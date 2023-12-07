【新唐人快報】中醫師：病毒不得了 這次針對孩子

【新唐人北京時間2023年12月09日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

今天是美東時間12月8日，星期五。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今天消息，俄羅斯總統普京12月8日宣布：將參加2024年總統大選。俄羅斯國會上議院7日公布2024年總統大選日期後，今天普京隨即宣布參選。大選日期是2024年3月17日。如果再次連任，則是他的第5個任期6年任期，可最少掌權到2030年。

公開信息顯示，俄羅斯前總統葉利欽，1999月12月31日突然宣布辭職，時任總理的普京數月後走馬上任。普京迄今已在俄羅斯執政超過20年。根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由「不得超過2屆」改為「總任期不得超過2屆」，所以他只剩最後一次參選的機會。

外界認為，對於71歲的普京來說，選舉只是一個形式，他的獲勝幾乎是板上釘釘。他目前還沒有明顯的繼任者。

普京自1999年以來一直領導俄羅斯，曾擔任俄羅斯總理和總統，在此期間，俄羅斯修改了法律以延長他的領導地位。

【以色列加強進攻 治理加沙分歧大】

今天消息，12月8日，以色列加大了打擊加沙的力度。以色列軍方8日表示，過去24小時內，從陸地、海上和空中，打擊了加沙的450多個目標，這是自停火協議破裂以來最多的一次。

哈馬斯控制的加沙衛生部報告，7日有350人死亡，還稱以色列在巴勒斯坦飛地兩個月的行動中，造成的死亡人數超過17,170人，另有數千人失蹤。

與此同時，巴勒斯坦權力機構（自治政府）稱：正在與美國官員合作，制定戰後加沙治理計劃。還表示，不可能徹底消滅哈馬斯。而以色列表示，在哈馬斯被消滅之前，不會停止行動。

美國國務卿布林肯，7號在新聞發布會上說：「進入南部的戰役已近一週……以色列仍然要重視保護平民。」

【美日韓國安首長會晤 共抗朝鮮威脅】

今天消息，韓國總統辦公室8日宣布，美國、韓國和日本的國安部門首長會晤，討論朝鮮等議題。韓國國家安保室長趙太庸8日在首爾，會晤了美國國家安全顧問沙利文與日本安全保障局長秋葉竹夫。

一致認為，朝鮮的挑釁對國際社會構成威脅，再次重申三國合作。美國認為，韓國終止韓朝的《九一九軍事協議》是正確的。

朝鮮11月21日發射偵察衛星，引發美日韓等多國警惕。韓國之後宣布終止與朝鮮簽訂的軍事協議，朝方則更進一步宣布，解除各項與韓國締結的協議。朝鮮半島的緊張局勢再度升溫。

【中國碳排放濃度被指造假 實際或多3倍】

今天消息，日本環境部12月8日表示，中國二氧化碳濃度的每年增加量不準確，真實數字應是官方公布的1.5至3倍。這份報告會在12月9日提交到「第28屆聯合國氣候大會（COP28）」上。

報告指出，日本溫室氣體觀測衛星「IBUKI」「氣息號」觀測到，從2009到2022年，中國約77,000個地點的二氧化碳濃度每年增加，發現是0.6至1.2百萬分率（ppm）。而各國公布的化石燃料消耗量等數據顯示，中國二氧化碳濃度每年增加0.2至0.8ppm，衛星觀測值增加3倍約為0.8至1.5ppm。

另外，日本也調查了類似條件下日本和美國的情況，沒有發現衛星觀測數據與官方公布的數字有差異。

【台大選倒數1個月 中共氣球越台海中線】

今天消息，中華民國國防部12月8日通報：一顆中共探空氣球7日上午，11點52分飛越台灣海峽中線，持續向東飛行。中午12點55分消失。今年早些時候還公布：一顆氣球降落在台灣偏遠小島上，用於天氣監測，氣球上沒有音像記錄設備，位置靠近中國大陸海岸。中華民國國防部部長邱國正表示，探空氣球的用途很廣，例如研究氣象、航道、風力等。值得注意的是，此時正值中華民國總統大選倒計時第37天。

而中共外交部發言人汪文斌今天回應氣球事件時，並沒有正面回答，反而宣稱這不是外交問題。

除氣球外，台軍還偵獲中共軍機26架次，持續在台海周邊活動。

【中國疫情爆發之際 降低多國簽證費】

今天消息，12月8日，10多個中共駐外國使館宣布，降低外國遊客赴華簽證費。自今年12月11日至明年12月31日，多國的簽證費降價25%，涉及的國家包括日本、韓國、泰國、馬來西亞、墨西哥、阿塞拜疆、越南、巴林、吉爾吉斯、柬埔寨、斐濟、哈薩克、菲律賓等。

兩週前（11月24日），中共外交部稱，擴大單方面免簽國家範圍，法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞這6國，持普通護照者可以在一年內，單方面免簽進入中國。

在當局降低簽證費之際，正值中國爆發「不明肺炎」。中共衛健委12月4日發通知稱：多地呼吸道疾病疊加流行，要求各地醫療機構不得拒診。而美國官員則呼籲禁止赴華旅行。美國議員魯比奧發文稱，自己和其它4名美國參議員，上週寫信給拜登總統表示，要求禁止美中之間的旅行。

【勸說不宜炒股 中國金融專家被禁言】

今天消息，中國金融專家劉紀鵬多次批評中國A股，並勸散戶不要在當下炒股，從7日開始遭到全網禁言。他近日指出，股市的市場以散戶為主，導致市場波動較大、散戶面臨的風險較高。股市存在制度性問題，例如大股東持股比例過高，引發市場的不公平合理。中國股票16年來都在3000點上下徘徊，呼籲股民現在不要入市，等股市制度健全再買。

從7日開始，他的抖音、微博、今日頭條等多個平台顯示「因違反社區規定被禁止關注」。雖然關注微博帳號後提示「關注成功」，但重新進入後，又顯示為無關注的狀態。

網民熱議道，「說真的不是被禁就是被封」；「這讓海外商人怎麼敢來投資？對自己人都這麼狠」。

【中醫師：病毒不得了 這次針對孩子】

今天消息，福建中醫師12月7日表示，中國北方城市疫情較嚴重，這次疫情特別針對孩子。大紀元12月8日報導，福建中醫師林先生7日向大紀元透露：醫院變成重污染區，當地醫院人滿為患，排號要排1000多號，輕症和重症患者在一起，病情變得嚴重。現在不但有小孩，初中、高中生都有大量人中了病毒，出現發燒、咳嗽等症狀。

他還表示，一些新冠三陽的患者也出現肺炎的症狀，身體五臟六腑受過衝擊的人，整體免疫力下降，容易受感染。

但是醫院對感染者不做特殊治療。他透露，醫院就按感冒治療，發燒38.5度就給退燒，嚴重者就針對症狀去處理。還指出，現在中國北方城市疫情更嚴重。但目前還沒有醫療統計，或者統計了不公布，所以都歸為流感。他並且強調，如果感染支原體病毒，要吃阿奇黴素，但是要吃進口的，不能吃中國大陸生產的。

好的，鎖定最新要聞，請訂閱新唐人快報，別忘了留言和點讚，我們一起傳播真相。感謝您的收看，再會。

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/08/a103832731.html