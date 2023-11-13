上海陸家嘴公司聲稱，其購買的土地充斥苯並芘與萘。 圖：翻攝自都市快報橙柿互動

上海陸家嘴公司，近期將江蘇蘇鋼及多家蘇州政府機構和單位告上法庭，向蘇鋼集團索賠 100.4 億人民幣（約445 億 150 萬台幣）。陸家嘴主張，其花費 85.25 億人民幣（約 377 億 8,382 萬台幣）搶拍的 17 塊土地中，其中 14 塊都含有毒。目前江蘇省高級人民法院已立案，尚未開庭審理。

根據陸媒《都市快報橙柿互動》今（13）日的報導，此事有個重大疑點。那就是為何不同權威部門的環評結論，差別會如此巨大。

蘇鋼集團 2016 年把蘇州綠岸 95% 股權掛牌出售，多家知名房企參與競爭，最終陸家嘴經 222 輪舉牌，以溢價 2 倍 85.25 億人民幣拍下，打算建設蘇州高新區首個百萬方城市區域綜合體。

但在 2021 年爆發了「毒地」事件爆發。陸家嘴表示，17 個地塊有 14 個檢測出污染，遠超轉讓時披露的情況。而蘇鋼堅稱，雙方一起查過，17 個地塊 10 個安全，剩下 7 個經治理也可安全利用。

上海陸家嘴公司聲稱，其購買的土地充斥苯並芘與萘。 圖：翻攝自都市快報橙柿互動

針對這些土地的環評情況，《都市快報橙柿互動》詳細列出了檢測情況。

2014 至 2015年，蘇鋼集團將地塊分為非焦化區和焦化區，委託第三方進行土壤和地下水調查評估。

2016 年，蘇鋼集團掛牌時披露，綠岸公司名下地塊中，非焦化區域的土壤和地下水基本未受污染，可再開發利用；焦化區污染主要集中在 4 號地塊局部，根據修復目標值，最終確定 0 至 18 米深度內，污染範圍為 17,542 平方米，污染土方量為 39,604 立方米。

2021 年 6 月，蘇州雷丁學校辦理辦學許可證時，第三方檢測發現，所處 2 號地塊污染嚴重，投資 4 億多人民幣（約 17 億 7,284 萬台幣）的學校叫停。陸家嘴稱從 2021 年 12 月起，對尚未開發的 6 塊地塊初步調查，發現同樣存在嚴重污染風險。

2022 年 4 月 10 日，江蘇省政府官網公開《中央第二生態環境保護督察組向我省移交的第六批信訪事項辦理情況》，其中一條信訪稱，蘇州市高新區滸墅關蘇州綠岸項目 17 幅土地，用地面積約 66 萬平方米，第三方檢測機構檢測結果顯示多處地塊土壤中苯並芘、萘嚴重超標，不符合用地標準。

苯駢芘為一種間接的致癌物質，從18世紀以來，便發現與許多癌症有關。 圖：翻攝自搜狐

2022 年 4 月 1 日，高新區生態環境局和滸墅關鎮工作人員現場調查出具初步報告，部分地塊可能存在土壤污染風險。2、3、4 和 13 號地塊部分點位存在苯並芘、萘超標。

2022 年 4 月 20 日，江蘇省政府公開《中央第二生態環境保護督察組向我省移交的第十六批信訪事項辦理情況》，蘇州綠岸地塊污染再次被舉報。蘇州高新區管委會核查結果顯示，蘇鋼集團在 2014 年完成的非焦化區土壤和地下水調查結論，與蘇州綠岸 2022 年提交的土壤污染狀況初步調查報告結果不一致。

2022 年 8 月，蘇州高新區滸墅關鎮政府委托生態環境部南京環境科學研究所進行詳細調查，發現 7 個地塊超標。

針對 7 個地塊超標，蘇鋼集團指出，焦化區1、2、3、4、5、6 號和非焦化區 10 號地塊（其中僅 2 號地塊已開發建設），經治理修復後可安全利用。已有居民入住的 14、15 號地塊，已開發建設的 8、9、12、13、16 號地塊，和未開發建設的 7、11、17 號地塊，屬可安全利用地塊。

最近一次便是陸家嘴提出的，1 到 13 號地塊和 17 號地塊都存在超標。

蘇鋼集團指出，多數含有苯並芘與萘的土地，經治理修復後可安全利用。 圖：翻攝自都市快報橙柿互動