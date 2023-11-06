中山二院回應學生集體患癌 自相矛盾被群嘲

【新唐人北京時間2023年11月08日訊】中國網絡社群中日前傳出消息，指中山二院的乳腺外科研究團隊有多名研究生集體罹患罕見腫瘤，引爆全網關注。院方回應稱「消息不實」，但又宣稱「正在調查」。網民認為院方說辭語焉不詳且自相矛盾，質疑之聲充斥網絡社交平台。

關於廣東中山大學孫逸仙紀念醫院（俗稱「中山二院」）乳腺外科研究團隊的學生「集體患癌」的消息，最先是在11月6日出現在網絡社群中，爆料者怀疑是研究用的試劑導致學生患病。

隨後有網友爆料稱，至少有3人已確診，還有6個學生待確認，並說醫院想把這個事件「當偶然事件處理」。另有網友爆料稱，「3個博士1個博士後，都小於30歲，全是罕見性。」

第二天（11月7日），有網友發帖披露詳情說，中山二院「蘇組」的一位留院博士後女高材生，因為腹痛懷疑胰腺炎去醫院檢查，竟然確診癌中之王——胰腺癌，並且是未分化型（細胞退化到原始，惡性程度最高），這是癌症當中比較罕見的類型。教授知道後立即將這名博士後從各種群中踢出了。

相關消息在網絡社交平台上迅速發酵，引起媒體關注。

中國媒體「上游新聞」10月7日就相關傳聞向中山二院黨委辦公室提出質詢，工作人員回復稱，他們已經關注到此事，「經核實，相關信息不實」。但該工作人員同時又說：「關於此事，正在進一步調查處理，後續將公開發布」。

其後，該媒體又向廣州市衛健委了解相關情況，衛健委的工作人員回復稱，該醫院不歸他們管，具體可詢問中山大學。

院方的回應在媒體上發表出來後，中國網友對此議論紛紛，其中許多網友對院方的回應提出了強烈質疑。

網友「餘人余文」在相關消息下評論道：「既然正在調查，就不要下結論。」

網友「乖乖的氫氣球」則質問：「現在都是先闢謠再調查？」

網友林清時發帖指出：「這件事最簡單的闢謠就是：公布組內研究生患癌的數量和病情。」

網友「肖華鋒會努力去蹉跎」 也留言質疑：「那麼那六個學生有幾個得了癌症，這是什麼不能公開說的嗎？不實信息到底是什麼，你說清楚我才知道啊。」這則留言得到了9千多人點贊。

有湖南網友留言分析說：生物實驗室很多試劑都是超強致癌物，極可能是管理不善發生致癌物泄露污染實驗室環境後感染了所有人。

網友「棨戟遙臨」則寫道：「如果是假的，支持告造謠的，但是希望是被造謠的人自己出來說，而不是所謂的醫院方。」

（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：林清）

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