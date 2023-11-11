隱瞞實情或二次污染？蘇鋼強硬回應 毒地案疑雲四起

【新唐人北京時間2023年11月11日訊】上海陸家嘴85億毒地案風雲驟起。在陸家嘴高調起訴蘇鋼隱瞞實情並索賠百億後，蘇鋼集團強硬回應，堅稱當初已向買方如實披露土地污染問題，而對方在開發過程中對土地有二次污染。這番聲明頓時令毒地案疑雲四起。

當地時間11月10日凌晨，陸家嘴毒地案被告方蘇鋼集團發布《情況說明》，嚴詞否認該公司存在隱瞞土壤污染的情況，並指控對方在開發過程中未嚴格按照相關要求對土地做無害化處理，且存在二次污染行為。

聲明寫道，「在2016年轉讓股權時，我司已如實披露了第三方專業機構關於蘇州綠岸名下土地存在部分污染的調查結果及報告全文，並在資產評估報告中明確提示了該範圍中部分地塊原為鋼鐵焦化生產區域，可能存在土壤污染風險」。

聲明還表示，據蘇鋼方面了解的情況，「聯合體方在開發建設蘇州綠岸地塊期間，沒有按照有關要求建設地下水阻隔牆及採取其他防護措施，存在擾動地下水、搬運土壤造成部分環境交叉污染的行為和施工作業不規範造成二次污染的行為。」

此前，陸家嘴公司曾於11月4日發布公告稱，陸家嘴及其下屬子公司因土壤污染產生侵權糾紛，已將江蘇蘇鋼集團有限公司等多方告上法庭，並索賠100.44億元。

根據這份公告及媒體披露的相關情況，陸家嘴公司及關聯方在2016年花85.25億元買了蘇鋼集團的土地。在買地的時候，蘇鋼集團向蘇州環保局提供了一系列備案文件，證明土地污染可控，僅有4號地塊的局部區域存在污染，其他地塊的土壤和地下水都沒問題。

2017年陸家嘴開始開發這些地塊，先後建了住宅、幼兒園、商業綜合體、健身公園等。但2021年一家名叫蘇州雷丁學校的外資國際學校因計劃在陸家嘴開辦分校，而對相關地塊進行了土壤污染狀況的調查，結果發現苯並芘、萘嚴重超標，其中致癌物苯並芘超標50多倍，該地塊存在重大污染，不符合用地標準。

為此，陸家嘴公司請來第三方檢測機構對相關地塊進行檢測，結果發現蘇州綠岸名下 的14 塊土地都存在不同程度污染，其中多處地塊土壤中苯並芘、萘嚴重超標。

其後，陸家嘴公司及其下屬子公司暫停相關項目的施工，並一紙訴狀將蘇鋼集團及其委託檢測的蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司以及相關方蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上法庭，指控被告方存在一系列違法違規、弄虛作假等侵權行為，並就此提出高額索賠，而蘇州綠岸公司被列為案件第三人。

然而，蘇鋼集團11月10日發表的這份措辭強硬的聲明，卻令這起備受外界關注的百億索賠案再次變得撲朔迷離。

按蘇鋼集團所述，2019年開發相關地塊的聯合體方在知悉2號地塊不符合環保要求的情況下，未依法完成2號地塊土壤污染調查和修復治理，即啟動了該地塊項目建設。但2021年，該項目曾因無法通過環評驗收而未能啟用，當時生態環境部門還對其違法行為進行處罰。

公開的資訊顯示，2022年陸家嘴有關人士曾向有關部門舉報相關地塊存在嚴重污染的問題。而有「權威部門」經過一番調查後確認綠岸土地「存在局部污染」，結論是蘇鋼和陸家嘴等企業都有責任，以對涉事雙方各打50大板的方式了結這場糾紛，而當時綠岸公司的確因為該項目的環保違規問題受到過處罰。

此外，根據專業機構的初步估算，綠岸項目新發現的污染土地如果全部要治理修復，相關費用可能需數億元。而對於蘇鋼在最新聲明中的相關指控，陸家嘴公司尚未作出公開回應。

（記者唐迪綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/11/11/a103822781.html