李硕在接受美国新闻网站Axios Generate采访时表示：“全球气候进程的成功需要美国和中国相互对话”。

据了解，此次会议建立在拜登总统和习近平主席去年在巴厘岛会晤的基础上。双方领导人当时同意共同应对气候危机，并作为持续保持沟通和负责任地管理美中关系努力的一部分。

在对华关系上，克里试图推动拜登政府将气候变化与其他有争议的问题分开考虑，气候对话对他的这一努力无疑是一次考验。