「指鼠為鴨」之後 湖南小學又現「指鼠為兔」 湖南小學食堂吃出疑似老鼠頭 校方稱是兔子頭

【新唐人北京時間2023年11月10日訊】11月9日，湖南「懷化一小學食堂吃出鼠頭」的消息被推上熱搜榜。據網友反映，異物疑似老鼠頭，有牙齒，還有白毛；而校方聲稱是兔子頭。

11月8日，一名網民在網上發視頻稱：在湖南懷化市鶴城區舞水小學西校區吃出一異物，疑似老鼠頭，異物上面不僅有牙齒，還有很多白毛；老師解釋稱是兔子頭。

該事件引起網友熱議。

Getqwer：從指鼠為鴨，演變為指鼠為兔。

好看攝影：進化了，吃一塹長一智，知道鼠頭和鴨脖差距太大了，不好糊弄。

ghfd3333：這次校方還是有進步的，至少沒有說是鴨脖，網傳圖片大小比例你們這次不好對比了吧。

據陸媒報導，鶴城區教育局一工作人員稱，經過對學校食譜的檢查，當日有一道菜為香辣兔丁，可能家長把兔子頭誤認為是鼠頭，目前學校已經派老師到該學生家中向家長當面解釋此事。

11月9日下午，懷化市鶴城區市場監管局、教育局稱已接到相關投訴並通知他們。

鶴城區市場監督管理局餐飲股一工作人員稱，他們已接到相關反映，稍後會回覆陸媒記者。但截至發稿，記者都未收到回覆。

在中國大陸的大中小學和醫院食堂中，學生和工作人員在吃飯過程中吃出老鼠等異物的情況頻頻發生。

典型的一例是，6月1日，江西工業職業技術學院學生在食堂吃出疑似為「鼠頭」的異物。

6月3日晚，江西工業職業技術學院官方微博發通報回應此事稱，飯菜中的「異物」經當事人確認為鴨脖。該事件引發網友質疑其「指鼠為鴨」。

6月4日，南昌市市場監督管理局工作人員表示，經過工作人員核實，確實是鴨脖。

在輿論壓力下，6月17日，多方組成的聯合調查組針對江西工業職業技術學院的「鼠頭」事件，公布調查結果，稱判定疑似為「鼠頭」的異物不是鴨脖，判定異物為老鼠類齧齒動物的頭部。

值得注意的是，這已經不是該校第一次出現「老鼠事件」。早在2021年，南昌市市場監督管理局就曝光過一次此類事件。

今年6月27日，有網民爆料稱，在重慶秀山縣中醫院食堂買盒飯，在魔芋燒鴨這道菜中吃出老鼠頭。後經食堂確認，異物的確是老鼠頭。

6月18日，河南平頂山有網民發視頻稱：一家高速公路服務區的餐廳菜盆中，驚現兩隻大老鼠。最後當地查證屬實。

接二連三的在食堂的飯菜中出現老鼠頭的事件，引發網民質疑，「老鼠頭混到菜裡了，那老鼠身體去哪裡了？」有網友稱，噁心的不僅是吃到老鼠頭，而是想到老鼠的身體是不是也進了消費者的胃裡。

有網友指出，這說明食堂存在嚴重的食品安全隱患。食堂衛生狀況堪憂，老鼠橫行，誤入某個應該密封儲存食材的容器中，最後被當成食材煮了。另外，食堂工作人員怎麼就沒發現，還煮熟了端到了消費者的面前？不說吃到老鼠頭，就是老鼠攜帶病菌、四處污染食材，同樣讓人擔心又噁心。

（轉自大紀元/責任編輯：歷澄宇）

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