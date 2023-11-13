毒地案輿論發酵 中國網友披露更多毒地樓盤

【新唐人北京時間2023年11月14日訊】上海陸家嘴毒地事件引發的輿論風波正在發酵。近日，中國網友紛紛在網絡社群中爆料其它城市在「毒地」上建樓盤的情況。還有網友披露，無錫市政旗下一個瀝青廠公然建在公園旁側等，令眾網友大為震驚。

上海陸家嘴毒地事件被媒體報導後，「江蘇毒地」的話題很快在中國大陸的互聯網社交平台衝上了熱搜。也有網友爆料其它城市中比較出名的毒地塊被再次開發利用的情況。

例如，有網友披露武漢市5個知名的毒地塊。其中有部分地塊是房地產開發商花錢進行過所謂的「解毒」處理後，修建了新的樓盤。但也有的地塊污染程度依然很嚴重，甚至到現在附近居民仍可嗅得到很大的異味等。

微博帳號「水大樓觀」日前也發帖指出，漢陽赫山、光谷長動、古田1135是武漢的三大毒地，其對應樓盤分別為漢江雲赫、泛悅城、琨御府和華發古田。其中，漢江雲赫的地塊原來的毒性應該還比較強，博主建議粉絲「不要買」。

隨即有網友留言說：「還漏說了一塊毒地，在江岸，以前是化工廠。」

另一位網友也補充說：「漢陽的江漢雲赫是農藥廠的地塊，這個有機農藥毒性，治理很難。對應的武昌這邊也有個農藥廠毒地，長江紫都，一樣的情況。」

其他網友對此也議論紛紛：

此外，微博帳號「腦洞趣味歷史」11月10日曾發帖爆料說，索賠100億的毒地事件曝光後，「蘇州毒地居民稱小區房價已暴跌」。針對這則消息，有網友爆料，無錫市政旗下的瀝青廠，竟然建在投資一個多億的無錫廣益體育公園旁邊，距離公園僅30多米，而且為了環評通過被包裝成路面材料的智慧工廠，民眾投訴很久也沒個結果。

稍後，這位網友上載了這座瀝青廠的地理位置圖，又補充說，「瀝青廠就在居民樓後面。」

在評論區，有網友提示說，圖中的瀝青廠沒有煙囪，「它造的像個體育館，就是這麼坑」。

針對江蘇毒地事件，微博帳戶「樓市探索者」12日發帖，以反諷的筆調抱怨英國人「幹嘛那麼較真，如果不較真，『毒地』就不會出現了」 。

這位網友接著還在帖文中表示，大家都在關注誰被騙了，責任該誰負，「難道不應該關心一下購房者嗎？難道不應該關心一下當時工地的建築工人的健康狀況嗎？」

接著就有網友留言繼續反諷：「新西蘭人也很討厭。當年要不是三鹿最大股東新西蘭恆天然公司寧可損失40%股權，通過各種渠道曝光三聚氰胺事件，不也就啥事沒有嘛。」「可不是嘛，那麼較真幹嘛，活在謊言中，也很好啊。」

實際上，中國大陸將已被嚴重污染的土地重新開發，用於修建各類建築的情況在全國各省普遍存在。

2019年夏，環保組織「綠色和平」曾與南京大學聯合發布報告稱，截至2018年10月，中國27個省會城市公布的174塊受污染地塊中，有25%已被出讓，用於商用開發，學校、醫院建設等。但已出讓的污染地塊中，有約44%沒有完成土壤修復。這些土地將主要被用於商住用地或學校、綠地、醫院等公共用地的開發。這些土地如果在投放使用之前沒有完成修復，將給公眾帶來安全隱患。

這份題為《中國城市污染地塊開發利用中的問題與對策》的報告指出，污染地塊中最常出現的污染物是重金屬、揮發性有機物和半揮發性有機物，約有41%的污染地塊原址為廢棄化工廠，再開發時稍有不慎即可能導致二次污染，從而危害公眾安全。

該報告編者之一，綠色和平污染防治項目主任保航還進一步指出，各省會城市已披露的污染地塊名錄並不完整，「考慮到中國的城市土壤污染狀況，實際情況可能更加嚴峻」。

（記者唐迪綜合報導/責任編輯：祝馨睿）

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