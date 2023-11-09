鄭士霆：百年紅禍的根本教訓與抉擇

中共百年紅禍，罪惡無盡，卻屢屢逃脫覆滅，甚至逆勢再起，究竟原因何在？

一直以來，很多人都懷念文革後的改革開放。白紙革命的口號之一，也是「要改革不要文革」。其實，中共的所謂改革並非洗心革面，棄惡從善，而是為了延續其非法統治。像中共那樣的反人類極端恐怖組織，不是什麼改革的問題，而是取締、清算的問題。文革也不是要不要徹底否定的問題，而是要徹底否定中共、徹底否定共產革命、徹底否定中共非法政權的問題。

中共非人化： 把共匪和正常人區分開

中共從一出籠就不是通常意義上的黨派，而是由蘇共培植安插的叛國勢力和極端恐怖主義組織。它意在暴力顛覆中華民國政府，依照其蘇聯主子的極權模式赤化中國與世界。

中國歷史上的農民暴動大多在無道之邦的沒落時期，而共匪叛亂則發生於辛亥革命推翻滿清，創建民國之後不久，尤其是「黃金十年」建設期間。新生的中華民國儘管內憂外患重重，但順天應人，代表社會進步，是東亞走向共和的先驅。而共匪叛亂則是時代文明的逆流，代表社會倒退，將中國拖入反人類、反文明的共產極權暴政。

無論中西文化，都承認正神與魔鬼（撒旦）的存在。正神拯救人類，魔鬼毀滅人類。而魔鬼毀滅人類也不會自己出面，而是通過人間的代理。

人是可以變成魔的，因為人性與魔性同在。當魔性壓倒人性成為本能時，儘管還有人的外表，也就不再為人，即所謂人面獸心，衣冠禽獸。

而中共極端恐怖組織就專門出產衣冠禽獸，因為要完成其赤化中國與世界的魔鬼使命，就必須使黨徒非人化。

我們說共匪非人化，首先是因為它們要毀滅人性，改寫是非善惡的定義標準，摒棄維繫人類社會的倫理道德和普世價值。它們不僅毀滅中國傳統文化，也與西方文明理念為敵，把正道視為邪路，等於自絕於人類文明之外。

共黨信奉唯物論，放大人的物慾和動物本能，二者實際上成為眾黨徒入伙共產革命的目標和動力；共黨無神論廢除道德良知的約束，使其行惡再無任何底線；共黨的唯物史觀和階級鬥爭邪說，則使它們以革命和正義的名義燒殺劫掠，禍國亂世。中共頌揚的英雄，在正常社會都是令人不齒的罪犯，如當年綁架美國傳教士並撕票的紅軍匪首方志敏，謀殺村長的少女劉胡蘭。共匪總理周恩來三十年代初曾製造轟動上海的滅門慘案遭國民政府通緝。

我們說共匪非人化，還因為其幫規特彆強調所謂「黨性」。黨性就是對共黨絕對服從，特別是那些傷天害理的邪惡指令。由於共黨的理念反文明，手段反人類，堅守黨性往往意味著泯滅良知、違背人性。比如國難期間共匪勾結日軍，圍殲抗日國軍；長春圍城活活困死幾十萬平民；大躍進荒謬反智餓死幾千萬農民；八九六四共軍在北京屠殺和平請願的學生，活摘法輪功及良心犯器官牟利等，都不是正常人所能做出來的魔鬼行為。在文明社會，毫無人性是貶義，而以中共標準，反而是忠於共黨，立場堅定，敢於鬥爭的優點。這正是中共黨性的恐怖之處。

我們說共匪非人化，也因為它有多種加持黨徒獸性的機制。一個人在一時一事上泯滅良知還不夠，共匪要的是時時事事以黨性取代人性，一輩子泯滅人性。為此，共黨早年的土地革命，就大量吸收地痞人渣加入。它們天生具有人性缺失，愚昧無恥，膽大妄為的「優勢」，與共黨不勞而獲，謀財害命的理念一拍即合，紛紛走上「從鄉村流氓到市委書記的革命道路」。對那些誤入歧途的知識人，則靠無休止的政治運動來改造思想，直到被抽去靈魂，剝掉尊嚴，完成從人到非人的魔變。仍堅持人性者則被整肅清除。

