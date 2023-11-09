加拿大、德国和澳大利亚的一些主要矿产公司计划加大关键稀土的开发和提炼，承诺稳定地提供高质量、用于电动车和其他领域的稀有金属，换取用户支付高价，最终摆脱对全球稀有金属主要制造国中国的依赖。

中国控制全球95%的稀土金属（rare earth metals）的生产和供应。稀土金属对于生产用于电动车和风电场的电池至为关键。这种垄断使得中国可以决定价格，并通过出口管控令终端用户感到不安。

路透社周三（11月8日）报道说，加拿大阿克拉拉资源公司(Aclara Resources)和澳大利亚矿产勘探公司离子稀土有限公司（Ionic Rare Earths）正在讨论如何打破中国对关键金属市场控制的计划，转向由市场决定价格。

同时，加拿大稀土加工企业新性能材料公司（Neo Performance Materials）和德国高性能磁性材料及器件生产商真空融化公司（Vacuumschmelze）也在讨论类似的计划。

报道援引阿克拉拉资源公司首席执行官拉蒙·巴鲁（Ramon Barua）的话说，中国对战略金属的控制持续升级，如果稀土是下一个管控领域不会令人惊讶。

阿克拉拉资源公司目前在智利开发一个重稀土生产项目。该公司在探讨开采重稀土金属，例如镝，并在与原始设备制造商商谈一个高价定价，作为一个长期销售交易的一部分。

这些此前没有报道过的计划的披露，正值这些矿产开发公司谋求从七国集团的鼓励政策中受益。G7国家激励矿产公司和汽车制造商生产和获取国内或友好国家生产的关键金属。

这些矿产公司争辩说，西方国家与中国之间的地缘政治紧张危及稀土金属的可靠供应。如果中国持续强化出口限制，就像对锗和石墨等商品的管控，稀土金属的供应可能进一步受到危害。

稀土包括17种金属化学元素，提炼出的稀土金属可用于包括电动车、风能发电机组和消费电子产品。在北京上个月以国家安全担忧为由，宣布从12月起对一些石墨产品实施出口许可限制以保护所谓的国家安全后，稀土生产再次受到关注。

就在11月7日，中国政府又宣布，将进一步收紧对稀土出口的管控，要求出口商报告出口稀土的类别以及出口的目的地。新的出口管控限制自2023年10月31日起执行，执行期至2025年10月31日。

再此前，中国政府以国家安全为由，宣布从8月起对镓、锗相关物项实施出口管制。此举被认为是对美欧日韩联手限制中国获取半导体芯片技术能力的反制。

应用镓的产品主要包括半导体材料、半导体发光组件、集成电路、晶体管、无线通讯以及军用卫星等；锗是军工、国防、高新科技等领域的重要原材料，应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池和催化剂等行业。

尽管镓和锗这两种稀有金属都被美国和欧盟列为关键矿产，但有分析认为中国并非占据绝对的支配垄断地位，在全球供应链上缺乏完全的封锁能力，因此制裁可能主要具有象征性。

中国生产全球70%的稀土（rare earth）。美国其实也拥有一些关键矿物质的矿山，开采量也逐渐上升到世界排名第二。但是美国缺乏稀土的精炼技术，因此常常将原材料运往中国进行处理加工后再出口到美国。

路透社的报道还表示，用于制造全球最强力磁铁的金属钕的目前定价从每公斤73到520美元不等。不过，这些公司说，中国以前的定价可能会比目前的报价高出30%。

加拿大阿克拉拉资源公司首席执行官拉蒙·巴鲁表示，如果依赖中国的报价，那西方的稀土金属供应将不会发展起来。

他强调，西方将能够供应环保上负责任并可追踪的稀土，但是，成本结构将与中国的不同，因此需要有一个高价格。

这些矿产开发公司相信，制造商将能够消化额外的成本，因为它们可以享受新的环境、社会及管治相关的立法和税收奖励，像美国的通货膨胀削减法案中对清洁能源提供的奖励。

矿产公司争辩说，为获取对向更清洁能源过渡的可靠及实质性的稀土金属供应，支付高价是应当的。