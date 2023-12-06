王赫：2023年中共的經濟脅迫與遭到的失敗

2023年，中共當局繼續大搞經濟脅迫，包括出台兩個法律和實施一些關鍵物資、物品的出口管制等等，但是，至少在兩個國家遭到了失敗。

2023年中共的一些主要經濟脅迫手段

第一，出台兩個涉外法律。一是6月28日通過、7月1日起施行的《對外關係法》。該法規定的是中共政府如何組織與開展同其他國家、國際組織等國際法主體的關係，並不涉及諸如涉外民商事關係之類的私人間關係。該法首次以法律形式宣示了中共的長臂管轄（域外適用制度）。一是9月1日頒布、2024年1月1日起施行的《外國國家豁免法》，該法調整中方此前採取的「絕對豁免」立場，授權中共法院受理以外國國家為被告的案件。中共自稱這為開展涉外法律鬥爭提供了重要工具。此前，2021年曾出台了《反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》（商務部令2021年第1號）等。

第二，7月3日，中共商務部與海關總署發布 「公告」， 對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自8月1日起正式實施。鎵和鍺都是新興的戰略關鍵礦產，在半導體、雷達、通信、電源、新能源汽車、LED、生物科技和武器製造等廣泛領域具有遠大的應用前景。中國是金屬鎵和鍺的最大生產國和國際市場的主要供應國。

第三，10月20日，中共宣布對石墨相關物項進行出口管制，將高純度（純度>99.9%）、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等）正式納入出口管制清單，於12月1日實施。石墨是新能源電池重要組成部分、眾多戰略新興行業原材料。中國是全球最大的石墨生產和出口國。

中共對鎵、鍺和石墨相關物項進行出口管制，實質是與美國和西方在高科技上博弈（主要針對中共，2023年美、日、荷蘭等加強了先進芯片及其技術、設備的出口管制和投資限制），以此要挾美國西方的科技有限度的「脫鉤」和全球產業鏈重組，目標是要建立自己的高科技產業霸權。

第四，2月16日，中共商務部發布 「不可靠實體清單工作機制公告」，宣布將參與對台軍售的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單。這是中共的不可靠實體清單制度出台兩年半來的首次使用，宣布禁止這兩家公司 「從事與中國有關的進出口活動」 、 「在中國境內新增投資」，並分別處以罰款。事實上，中共一直覬覦這兩家軍工公司的技術和產品而不可得，上述制裁簡直就是場鬧劇。白宮稱這些措施是「象徵性」和「不必要的」。

第五，韓聯社報道， 11月下旬，中共海關總署突然停止了中企向韓國出口車用尿素的有關流程：原本計劃出口到韓國的尿素，已經完成了所有出口審查程序，但在準備裝貨階段，這些貨物被意外扣留。韓國政府於12月1日要求中方就相關問題確認具體事實，「但中方尚未予以回復」。車用尿素被廣泛應用於減少柴油車尾氣排放所產生的空氣污染，如果車用尿素短缺，將導致物流系統大規模中斷。韓國高達97.6%的車用尿素是從中國進口。2021年底，因中共減少對外出口，韓國就發生過一次「尿素荒」事件了。中共是想藉此敲打韓國，因為2023年日韓和解、美日韓三邊合作快速推進，中共實在恐懼。

中共經濟脅迫在兩個國家的失敗

一個是波羅的海小國立陶宛。11月27日，立陶宛外長受訪時說，中方已解除大部分制裁措施，雙方持續磋商，已接近和解。被問到台灣代表處名稱問題時，立陶宛外長認為，「這不是個問題」（ 立不改「台灣辦事處」名稱）。2021年立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為第一個與中共政權有外交關係、但卻以「台灣」為名設立代表機構的國家，因而遭中共經濟脅迫，兩國關係也降為代辦級。但是，立陶宛雖損失數千萬歐元的對華貿易額，並未屈服，且積極開拓其他市場，得道多助。

立陶宛外長表示，雖然立陶宛與中國的雙邊貿易尚未完全恢復，但透過其它印太國家的貿易往來，該國在中國損失的貿易份額已經「得到了充分補償」。此前，2022年8月，他在推特發文指出，中共的施壓脅迫反而刺激立陶宛致力於出口市場的多元化。2022年前6個月，立陶宛產品對印太區域的出口總額比前年同期增長約60%。產自立陶宛的貨品在2022年1至6月出口至10個印太區域國家的總額，超過前一年同期對中國出口總額的4倍。

另一個是「中等強國」澳大利亞。2020年澳大利亞要求對COVID-19進行溯源調查，中共報復，對澳實施單方面貿易制裁，包括煤炭、牛肉、大麥、棉花、葡萄酒等等一系列產品，造成澳方約240億澳元（160億美元）的出口收入損失。但是，澳方很快就能為他們的商品找到其他市場，被禁的龍蝦被銷往香港、台灣和越南，煤炭被被銷往印度和日本。一份報告顯示，中共貿易制裁對澳經濟影響幾乎為零！GDP僅損失了0.009%。相反，中國經濟卻遭損害，例如當中共阻止澳大利亞煤炭輸入時，卻因電荒，不得不從俄羅斯購買更多煤炭，而且價格更高。2023年中國經濟風雨飄搖，中共國際處境進一步惡化，中共不得不軟化立場，對澳妥協：1月開始從澳進口煤炭，5月恢復進口澳大利亞木材， 10月雙方同時宣布已就解決有關葡萄酒等世貿爭端案達成共識，11月澳總理自2016年以來首次訪華。同期，澳大利亞與美、英建立新三邊安全關係（奧克斯協議），對中共進行戰略阻擊。總的來水，中共的對澳經濟脅迫，真是搬起石頭砸了自己的腳。

結語

美國智庫「戰略與國際問題研究中心（CSIS）」，通過考察2010年以來中共對八個國家使用脅迫性策略的情況（包括日本、挪威、菲律賓、蒙古國、韓國、澳大利亞、加拿大和立陶宛），發現中共的經濟脅迫事與願違，反而促使一些國家向美國靠攏。

然而，2023年，中共仍熱衷於經濟脅迫，大搞戰狼外交，表明其高估了自己的實力，低估了相關國家和國際社會反制的決心和能力。對立陶宛、澳大利亞經濟脅迫的失敗，證明中共黔驢技窮、外強中乾，即使與中共實力懸殊的中小國家，仍能找到找到一條有效對抗中共的路徑。中共無視國際大勢，繼續「戰狼外交」，最終的結果將使自己置身於四面楚歌之中。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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