縱觀中共的歷史，就是一個逆向淘汰的「保鮮」史。能「脫穎而出」爬上高位的往往都是五毒俱全，心黑手辣的極品。毛澤東曾私下說，革命就要『狠到無情，忍到無恥』。無情加無恥，等同無人性，的確是共產群魔的特徵。毛氏起家的痞子運動殺人如麻，「燒，燒，燒！燒盡一切土豪劣紳的屋！殺，殺，殺！殺盡一切土豪劣紳的人」。鄧小平不惜殺二十萬人保二十年穩定。江澤民發動對法輪功的滅絕式鎮壓。武漢肺炎大疫期間的極端清零，則是「寧可血流成河，不准超生一個」反人類政策的翻版。

按照宇宙相生相剋的原理，人世間正邪善惡同在。然而人類與中共的較量，已超出普通的正邪善惡，乃是人類與魔鬼之戰。如果誤把魔鬼當成好人，或僅把魔鬼當成壞「人」，那麼不是被魔鬼吞噬，就是被其同化。

中共國非中國：把共產中國與正統中國區分開

辛亥革命以來，原本只有一個中國，即1911年誕生的中華民國。共匪占領大陸後又推出所謂「中華人民共和國」。但哪個才是真正的中國？

回望中華民國發展史，民國元年的《中華民國臨時約法》就已明文規定主權在民，三權分立，新聞自由和言論自由等，新生的中華民國成為亞洲第一個共和國。北伐成功，國家統一之後制定的《中華民國訓政時期約法》進一步確立了三民主義，五權分立。抗戰勝利後，國民政府即兌現承諾走向憲政，於1946年召開制憲國民大會（中共抵制），通過了被胡適先生譽為比美國憲法還民主的《中華民國憲法》，1947年底正式生效。國大代表和立法委員，則在國際媒體監督下由全國人民直選產生。那也是大陸地區迄今唯一的民主選舉。

不幸的是，中華民國政府剿共救國失利，被迫遷台，大陸淪陷。但中華民國並未亡國滅種，而在台灣獲得新生，經濟上成為四小龍之一，政治上實現民主轉型，真正實現了孫中山先生三民主義建國理想。民族主義繼承堯舜禹湯文武周公之道統，尤其是孔孟儒家思想和道德倫理，使中國固有文化的薪火得以傳承和光大；民生主義保護私有財產，實行市場經濟，發展現代工業，騰飛經濟，造福人民。民權主義承認天賦人權，主權在民，五權憲政，政黨輪替，總統直選。誠然，動員戡亂非常時期部分民權被剝奪。但即使那時，台灣人民享有的自由和權利，與大陸淪陷區相比也是天壤之別。

若不是中共叛國作亂，中華民國在台灣的變革與成就就會發生在大陸地區。1949年以來淪陷區人民所遭受的種種慘絕人寰的共產紅禍，在中華民國治下一個都不會發生。共匪不只搶奪人民的物質資產，更硬生生剝奪了大陸人民本應在中華民國享有的自由、尊嚴、權利和福祉。

中華民國百年來具有無可爭辯的法統，也是中國千年道統的護法和傳承，中華民國是中華國脈民命之歸宿和中華文明之正朔。中華民國才是大陸人民的祖國。

相比之下，毛澤東自詡它一生只做了兩件事：把蔣介石趕到台灣和發動文化大革命。而這兩件恰恰是對正統中國的背叛和對中國傳統文化的毀滅。

中共是蘇共的代理。共匪頭目李大釗伏法前曾自辯：「共產黨員的祖國是蘇聯，是共產國際，不是中國。出賣中國情報，是我愛我的祖國"。這伙叛國分子早期的非法割據政權都以「蘇維埃" 命名。共匪在中華民國中興時期叛亂，利用日本侵華坐大，配合蘇聯和日本帝國阻斷中國憲政之路，在蘇聯支持下武力顛覆合法政府，建立起蘇式反人類極權暴政。中共政權從不具合法性。

