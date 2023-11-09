美国周三(11月8日)宣布了一项耗资5.53亿美元的项目，将在斯里兰卡科伦坡港建设一个深水集装箱码头，以与中国在国际发展融资方面展开竞争。

美国国际开发金融公司(DFC)表示，该项目被誉为为这个南亚国家提供关键基础设施，有可能“将科伦坡转变为主要航线和新兴市场交汇处的世界级物流中心”。

美国国际开发金融公司(DFC)首席执行官斯科特·内森(Scott Nathan)表示，DFC为西集装箱码头提供的5.53亿美元贷款将“扩大其航运能力，为斯里兰卡创造更大的繁荣，而不会增加主权债务，同时加强我们在该地区盟友的地位.”

这一消息发布之际，斯里兰卡正在挣扎着从严重的金融和经济危机中恢复过来。

DFC表示，自2021年以来，科伦坡港一直在接近其容量运营，新码头将满足孟加拉湾不断增长的各经济体的需求。

DFC将向开发该码头的财团提供直接贷款，该财团由印度最大的港口运营商“阿达尼港口和经济特区有限公司”控股51%。其他合作伙伴有斯里兰卡的约翰·基尔斯控股公司 (John Keells Holdings)，该公司拥有34%的股份，斯里兰卡港务局持有剩余的15%的股份。

内森表示，通过这笔贷款，斯里兰卡将成为他的机构在印太地区的“第二大外汇敞口”，仅次于印度。

“美国在印太地区保持活跃是当务之急，”他在参观新港口现场后在科伦坡对记者表示。

美国国际开发金融公司成立于五年前，是为了应对北京大规模的全球基础设施建设运动，即“一带一路”倡议。 通过一带一路，北京每年投资数百亿美元建设公路、铁路、港口和机场--通常是在发展中国家--以促进贸易和对中国的好感。

一带一路倡议中一些项目引起了争议，其中包括位于斯里兰卡东南海岸的汉班托塔港。斯里兰卡从中国大量借款来建设港口和其他基础设施，包括机场和在填海土地上建设的城市。这些项目未能获得足够的收入来支付贷款，因此2017年，斯里兰卡将汉班托塔海港租给了中国。

斯里兰卡欠北京的数十亿美元债务阻碍了解决其金融困境的努力，并经常被“一带一路”倡议的批评者引用作为证据，他们称中国从事债务陷阱外交。

中国政府否认这种指控。中国外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上表示，债务陷阱论调“不过是某些势力为了干扰、破坏中国同发展中国家合作而编织出来的‘话语陷阱’。”

邻国印度和中国都在争夺在斯里兰卡的影响力，并且都已经投资扩建科伦坡港的设施。印度担心中国在该岛的影响力不断增加，该岛位于世界上最繁忙的航线之一， 印度将这一区域视为其战略后院的一部分。

科伦坡港还有一个由中国的招商局港口控股运营的码头。另一个中国项目是一个豪华海滨开发项目，占地超过269公顷的填海土地，名为“港口城”，由中国交通建设公司旗下的科伦坡港港城有限公司承建。

这个耗资14亿美元的项目将建设一个综合度假村、赌场和会议中心区、一个码头、公寓、一个商业区和绿地，引起了斯里兰卡和印度的担忧，担心该开发项目可能成为中国的一个虚拟前哨基地或殖民地。

弗吉尼亚州公立大学威廉玛丽学院（College of William & Mary）的研究实验室AidData显示，在发展融资方面，美国面临着来自北京的激烈竞争，北京已重新调整其“一带一路”倡议，使其更加绿色、安全和具有可持续性。

内森表示，可持续性和“适合当地”是DFC工作的非常重要的要素。

他说：“我们没有兴趣为那些行不通的项目提供资金。当然，有时会出现错误。但极少。”

他称斯里兰卡港口码头项目是“对全球经济、航运和转运动态的投资”，并补充说，对该项目的研究“充满信心地证明了这种动态”。

AidData在最近的一份报告中表示，继2007年流向发展中国家的官方资金总额被北京超越后，美国在发展融资方面正在赶上中国。

随着中国缩减贷款规模，而美国通过新推出的DFC大幅增加贷款，这一差距最近有所缩小。

美国目前每年向低收入和中等收入国家提供约600亿美元的发展资金。然而，AidData表示，中国每年提供800亿美元的援助和信贷承诺，仍然是国际发展融资的最大官方来源。

过去20年来，中国凭借速度更快、规模更大的项目主导了全球基础设施融资。AidData执行董事布拉德利·帕克斯(Bradley Parks)表示，现在它已经重新启动，采取了更严格的环境、社会和治理保障措施。

他说：“这一发现意义重大，因为中国在全球基础设施市场上的竞争对手提供的是安全性，而不是速度。”

“另一方面，北京正在平衡安全和速度。它在全球基础设施市场上领先竞争对手几步。它精准地专注于为发展中国家的领导人提供他们想要的东西：快速交付大型基础设施项目，而不会冒不合理的高风险，”他说。“美国是否能够做到同样的事情是一个巨大的问号。”

（本文依据了美联社的报道。）