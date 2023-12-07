頭髮稀疏好煩人 試試幾種簡單的家庭療法

【新唐人北京時間2023年12月08日訊】由於污染、壓力、水質變差等因素，脫髮日益成為全球成人面臨的大問題，頭髮稀疏的原因可能多種多樣，如久坐、缺營養、過敏、荷爾蒙失衡、頭髮護理不當和遺傳。但不用擔心，有些食物可以幫助你增加髮量，促進頭髮生長。

蘆薈是已知的最古老的植物之一，對皮膚、頭髮有許多驚人的益處。蘆薈富含蛋白水解酶，可以修復頭皮上的死皮細胞，有助於刺激休眠毛囊的頭髮生長，從而增加髮量。

它還是一種很好的護髮素，讓你的頭髮光滑有光澤，不僅能促進頭髮生長，還可防止頭皮瘙癢，減少頭皮屑並調理頭髮。

口服蘆薈汁有助於保持皮膚光滑、有光澤，並促進頭髮生長。除了口服，還可做成蘆薈髮膜，方法如下：

用刀將蘆薈葉切成片，然後從葉子中擠出約2茶匙蘆薈凝膠。

攪拌凝膠直至變得光滑。

用指尖取凝膠，抹到頭皮上。

按摩約5-7分鐘；保留15-20分鐘。

用溫水沖洗乾淨。

2.雞蛋

雞蛋被認為對頭髮生長和增加髮量很有幫助，因為雞蛋富含蛋白質、維生素B12、鐵、鋅和omega-6脂肪酸等必需營養素。

使用雞蛋防止頭髮稀疏的方法如下：

取一個碗，加入一個雞蛋和一湯匙橄欖油（或椰子油，蓖麻油）。

攪拌混合物直至其變得光滑。

將混合物塗在頭皮和頭髮上，從髮根到發梢。

保留約30分鐘。

用冷水和洗髮水清洗頭髮，不要使用護髮素。注意不要使用溫水洗。

然而，內部滋養與外部護理同樣重要。有時，即使遵循適當的頭髮護理方案，您仍然會遇到與頭髮相關的問題。以下是幾種營養豐富的食物，經常食用可以保持頭髮健康，並可以防止脫髮。

1.菠菜

菠菜是一種很好的促進頭髮再生的素食食品。菠菜富含鐵、維生素A、C和蛋白質。缺鐵是脫髮的主要原因。除了富含鐵，菠菜還含有皮脂（頭髮的天然調理劑）、omega-3脂肪酸、鎂、鉀和鈣，這些都有助於保持健康的頭皮和光澤的頭髮。

2.牛奶、酸奶和雞蛋

牛奶、酸奶和雞蛋富含蛋白質、維生素B12、鐵、鋅和Omega 6脂肪酸等頭髮必需的營養素。乳製品也是生物素（維生素B7）的重要來源，眾所周知，生物素可以對抗脫髮。

在飲食中添加一些核桃可以防止脫髮，核桃是唯一已知含有生物素、B族維生素（B1、B6和B9）、維生素E、蛋白質和鎂的堅果，所有這些都有助於強化頭髮角質層並滋養頭皮。

4.扁豆

扁豆富含蛋白質、鐵、鋅和生物素。除此之外，扁豆富含葉酸，葉酸對於恢復紅細胞的健康至關重要，紅細胞可以為皮膚和頭皮提供急需的氧氣，從而使頭髮更強韌。

5.大麥

大麥富含維生素E，有助於治療頭髮稀疏。大麥還富含鐵和銅，有助於紅細胞的產生，從而使頭髮的毛囊更強壯。

6.亞麻籽

亞麻籽富含Omega-3脂肪酸，可輕鬆到達發乾和頭皮細胞膜，滋養毛囊。它們還可以增加頭髮的彈性，防止斷裂。

7.雞肉

頭髮由蛋白質組成，因此富含優質天然蛋白質的飲食確實有幫助。如果您是素食主義者，可以用豆腐和花生來代替。

8.胡蘿蔔

胡蘿蔔不僅對你的眼睛有好處，而且對你的頭髮也有奇效。其富含維生素A，可作為天然護髮素，防止頭髮脫落。

9.紅薯

紅薯富含維生素A，是獲取維生素A的另一個重要來源。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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