自由與民主，自由是民主的前提。有自由，即便一時沒有民主，尚可過人的生活。前香港沒有民主，但有自由，仍可成為四小龍之一。而沒有自由，則等同奴隸，民主就無從談起，故「不自由，毋寧死」。且不說民國時期人民擁有的廣泛自由，就是民國前的歷朝歷代，人民享有的很多基本自由，在共產中國都不復存在。很多逃離大陸淪陷區的人都先後發出同樣的感嘆：那邊不是人住的世界。

中共痞子禍國還不單單是歷史的大倒退，也導致大陸淪陷區社會與人倫的退化和變異。共匪人渣痞子當政，大陸社會趨於痞子化，物質化，反智化。長期的洗腦教育，造就一代代是非顛倒的變異人。那些憤青憤老，五毛粉紅，明明是現代共產奴隸卻不自知，還以為被精神閹割和奴役的日子是應有的正常生活，就好像羅剎國的馬戶不知道自己是頭驢。

試想，鄧小平的改革開放，如果沒有西方尤其是美國的響應和支持，只能是一廂情願的臆想。可為什麼美國對共產中國幾十年的慷慨和寬容，得到的卻是共匪戰狼的犬吠羞辱，以及草根民眾對911恐襲的雀躍歡呼？為什麼清末及民國時赴美的正統中國留學生，基本都認同西方文明價值，而被美國接納的共產中國留學生，很多即便入籍美國，也仍是中共邪黨的心奴，甘願成為中共對抗美國的內應和幫凶？為什麼遭受美國原子彈毀滅性打擊的日本，卻能成為美國的盟友和自由世界之一員?

日本戰後第一任首相吉田茂曾說，日本敗在英美手下，國家根本體制可保全，如果日本赤化了，那這個國家就徹底完了。應該補充的是，被中共紅魔赤化之後，不但國家完了，人民的心智普遍被毒化。而一旦心靈被赤化，那才真的一切都完了。

至於毛澤東的文革浩劫，則摧毀中國國本。古人云：「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳，葉徒相似，其實味不同。所以然者何？水土異也」。一個國家也有水土，那就是她的文化傳統、道德倫理和社會形態。中共引進和灌輸的馬列主義和黨文化垃圾，使國家水土徹底變質，共產中國早已不是原本的中國。錢學森之問的根本答案，就是此中國非彼中國。把文化斷裂，氣節掃地，國魄流失，認馬列為宗祖的共產中國稱為中國，是對正統中國的侮辱。

中共毀滅中國傳統文化並非始於文化大革命，而是貫穿痞子禍國的全過程。中國歷代讀書人都處於四民之首。他們是文化傳統和儒家倫理的闡釋者和傳承者，起著維護正義，傳播道統的使命。帝王也不能自外於士。共匪痞子運動專門從地主鄉紳（即鄉下的讀書人）下手，一方面劫掠其財物，更重要的是消滅鄉紳，就摧毀了根植於民間的四維八德的傳統文明。中共對黨內知識分子的整肅從延安整風就開始了。竊國後繼續對整個傳統知識階層抽筋扒皮，批鬥凌虐。文化大革命則是對中國傳統文化的全盤破壞和剷除。

亡國不一定都是因為外敵入侵。日本侵華，全國抗日救亡。只有少數有識之士預見到中國會亡於中共，事後果然應驗。共匪占領大陸才是最慘痛的國難，而且已長達七十多年。

其實，共產中國在很多方面更像前蘇聯。蘇共是中共的教父和奶媽。中共占領大陸後實行一面倒，全盤蘇化，公開認賊（斯大林）作父。共匪扭曲的意識形態、邪惡的共黨文化、反人類的極權制度，鎮壓人民的黨警特務系統，洗腦人民的宣傳機構，捆綁人民的戶口制度，黨衛軍的軍銜和政工體制，學校裡灌輸的歷史發展五段論，小學生脖子上的紅領巾，以及在天安門廣場建毛魔停屍房供愚民膜拜等等，全都承襲自蘇聯。俄國人民早已拋棄蘇共，可大陸人民還在蘇式極權暴政下苟活，還以為自己生活在「中國」。

