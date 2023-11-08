端紫斑蝶的最後夏天 作者｜陳鴻仁 出版社｜寶瓶文化 出版日期｜2023/11/09

林P，號稱醫學博士的教授，在暴虐颱風天來到山村，既救了我戀慕的伍老師，還以古希臘「四體液學說」理論，揭示他神妙的醫術，甚至傳授給我起死回生祕方。

當村民接續死亡，是因為國際能源研究中心爆炸，引發輻射污染？我暗戀的王小華過世，是因我將蕈菇汁加在她的午餐？而當村長與他人發生關係時窒息，在生死交關處，卻遍尋不著林P，我只好使用林P的起死回生祕方，沒想到一連串的未爆彈旋即炸裂。

內容節錄

《端紫斑蝶的最後夏天》

幾年之後，當我在北部的醫學院等待高中升大學學測後的面試時，在陳列醫學史的川堂上，看到了一張由四個雜耍小人所構成的圖畫，那是西元前四百年古希臘人所提出的「四體液學說」示意圖。四個人分別代表著血液質、黏液質、黃膽汁和黑膽汁四種體質。根據古希臘人的說法，體質不均衡是萬病的根源，如果混亂到一定程度，就必死無疑了。我看到後，腦袋瞬間發熱，心跳也加速了。我的思緒飄回到十三歲時住在山上，對著沒了呼吸的村長胡亂急救的那個暑假。那彷彿遙遠如外星球，或者像是上一世紀的事情了，然而仔細回想，天啊！那才不過發生在四年多前而已。

事情的開端是在那年農曆的七月十五日下午。

颱風大雨過後，天氣乍然晴朗了起來。媽祖廟「天明宮」前的廣場搭起了七彩帳篷，帳篷下的數十道圓桌擺滿了普渡用的三牲四果，走道已經夠窄了，還擺了一整排的椅凳。椅凳的上頭放著一只只盛滿清水的臉盆，一炷清香斜放，毛巾展開，藉此恭請好兄弟來賞光洗臉。小學五年級的時候，我闖禍了，和同學在廟埕前跑來跑去時，嬉鬧間像打保齡球般地把一長排的椅凳搞翻了。頓時，乒乒乓乓，臉盆翻落，尖叫和罵聲四起。最糟糕的是，我們的校長正好在祭拜人群中，而她身上那件千年不變的暗紅色連身裙也因此被水潑髒了。我媽押著我賠不是，但那是假裝的，因為她早就習慣了我的小事不斷，大事不犯。校長用她一貫平直沒有起伏的口吻說，聰明的小朋友才調皮，沒關係。話雖如此，她在開學後找了莫須有的罪名，罰我掃了一星期的廁所。廁所超級臭，班上的女生不敢跟我接近，讓我感到很沒面子。

那年我十三歲，暑假即將結束，恰逢中元普渡。師公在供桌前吹起法螺，燒了符咒並搖起鈴鐺，卻並不見往常祭祀時的人潮。原來婆婆媽媽們、歐吉桑以及村裡僅剩的小朋友，全部都聚集到十點鐘方向的戲台下了。

圈圍的中心是一個穿著黑色西裝，打著大紅蝴蝶結的中年人，身材矮胖，國字臉上留著小平頭，瞇細的眼睛透過粗框眼鏡，簡直成了一條直線。他的左腳有殘疾，手拄著金屬製的前臂枴，胸廓因為長時間左右施力不平均而變形前突。在這海拔約兩千公尺的山上，又值連綿大雨造成聯外道路全部毀損的颱風天，他這個外地人是如何來到我們村落的？實在是個謎。

中年人自稱是林教授，簡稱林P。「我是Doctor，Doctor有『博士』和『醫師』兩種意思，我兩個身分都有，我想大家還是叫我林P吧！這樣比較簡單親切。」他這樣向村民自我介紹，聲音厚實，很能給人安定感。我注意到他的褲腳上沾滿了泥水，左側眼鏡的邊角有一小塊裂痕，看來他在雨中的山路行走，再加上肢體殘障，確實吃盡了苦頭。

只是，根據我的死黨「烏鴉」的說法，林P一出現在廟前，就像神一樣露了一手，救了伍老師的命。我沒有親眼目睹，只能任由烏鴉一次次吹起一隻比一隻大的牛皮來。

那是國一升國二的暑假發生的事情，我那時還住在深山的小村莊裡，喉結已經突起，身高卻是矮不隆咚的一百四十三公分。而那一年，颱風去了一個又來一個，大大小小的雨水不停地下著，村子被颱風掃過後，卻像是被熱水燙過，村民吵吵鬧鬧煩擾在遷村與否的選舉議題上。

村長的競選對手「凡仔」，一位出外經商賺了大錢的人，回到村莊不到半年就決定參選，他的競選文宣主打「活命是人權，遷村能活命」。而現任的村長卻認為，遷村無法解決人生的問題，必須反過來真誠地面對死亡，因此他蓋了一座名為「生命教育館」的建築，強迫要村民參觀。在激烈的選情下，原本已經稀少的村民又分裂成勢不兩立的兩派，整個山谷都充斥著選舉宣傳廣播車的聲音。但是，晚上當我窩在房間裡寫暑假作業時，聽著外頭滴滴答答的雨聲，混雜著貓頭鷹的咕咕聲，我又感到極其安靜，絲毫察覺不到村裡即將發生大事。

被急救的伍老師是去年來到山上的，台灣大學的高材生，擁有國外語文學校的碩士學位，學成後來到村裡的國小擔任級任老師，穿著樸素，眼睛亮如一等星眨呀眨的，鵝蛋臉總是掛著微笑，軟軟黏黏的聲音有種獨到的韻味。