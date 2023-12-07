沙門氏菌感染致8人死亡 美加召回哈密瓜

【新唐人北京時間2023年12月09日訊】近日，美國和加拿大眾多消費者因為食用哈密瓜導致感染住院，所涉及的哈密瓜及哈密瓜產品正在被召回，兩國衛生部門正在合作，調查引發此次感染的真實原因。

據今日美國（USA TODAY）報導，週四（12月7日），美國、加拿大兩國衛生官員表示，與哈密瓜有關的沙門氏菌感染已經導致8人死亡，美國3人，加拿大5人，數百人因感染生病住院。

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，自11月中旬以來，美國38個州至少有230人因食用這種哈密瓜而患病，至目前，有96人住院治療。

美國食品和藥物管理局（FDA）表示，Cut Fruit Express於11月30日召回了哈密瓜塊和含有哈密瓜的水果混合包裝盒。12月5日，TGD Cuts, LLC 宣布召回含有TruFresh的哈密瓜的特定鮮切水果杯、翻蓋和果盤水果產品，因為許多患病的人報告說，他們吃的是預先切好、裝翻蓋包裝盒和果盤裡的哈密瓜。

根據CDC的數據，105個病例中，有78例是由於接觸哈密瓜而引起的，42名患病者報告說吃了預先切好的哈密瓜。

加拿大衛生官員在一份新聞稿中寫道：「根據調查，Malichita和Rudy品牌的哈密瓜已被確定為此次感染的可能來源。」

官員們表示，許多病例涉及到日托中心的幼兒和住在長期護理院或退休機構的 65歲以上老人。

加拿大公共衛生局（The Public Health Agency of Canada，PHAC）稱，加拿大10個省中有6個省報告了129例病例：不列顛哥倫比亞省卑詩省、安大略省、魁北克省、愛德華王子島、新不倫瑞克省以及紐芬蘭和拉布拉多省。

當地衛生官員表示，自加拿大食品檢驗局於11月1日首次發布水果召回警告後，已有44人住院治療。

什麼是沙門氏菌？

CDC稱，沙門氏菌是一種食源性病原菌，兒童、老年人和其他免疫系統較弱的人容易感染，症狀包括，在食用受污染產品12～72小時後腹瀉、腹部絞痛和發燒。

衛生機構表示，大多數人無需治療即可康復，但在極少數情況下，感染可能需要住院治療。孕婦感染該病毒的風險也較高，如果出現症狀，應立即就醫。

美國疾病預防控制中心說，消費者、餐館、零售商和批發商「不應食用、銷售或提供召回的哈密瓜」或含有該水果的召回產品。

哈密瓜召回

正在被召回的哈密瓜品牌包括，標籤上寫有「Malichita」、「Rudy」或「4050」或「墨西哥產品/produit du Mexique」；標有「Malichita/Z Farms」的盒裝甜瓜；來自Sofia Produce (TruFresh)的哈密瓜，裝在標有「Malichita」或「Rudy」的盒子裡；Pacific Trellis的盒裝甜瓜。

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（責任編輯：李酈）

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