都說中國大陸假貨遍地，其實最大的假貨就是「中華人民共和國」本身。中國歷代尊孔，連異族都被同化。孔子故裡在抗戰中尚能保存，卻在文革中被紅衛兵洗劫搗毀。中國歷代也有腐敗，但從未像大陸淪陷區那樣成為一種文化，一種時尚，一種生存方式，以至有小孩子說長大要當貪官。中共強行改變了中國人固有的文化，倫理，文字，生活方式，直至人性。自從中共占領大陸，國土被任意出賣放棄，山河因污染而變色。中國在大陸不是名存實亡，而是既無名，又無實，連國號都是謊言。

前人的失誤與教訓

若非孫中山把共產紅魔當正常人對待，允許中共黨徒以個人名義混入國民黨借殼上市，離間臥底，中共紅禍就不會那麼輕易如瘟疫般快速蔓延。

若非蔣介石把共產紅魔當正常人對待，承認共黨合法地位，允許共軍加入國軍序列，共匪就絕無死灰復燃之機會。

若非馬歇爾、杜魯門把共產紅魔當正常人對待，脅迫中華民國政府與蘇共兒黨建立「民主聯合政府」，國民政府剿共救國大業或許不至功敗垂成。

若非尼克松、基辛格把共產紅魔當正常人對待，自動放棄反共，開啟與中共暴政無道德接觸與勾兌的惡劣風氣，中共恐活不到今天。

若非從老布什到歐巴馬把共產紅魔當正常人對待，對中共暴政全面開放與扶持，美國就不會落得遭中共反噬甚至部分同化的可悲境地。

如果民國知識精英都能像胡適、傅斯年、錢穆等那樣看穿中共會毀滅中國，陳寅恪、熊十力、吳宓等國學大師就不會選擇留在共產中國而飽受摧殘，悲慘離世。

如果民國政治精英如章伯鈞、羅隆基、儲安平等能識別中共獨裁本性，就不會與共匪聯手，逼走一個有缺點的君子，迎來了一個人面獸心的魔鬼，到頭來也搭上自己的性命。

如果當年海外「愛國」學人能區分真假中國，就不會在共匪竊國後蜂擁而歸，自投羅網，在共產中國的淒風血雨中苦熬度日，或如豬狗般死去。

如果普通百姓能聽懂蔣公「神經麻木的中國民眾不受到十八層地獄的痛苦不會覺醒」的肺腑之言，死於共產中國的幾千萬冤魂就會有完全不同的歸宿，如今那些失地農民，失業工人，失學兒童，及失去器官和生命的芸芸人礦，也會有完全不同的命運。

當然，連中國人自己都分不清真偽中國，以美國為首的自由世界拋棄中華民國，向贗品中國張開雙臂，將中共紅魔納入懷中，救活餵大也就不足為怪了。

今人的抉擇與救贖

歷史沒有如果，但歷史都始於現實，而現實是有如果的，是可以選擇的。如今大陸，中華民國，美國都應分別直面歷史，從新做出選擇。

首先，對大陸人民而言，這個選擇就是認同哪個中國？是自由中國中華民國，還是蘇式暴政共產中國？是做自由中國國民，還是甘做黃俄共匪綁架的亡國奴和共產奴隸？

選擇自由中國就要從心靈上回歸正常人類，作出根本是非判斷：中共是顛覆中華民國的叛國集團和極端恐怖主義組織。它所建立的是一個假中國之名的外來非法政權和魔鬼制度。共產中國非中國，共匪亦非「華「。中華民國代表正統中國之法統和道統，中華民國才是真正的中國，也才是大陸人民的祖國。由於中共叛逆政權不具合法性，大陸人民在法理上從來都是中華民國國民。清除共匪，重建和回歸中華民國，是大陸淪陷區人民通往自由，民主，尊嚴，富強與中華文明世代永續之唯一選擇。

不過，中共聲稱是人民選擇了中共。這話也並不完全錯，因為中共竊政雖然從未經過人民的選票，但確有很多人在中華民國危亡之際用言行站在了共匪一邊。比如死於大饑荒的農民中，可能就有徐蚌會戰支前的民工和中共土改的積極分子。文革中死於非命的很多大師學者，先前曾拒絕登上國民政府搶救學人的專機。那些人輕信中共雖屬不幸，但那時大饑荒和文革畢竟還沒有發生。如今大陸淪陷區人民在經歷了無數共產紅禍之後，還認可中共，還認同共產中國，就再沒有任何道理了。

