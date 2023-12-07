福建爆疫情 醫師：醫院不查新冠 感染都當感冒治 【一線採訪】中醫師：病毒針對孩子 不得了

【新唐人北京時間2023年12月08日訊】大陸上呼吸道病原體相關的疫情持續飆升，「混合感染」頻頻刷屏。福建一位中醫師表示，新一波病毒特別針對孩子，不得了；而且感染新冠病毒，醫院不給檢測，按流感算。

福建醫院看病排一千多號 小孩感染嚴重

福建中醫師林先生12月7日告訴大紀元記者，新一波疫情又開始了，特別是小孩感染比較嚴重。目前當地醫療狀態是醫院人滿為患，看病要等很久。在醫院排號都要排一千多號，這麼多人聚集在醫院裡面，輕症的和重症的排在一起，病情會變得更嚴重，醫院是個重污染區。

林醫師說，福州目前已經有很多孩子感染了病毒，有低燒、咳嗽等症狀，有的要拖一二週才好。

福州市的嚴先生對大紀元透露，最近一個月以來，超市、商場門口，大家都開始戴起口罩了。診所、醫院門口很多人排隊，小診所都排到外面來了，小孩特別多。一般生病都會去大醫院，小診所都排滿隊，大醫院肯定人滿為患了。

他說，「現在不但小孩，初中、高中生都有大量的人中了病毒，出現發燒、咳嗽之類症狀，我也感冒了。」

福州陳先生對大紀元表示，「今天（7日）去一個朋友開的茶莊喝茶，他家小女兒剛剛發高燒39度，帶去看病。我與幾個客人一起泡茶閒聊，他們也說家裡人大部分也都被感染了病毒，有發燒、咳嗽、喉嚨痛這些症狀。」

中醫師：新冠病毒算感冒 病毒特別針對孩子

上述中醫師林先生說，最近有一些新冠三陽的患者也出現肺炎的症狀，大部分有過一陽二陽的群體，身體五臟六腑受到過衝擊，整體免疫力下降，容易受到包括季節變化流行的流感、支原體病毒的感染。小孩的症狀會更多一點，當然成年人也有，說是支原體感染。臨床上有支原體肺炎，也有流感病毒引起的肺炎，當然還有新冠肺炎，這一次是一種綜合性的病毒。

「我的病人有很多感染的，就算感冒，現在不提新冠了，你說檢查是不是新冠，一般醫院也不給你查了，除非你家裡有檢測棒就自己測一下，但是有意義嗎？」

「你去醫院就是按感冒治療，發燒38.5度就給你退燒，嚴重者就針對症狀去處理。感染支原體肺炎要去醫院做檢測、輸液的。」

林醫師指出，現在中國北方城市疫情更嚴重。但目前還沒有醫療統計，或者有統計沒公布，也可能不敢公布，怕引起恐慌。所以現在全部歸為流感。

中共國家衛健委最新通報稱，近期中國急性呼吸道疾病持續上升，與多種呼吸道病原體（甲乙流感、肺炎支原體、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒）疊加有關。

林醫師強調，這次病毒特別針對孩子來的，這不得了，對整個民族來講，孩子健康是大事情，當然周邊也有成人感染的。這個支原體病毒感染要吃阿奇黴素，但是要吃進口的，千萬不要吃國產的。

廈門出現「混合感染」

《廈門日報》12月7日報導，近期，呼吸道疾病進入高發時期。從福建廈門市各大醫院了解到，近期兒科門急診就診量不斷攀升，多數就診的幼兒都出現多日反覆高熱不退的症狀。其中，廈大附屬第一醫院的日就診量最多的時候達1500人，而兒童輸液區也是人滿為患。

報導稱，近期呼吸道感染性疾病在不同年齡群體中流行的主要病原體不同：1至4歲人群以流感、鼻病毒為主；5至14歲人群以流感、支原體、腺病毒為主；15至59歲人群以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

多種呼吸道傳染病原混合感染指的是：呼吸道疾病如肺炎支原體、甲流病毒、新冠病毒三者疊加感染，還有呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒之間以及與其它病原體之間產生的疊加感染。

疊加感染又分兩種情況——同步疊加感染：有的人感染甲流病毒的同時，又感染了支原體。先後疊加感染：患者先感染了甲流病毒，過一段時間又感染了支原體。

多地民眾：同時感染多種病毒

在大陸社交媒體上，多地網民紛紛表示同時感染了支原體和甲流病毒等。

湖南網民Super_Cynthia_Oo0ff：同時感染支原體和甲流。

陝西網民「老娘的眼裡容不下沙子」：發燒已渾身滾燙，防不勝防啊這個支原體、新冠、甲流，各種病毒。

湖北網民「人生已然一塌糊塗」：我弟弟同時感染甲流和支原體。

​遼寧一網民：東北現在呼吸道疾病挺嚴重的，孩子一個月感染兩次，後來這次直接去醫院打點滴了，而且從支原體肺炎變為支氣管肺炎了。孩子剛好點，我就被傳染了，好幾天了，渾身疼，嗓子疼，咳嗽，輕易不出門，買菜都不去超市了，直接網上買。我只是不想生病，太痛苦了。

（轉自大紀元/責任編輯：歷澄宇）

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