美国共和党总统参选人周三（11月8日）展开第三次辩论。在对外政策上，5位参选人都展现出对以色列的无条件支持，在中国议题上，彼此就“谁对中国软弱”互相指责。中国公司拥有的短视频社交平台TikTok再次成为焦点，多名参选人承诺，如果成为总统，将禁止该应用程序。

共和党初选第三轮辩论会在迈阿密举行，共有5人参加，包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前美国驻联合国大使妮基·黑利（Nikki Haley）、前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）、创业家维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和南卡罗来纳州联邦参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott）。

距离白宫提名战的第一次初选投票仅剩2个月，5位候选人进行紧张的辩论会，但在各项民调居于领先地位的前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）再度缺席，并在不远处举办自己的造势大会。

电台主持人休·修伊特（Hugh Hewitt）提问问及，美国国会众议院中共战略竞争特设委员会主席麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）近日指出，美国各地的TikTok账户上充斥着亲哈马斯的宣传，令人震惊，参选人们观点为何？应如何应对？

克里斯蒂首先回答，他百分之百同意加拉格尔主席的观点，TikTok 应该被禁止，他若当选第一周就会这么做，“TikTok不仅是间谍软件，它正在污染美国整个国家、毒化年轻人的思想”。

德桑蒂斯重申“中国是美国的最大威胁”，正全面渗透美国社会。 “我对中国和中共的政策很单纯，我们赢，他们输”，德桑蒂斯强调，这包括军事威慑、经济脱钩和文化层面的影响。

上回辩论中因使用TikTok遭到抨击的拉马斯瓦米，在此次辩论中嘲讽黑利“你女儿已经用了很久的TikTok，应该先顾好你小孩吧”，黑利怒斥“不要牵扯到我女儿，败类！”

拉马斯瓦米说，禁止单一应用程序是最简单的答案，然而实际上“我们必须走得更远”。他主张必须禁止所有美国公司将美国数据传输给中国，例如Airbnb是美国独资公司，却将美国用户数据交给中共，“这是问题所在”。

斯科特亦表示应该禁止Tiktok，还应该让14岁以下孩童的家长对其使用Tiktok拥有同意权，“我认为对美国人来说，收回对信息的主导权非常重要，尤其是对下一代” 。

黑利与德桑蒂斯互批亲中

德桑蒂斯和黑利最近几周竞争加剧，竞逐民调第二位。双方数月以来一直在中国问题上批对方对北京态度软弱。

德桑蒂斯在辩论中提到黑利在担任南卡罗来纳州州长期间对中国友好，他说：“她欢迎他们到南卡罗来纳州，给中国军事基地附近的土地，给中国大使写了一封情书，说他们是多要好的朋友。”

“我则是禁止中国在佛罗里达州购买土地，把孔子学院逐出我们的大学。我们已经认识到这一威胁，并迅速果断地采取行动，”德桑蒂斯补充。这番言论引起现场掌声欢呼。

黑利反击指出，有媒体说佛州政府网站最近删除一篇吸引中国商机的报道。而且德桑蒂斯作为佛州经济发展机构主席，“该机构上周还在说，佛州是中国企业的理想之地，不仅如此，佛州还有家中国军用飞机制造商，正在进行扩建” 。

德桑蒂斯回应称，他已叫停该机构的招商行为，因为佛州禁止中国购买土地。

除此之外，当辩论会谈及美国的芬太尼问题时，多名参选人将责任归咎于北京以及跨境进入美国的邮包。斯科特呼吁关闭南部边境，德桑蒂斯重申使用武力打击贩毒集团。拉马斯瓦米认为，芬太尼危机“更接近生物恐怖主义”，需要积极应对。