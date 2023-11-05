中國新疫情爆發 知名運動員退賽：無法呼吸

【新唐人北京時間2023年11月06日訊】中國知名花樣滑冰運動員柳鑫宇日前表示，因感染支原體肺炎被迫退賽。他說，感染後心臟痛到無法呼吸。近期，支原體肺炎在中國大爆發，各地醫院爆滿。網友表示：「運動員按理體質很好。看來這什麼支原體有點厲害。大家都保重。」

11月4日，29歲的花滑運動員柳鑫宇發微博稱，近日感染了支原體肺炎，一邊打針一邊訓練，在加拿大參加比賽後，「出現了心臟疼痛，無法呼吸的症狀，晨脈也在120左右」。

他表示，自己不想輕易放棄比賽，每天都去冰場嘗試訓練，但心臟還是無法承受高強度的訓練，被迫決定退出下週的中國杯大獎賽，作進一步檢查和治療。

10月28日，柳鑫宇和搭檔王詩玥參加了在加拿大溫哥華舉行的國際滑聯花樣滑冰大獎賽，排名第十。他們二人曾獲得2014年、2020年的全國花樣滑冰大獎賽冠軍。

在柳鑫宇宣布退賽的前一天，中國杯世界花樣滑冰大獎賽官方也公布了柳鑫宇和王詩玥組合因身體原因棄權，將由另一組選手石尚和吳楠替補參賽。

柳鑫宇因感染支原體肺炎退賽，引發中國網友熱議。「李白居易」：「運動員按理體質很好。看來這什麼支原體有點厲害。大家都保重。」

「糖糕烤熟了」：「我也是支原體肺炎，剛好一點力氣都沒有，真的很難受。」

「林步裡」：「現在的肺炎支原體能讓一個成年人，一個知名選手退出比賽。不是流感，不是新冠，是肺炎支原體。現在的肺炎支原體能隨便感染成年人，還能把成年人放倒、退賽。某些網絡兒科醫生/育兒博主，還擱那張嘴就來，不測就沒有，大多數會自癒的，真無語。」

「淡定西西」：「這次的支原體真的真的很厲害，看到網上有些大V說支原體就沒死過人，根本不需要吃那些厲害的藥，對小孩子的身體怎麼怎麼，說實話，這種誤導真的會害死人的。」

「艾克萊爾」：「和去年年底突然開放時一樣，一直誤導百姓大號感冒不要去醫院，一群沒良心的東西。」

「長發弟弟LAWRENCE」：「我七月份感染支原體，發燒就燒了一週，後續咳嗽了一個多月才勉強恢復，現在遇冷遇熱等刺激就會咳嗽，但是做CT又是正常，以前哪有這麼厲害。」

「2019novelCOronaVirus」：「我覺得心臟疼痛這種症狀更像是感染新冠後引起的。」

近日，中國大面積爆發「支原體肺炎」，兒童、成年人、老年人都會感染，而且出現許多白肺重症患者，各地醫院爆滿，住院病床奇缺。

肺炎支原體又稱支原體肺炎、肺炎霉漿菌感染症（Mycoplasma pneumonia）。主要通過患者飛沫經呼吸道傳播，以及接觸患者污染物等，患者行走過程中就會感染他人，也被稱為「會走路的肺炎」「行走的肺炎」。

北京市疾控中心預計，11月支原體肺炎將達到高峰，但中共當局對此束手無策，因為絕大多數抗生素類藥物對這種肺炎完全無效，而且尚無疫苗能夠對付此類症狀。受疫情影響，浙江省、江蘇省、陝西省等多地學校近日陸續發布通知，緊急停課。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘）

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