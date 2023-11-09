英國學校捅出蘇州毒地 中國地產安全引關注

【新唐人北京時間2023年11月10日訊】近日，上海陸家嘴起訴蘇鋼集團，索賠100億元人民幣案件引爆大陸網絡。有毒土地上建居民樓，地產安全再次引發公眾關注。據報此事是由外國學校揭發。

近日，上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司下屬子公司因土壤污染問題，將江蘇蘇鋼集團有限公司、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上法庭。

11月3日晚，陸家嘴在公告中透露，2022年以來，公司及各方環境調查確定，蘇州綠岸房地產開發有限公司名下14塊土地存在污染，且污染面積和污染程度遠超蘇鋼集團掛牌出讓時所披露的污染情況，在案涉土地的調規變性及出讓過程中，各被告存在一系列違法違規、弄虛作假、不依法履職的侵權行為，共同導致了原告方受讓存在嚴重污染的案涉土地。

根據大陸媒體報導，2016年10月17日，蘇鋼集團將蘇州綠岸地塊公開拍賣，陸家嘴集團經過222輪報價，以約85.25億元競得17宗地塊（1-17號），後由其子公司蘇州綠岸房地產開發有限公司負責開發。

因為此地塊是工業用地，蘇鋼賣地時承諾土地的污染已經修復好，只有小部分焦化土地還有污染，可以邊開發邊修復。蘇州環境研究所出第三方檢測報告，確認土地安全。

2018年，17塊地皮破土動工，住宅、幼兒園、健身公園，陸續建好。

2020年，陸家嘴引入了英國雷丁學校。2021年6月，雷丁學校校方在辦理辦學許可證過程中，根據蘇州高新區環保局要求，對學校所在地2號地塊的土壤污染狀況進行了檢測。一測發現污染嚴重，在雷丁學校的要求下，陸家嘴蘇州公司委託第三方初調，發現2號地塊存在污染。後又經政府推薦的第三方鑑定機構調查，結果顯示污染嚴重，苯並芘超標50多倍，完全不能使用居住。

據知情人透露，發現學校地塊有毒後，陸家嘴又檢測了17個地塊，結果發現全部都是苯並芘超標，和之前的檢測報告完全不同。

據報此地塊位於蘇州虎丘區滸墅關，涉事地塊項目的部分住宅小區已銷售完成入住。

網友紛紛質疑，「蘇州雷丁學校引發『有毒』地塊調查，相關部門多次批准改變土地性質。若不是『境外勢力』，有沒有毒恐怕還不一定知道呢？」

「如果不是英國雷丁學校的檢測，不知道將會有多少業主已經入住了這塊『毒地』，並長久地深受其害。而從2016年以來，在這塊『毒地』上施工的建築施工人員，已經被超標的毒物危害了多年，不知道是否已經誘發癌症，不知道他們能否得到維權。」

還有網友透露，中國大陸很多房地產商為了節省成本，會在購買污染的工業用地建住宅樓，根本不管民眾身體健康，「像綽號『舊改之王』的富力，起家就是因為看中了這樣的工業用地，他在廣州的很多項目，以前都是化工廠、硫酸廠，恆大也是這麼起家的，第一個項目金碧花園，原來是農藥廠」。

有上海的網友介紹，「上海天山路上一個高檔小區以前是化工廠，打車路過時總有老司機跟我說地產商沒良心」，「那裡原來是天原化工廠，做漂白粉、燒鹼一類的化工產品，上海化工廠以前也很多的老上海人都不會買 」。

還有網友說，「想起來之前長沙比亞迪工廠旁邊居民區中毒的事了」「天津市北辰區鐵東北路以東的融創璟園，北側一牆之隔是天津農藥廠、西側數十米是天津自強化工廠，西北角是被管控的天穆鎮南倉村集體高毒污染區。 融創璟園根本都沒有進行土壤和地下水修復，直接起高樓，並進入了售賣程序 」「所以我們老百姓平時買的房子，有多少是有毒的我們根本不知道 」。

2016年，江蘇常州外國語學校有641名學生被送到醫院進行檢查，有493人出現皮炎、濕疹、支氣管炎、血液指標異常、白細胞減少等異常症狀，個別的還被查出了淋巴癌、白血病等惡性疾病。學校原址旁是三家相鄰化工廠，臨近土地污染嚴重。經檢測，該校區地下水、空氣均檢出污染物。污染最重的是氯苯，它在地下水和土壤中的濃度分別超標達94799倍和78899倍，四氯化碳濃度超標也有22699倍，其它的二氯苯、三氯甲烷、二甲苯總和高錳酸鹽指數超標也有數千倍之多。

資料顯示，陸家嘴為上海浦東國資委控股的上市公司。陸家嘴的主業板塊包括商業地產、商業運營、金融服務三類。商業地產為其核心業務。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：雲濤）

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