第二，當年中華民國政府撤離大陸有歷史的原因。如今中華民國仍未擺脫屈辱，則是由於普遍認為中共龐然大物奈何不得，美國親共成性改變亦難。但時過境遷，物極必反。也許糜爛透頂的中共才是真正的紙老虎。也許昏睡漸醒的美國終將改朝換代。也許中華民國榮歸故裡的機遇正不期而至。在中共四面楚歌，西方被迫放棄綏靖，反共大潮逐漸形成之際，中華民國是全力投入並順勢推動之，還是被動地一切維持現狀，也是一個歷史抉擇。

中華民國對抗共匪最大的優勢，就是她與生俱來的合法性、正統性和正義性。中共一心想吞併自由台灣，也是想一勞永逸地去除中共政權非法的名分。但民意和天意都不允許一個非法蘇式暴政「統一」正統自由中國。台灣不但不宜放棄中華民國國號，反而應走出「中華民國到台灣，中華民國在台灣，中華民國是台灣」的遞減格局。中華民國當然不隸屬共產中國，但大陸則始終是中華民國淪陷區。要堅信共匪非法政權不可能永遠占據大陸。

不管台灣人民是否意識到，是你們繼承、守護了中華傳統文化，是你們使中華文明免遭黃俄共匪滅絕。你們才是真正的中國。台灣媒體所說的中國，其實是共產中國。而共產中國不是真正的中國。所謂親中，其實是親共。香港赤化後，台灣已成為全球延續正統中華文明的淨土寶地，也是大陸光復後回歸傳統文明的希望所在。此外，只要中共國沒有自由、公正的選舉，其經濟規模再大，邦交國再多，也是一個非法的、反文明政權。即便轄區目前僅限台澎金馬，中華民國堅守的三民主義理念和中國傳統文化及道德倫理，也使她比黃俄共匪更有資格代表大陸人民。

最為重要的是，堅持中華民國才是歷史上中國的合法繼承者和正統中國的合法代表，可有效破解中共吞併自由台灣的法理基礎，將兩岸關係從中共話語系統中的所謂統獨之爭，從新定義為正統與非法，自由與暴政，正義與邪惡，文明與野蠻，正宗與冒牌之根本區別。

隨著時代的演進，中華民國光復大陸主要不是靠軍事反攻，而是靠政治反攻，理念反攻，靠中華民國的天賦正統，靠喚醒迷惘中的淪陷區民眾和上當受騙的國際社會。光復大陸的主體也是大陸人民自己。當淪陷區人民認清共匪脫去草鞋，換上西裝，打上頭油，依然是共匪，當淪陷區人民達成中華民國才是祖國的共識，當淪陷區人民面對中共施暴齊聲怒斥 「共匪！共匪!」，當淪陷區人民在維權現場齊唱中華民國國旗歌的時候，中華民國光復大陸即成功有望，水到渠成。

中華民國對抗中共的一大利器，就是傳播真相。共匪懼怕真相，人民渴望真相。中華民國何不正本清源，匡正視聽。中共暴政是外來非法政權，中共叛國恐怖組織無資格代表中國和大陸人民。中華民國何不向大陸人民喊話：你們也有免於恐懼的自由！言論自由、新聞自由也是基本人權! 由於中共的奴化教育，淪陷區人民對共匪百年犯罪史極其無知。毛魔頭像還高懸於天安門上。正是它要求共軍不要充當抗日英雄，否則就是「愛蔣介石的國」（即正統中國）。中華民國成為聯合國創始國，是國軍官兵血戰八年，無數英烈流血犧牲換來的。利用國難坐大的叛逆共匪占據聯合國席位天理不容。當年國民政府在認知戰上沒能堅持曝光共匪的罪惡，也是失去大陸的重要原因。

