李克強去世當天 官方要求舉報領導幹部數據造假

【新唐人北京時間2023年11月08日訊】中共前總理李克強去世當天，中共國家統計局發布新規定，要求統計人員舉報各部門領導幹部數據造假的問題。中共官方數據造假由來已久，李克強生前曾公開承認中國GDP數據造假，引發國際社會關注。

中共要查領導幹部數據造假問題

10月27日，李克強突發心臟病去世的當天，中共國家統計局印發《領導幹部干預統計工作記錄報告制度》。11月6日，統計局負責人就該《制度》回答記者提問，相關內容發布在統計局官網。

該負責人表示，新《制度》針對在各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、監察機關、審判機關、檢察機關以及企業事業單位、社會團體中承擔領導責任的國家工作人員。

領導幹部有4類情形屬於干預統計工作，將被記錄在案。包括自行修改統計資料；強令指使篡改、編造統計數據；插手、干擾、阻礙統計督查、統計執法；其它干預、妨礙統計工作的行為。

新《制度》規定，各級統計機構的統計人員，需要「實名」報告領導幹部干預統計工作的有關情況。

美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青11月7日對自由亞洲電台表示，中共官員為尋求政績，自上而下都有數據造假的問題，這種普遍風氣難以扭轉。

他分析說，當前中國的經濟危機越來越深重，當局要應對危機，首先得知道危機深重到什麼程度。「這些都是非常重要的經濟數據，但目前為止，這些數據都是不準確的」。

李克強承認：中國GDP數據造假

中共官方數據造假由來已久，李克強生前曾公開對美國駐華大使承認，中國GDP數據造假。

維基解密曾公開一份美國國務院的備忘錄，2007年3月，李克強擔任遼寧省委書記時，曾對到訪的美國駐華大使雷德（Clark T.Randt）說，中國GDP數字是人造的，因此不可靠（GDP figures are「man-made」and therefore unreliable）。

李克強說，他喜歡用另外三個指標評估經濟，包括：工業用電量、鐵路貨運量和銀行發放的貸款額。

李克強這一觀點引起外界關注。2010年末，《經濟學人》據此編製「李克強指數」，發現這一指數比中共官方的GDP數據更能反映實際的中國經濟狀況。

中共官員承認經濟數據造假

2015年3月4日，中共國家審計署原副審計長董大勝在出席政協小組會議上表示，中國經濟數據造假嚴重。這也是首次有中國官員承認經濟數據造假。

董大勝引述一名地方官員稱，過去幾年搞得有些太高了，現在一下降下來就會出現斷崖式的下降，需要逐年消化。

著名經濟分析師陶冬2014年也曾撰文指出，「中國的GDP數字是信不過的，它們被各級官員的造假所污染，用這些數字作經濟模型，輸入的是垃圾，出來的自然也是垃圾。進出口數據比較真實，畢竟那是和外國人作生意，需要真金白銀和真實訂單來完成交易。」

但他表示，近年來中國的貿易數字也越來越不可信了。

中共國家統計局「打假」遭諷「賊喊捉賊」

中共官方數據的真實性已經受到國內外廣泛質疑，中共國家統計局也多次宣稱要「打假」，但數據造假問題不僅沒有得到改善，反而愈演愈烈。

2022年5月31日，中共國家統計局在官媒刊文，宣稱要「真刀真槍與統計造假作假行為作鬥爭」。

文章一經刊出，立即引發網友群嘲：「難道之前不是真刀真槍？」「大水要衝龍王廟。」「賊喊捉賊。」「這太搞笑了。」「本世紀最大笑話之一。」

今年中國經濟急速下滑，失業率飆升。中共國家統計局公布數據，6月中國青年失業率達到21.3%的歷史最高值，引發關注。隨後，中共國家統計局宣布，未來不再公布這一數據，令外界嘩然。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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