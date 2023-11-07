陸家嘴起訴蘇鋼索賠百億 指其弄虛作假出售毒地塊

【新唐人北京時間2023年11月09日訊】近日，上海陸家嘴起訴蘇鋼集團，索賠100億元人民幣。原因是7年前花85億從蘇鋼集團買了一塊地，樓蓋好後，驗收發現土地致癌物質超標。

綜合陸媒11月8日報導，7年前中國鋼鐵市場低迷，意欲盤活資產的蘇鋼集團，將其控股子公司「蘇州綠岸房地產開發有限公司」（簡稱蘇州綠岸）95%股權，在上海產權交易所掛牌出售。

蘇州綠岸的核心資產是位於蘇州市高新區滸墅關鎮蘇通路北、蘇鋼路東17塊國有土地的使用權，紅線內使用面積約65.95萬平方米，地塊規劃總建築面積約為108.41萬平方米。

同年陸家嘴下屬企業以85.25億元的金額，競得蘇州綠岸95%股權。

之後，陸家嘴集團在該地塊上蓋起住宅、幼兒園、健身公園等。在蓋好之後，驗收的時候發現，土地致癌物質超標。

根據蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會發布的信息，蘇州綠岸項目2017年5月正式啟動開發建設，原本是預計2021年底投入使用。

但在發現土地致癌物質超標後，這個項目被迫停了下來。

蘇州綠岸名下14塊土地存在污染

陸家嘴在公告中稱，自2022年以來，各方環境調查確定，蘇州綠岸名下17塊土地，其中14塊土地存在污染，且污染面積和污染程度，遠超蘇鋼集團掛牌出讓時所披露的污染情況。

根據蘇鋼集團於2016年8月掛牌時披露的信息，蘇州綠岸名下地塊中，非焦化區域的土壤和地下水基本未受到污染，可再開發利用。焦化區域的污染主要集中在4號地塊局部區域。

陸家嘴公告中表示，當時公司基於對公開市場股權掛牌信息的信任，以及對政府部門行政行為的合理信賴，通過下屬企業競得蘇州綠岸股權。

股權交易後，蘇州綠岸已就蘇鋼集團所披露的污染範圍進行治理修復。但在環境調查過程中，陸家嘴組織專門力量核查發現，涉事地塊調規變性及出讓過程中，不排除蘇鋼集團、環境檢測機構等存在涉嫌一系列違法違規、弄虛作假等可能，導致存在嚴重污染的土地進入公開交易市場。

近期，陸家嘴向江蘇省高院提起民事訴訟，向蘇鋼集團索賠100.44億元，並要求蘇州市環境科學研究所、蘇州市自然資源和規劃局等4家單位承擔連帶責任。

公告中提到，法院已立案受理。

公開資料顯示，陸家嘴成立於1992年，一直致力於「陸家嘴金融貿易區」內重點功能區域土地成片開發和城市功能開發，是陸家嘴金融貿易區開發建設者。

其控股股東陸家嘴集團成立於1990年，是上海市政府批准組建並重點扶持的大型國企之一。

而江蘇蘇鋼集團有限公司始建於1957年，位於蘇州國家高新技術產業開發區，控股股東為「方正商業地產有限責任公司」，持股比例92.46%。

（轉自大紀元/責任編輯：歷澄宇）

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