中華民國政府也有必要向美國講真相。尼克松不顧公理與道義，拋棄反共盟友，擁抱中共紅魔。美國是有愧於中華民國的。蔡英文總統與川普總統通話是一個大膽的突破，下一步應督促美國從根本上改弦更張，徹底糾正與虎謀皮，與魔共舞的自毀戰略。當年毛澤東、周恩來曾蠻橫地當面要求尼克松建交，撤軍，廢約。如今輪到中華民國政府理直氣壯地提出復交，駐軍，立約，即恢復被尼克松破壞的台海原狀。解鈴還需系鈴人。

中華民國的一大安全漏洞，就是仍把中共當成正常人類，幻想通過對話達成諒解與和解。對話交流僅限於人類，不能指望魔鬼理性，也不能與魔鬼講平等，講尊重，更無可能與魔鬼達成雙方都可接受的和平共存之道。只要中共不亡，台灣人民絕無長期偏安一隅之可能。

台灣人民要與共產中國切割是可以理解的。自由人當然不願做共產奴隸。但只有中共覆滅，中華民國光復大陸，才能實現真正的台海和平。也只有那時，對話溝通才派的上用場。

第三，對美國來說，不得不面對痛苦的事實：美國媚共、助共、畏共的綏靖策略，直接導致中共反人類恐怖組織的逆勢再起。沒有美國的百般掣肘，中華民國政府或許不至撤離大陸；沒有美國的萬般柔情，中共紅魔絕無可能演變成危害全人類的巨惡。美國與中共交好及其示範效應，導致整個自由世界患軟骨病，向邪惡輸誠輸血，再現了農夫與毒蛇的荒誕悲劇。

美國的一個根本錯誤就是把中共當正常人看待，把共產中國當成正常國家。

蘇聯解體後，美國自以為冷戰結束，其實蘇共並未真正消亡，而是托生於中共。美國拖垮了蘇共邪惡（evil）帝國，卻又轉手培植起比蘇共邪惡百倍的中共魔鬼（devil）帝國。毛澤東與赫魯曉夫反目，是嫌蘇共還不夠無情無恥，難以勝任赤化全球的使命。俄國蛻變成小弟，或是因為無法照搬無人權、無環保、無良加無賴的中共魔鬼發展模式。

尼克松遭報下台後，其與魔鬼無原則親密接觸的政策卻延續下來。從那時起，美國在台灣問題上開始自縛手腳，在中共所劃的框框裡「挺台」，相當於美國的外交政策由中共制定，至今未能從根本上糾正。美國可以正視中共非法政權的存在，但不可承認中共極端恐怖組織是代表中國的唯一合法政府。中華民國的屈辱，也是美國的恥辱。自由世界領袖「投共」在先，國民黨從反共到親共不過是步美國後塵。台海危局的根源在美國的戰略迷失。時至今日，已不允許美國抱守殘缺，繼續維持尼克松對中共磕頭所形成的現狀。

美國的道德淪喪和國運衰落始於尼克松飲鴆止渴的媚共模式。根本的糾錯之道就是回歸反共使命，從新帶領自由世界圍堵、抗擊直至戰勝中共紅色惡魔。而迎合、遷就中共的「一中政策」則應當廢止，而不是對其修修補補。歷史和現實都已證明，中華民國才是傳統中國的繼承者和代表全中國的合法政府。美國出賣反共盟友的道德污點和戰略失誤，只有靠恢復與中華民國的外交關係和軍事同盟來彌補。而邀請中華民國總統訪問白宮，則是美國否定尼克松模式的關鍵一步，也是對尼克松訪問北京的回訪，畢竟來而無往非禮也！美國能救了中共的命，也能要了它的命，就看美國有無大徹大悟和大智大勇。

中共百年紅禍的根本教訓就是共匪已非人化，實為魔鬼的化身和代理。魔鬼建立的蘇式極權共產中國既非正常國家，也非真正的中國。人類與魔鬼無法兩立。中共得以存活至今，蓋因歷史和現實中，有太多人沒能認清其魔鬼本質與真容，屢屢給其創造機會，留下活路，甚至愚蠢地為其加持續命。文明的存亡絕續，取決於能否將中共紅魔徹底清除。但願苦共久矣的大陸，中華民國和美國人民，都能把握天滅中共的歷史機遇，作出根本扭轉自己命運的明智抉擇。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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