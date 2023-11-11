「善良很酷」活動亮相紐約老兵節遊行

【新唐人北京時間2023年11月13日訊】11月11日是美國退伍軍人節，在線視頻平台「乾淨世界」 （Gan Jing World） 亮相於紐約退伍軍人節大遊行，把「善良很酷」（#KindnesssCool）活動帶到在紐約曼哈頓第五大道，向捍衛自由與和平的退伍軍人和現役軍人致敬，同時把「善良」的價值觀帶給更多的人。

「善良很酷」的活動，得到了退伍軍人和現役軍人的熱情響應，他們紛紛拿著「#KindnessIsCool」的標籤合照，對活動表示支持。

「酷」（cool）是流行、受歡迎的意思，根據乾淨世界的「善良很酷」活動的介紹，這個活動就是邀請大家「分享善舉」——在您的家庭、學校和社區中，展示善意的時刻，把展示善念、善行的視頻，加上#KindnessIsCool等相應的主題標籤，上傳到「乾淨世界」（ganjingworld.com）平台，以此幫助和激勵其他人也分享善意和善舉。

「乾淨世界」（ganjingworld.com）網絡平台以打造一個無暴力、無色情、無犯罪、無毒無害的網絡世界為宗旨，構建健康和安全的網絡世界，讓人們可以在這個「人間的淨地，美好世界的入口」，安心地瀏覽、遨遊；汲取健康、正面、有益的資訊和精神養分，擺脫不良網絡世界的精神污染，推動人回歸正確的方向。

「乾淨世界」推廣人員若水表示，老兵保衛國家，捍衛和平和自由；而「善良和酷」是倡導善良的精神，讓人與人之間更多地關愛、互助、為著別人；如果人變得善良，樂於助人，那麼這個世界就減少了對立、敵意、衝突、紛爭和戰爭，世界就會變得和平、美好，所以「善良很酷」和老兵的精神是相得益彰的。老兵們看到「#KindnessIsCool」都表示很認同，很高興地拿著標籤合照。

若水說：「善良很酷，善良真的很酷，讓我們都來做善良的人！」

為了倡導善良，乾淨世界舉辦「善良很酷」（#KindnessIsCool）全球視頻大賽活動，邀請個人、團體分享他們在家庭、學校和社區中的善念善行。獲勝者可贏得高達10,000美元的大獎。大賽時間：9月1日至12月31日，目前該活動正在全球各地火熱開展。

參賽者只需將表達善念善行的視頻，加上#KindnessIsCool等相應的主題標籤，上傳到「乾淨世界」（ganjingworld.com）平台即可；其中，長視頻長度需要超過30秒，短片長度需要超過10秒；只要該視頻與他人分享後獲得100個以上點贊，即可獲得參賽資格。

#KindnessIsCool 網頁：https://www.ganjingworld.com/zh-CN/hashtag/KindnessIsCool?tab=All&l=KindnessIsCool

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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