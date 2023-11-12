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（中央社肯亞奈洛比12日綜合外電報導）世界多國本週將進入新一輪談判，以制定有史以來第一份管制塑膠污染的條約，官員們正準備就是否限制塑膠生產量，或僅專注在廢棄物管理上進行艱難的談判。

路透社報導，參與談判的官員表示，在肯亞首都奈洛比（Nairobi）為期一週的會議中，各國代表將根據一份被稱為「零草案」（zero draft）的文件，就哪些方案應被納入條約中進行辯論。零草案中列出了可能考慮採取的政策和行動，這項條約最終將在2024年底前生效，且具法律約束力。

根據聯合國環境規劃署（UN Environment Programme），目前全球每年約生產4億噸塑膠廢棄物，其中僅不到10%被回收利用，導致垃圾掩埋場爆滿、海洋遭污染。

未來10年塑膠生產量預計還將激增，而通常也生產塑膠的石油企業在能源轉型、淘汰化石燃料的過程中將尋找新的收入來源。

根據聯合國環境規劃署，如今約98%的一次用塑膠製品，如瓶子或包裝材料，都是來自化石燃料。

歐洲聯盟（European Union）以及包括日本、加拿大和肯亞在內的數十個國家呼籲制定一項具「有約束力條款」的強力條約，以減少生產和使用從石化材料製成的原生聚合物（virgin polymer），以及淘汰或限制聚氯乙烯（PVC）和其他含有毒成分的有害塑膠。

這一立場遭到塑膠產業以及沙烏地阿拉伯等石油和石化出口國反對，他們希望塑膠的使用能繼續。他們認為，這項條約應該專注在塑膠的回收和再利用，這在談判中有時也被稱為塑膠「循環」。

沙烏地阿拉伯在本週談判前提交的文件中表示，塑膠污染的根源是「廢棄物管理效率低下」。

根據國際化工協會聯盟（International Council of Chemical Associations）發言人卡斯特納（Matthew Kastner），聯盟希望這項條約能包含「加速塑膠循環經濟」的措施。

卡斯特納在提供給路透社的聲明中表示：「這項塑膠協議應聚焦在結束塑膠污染，而非塑膠生產。」（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1121112