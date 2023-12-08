為防範諾羅病毒疫情，校園老師教導小朋友正確洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕秋冬是諾羅病毒的好發季節，高雄市今年截至目前累計通報125起腹瀉群聚案件，其中以校園佔8成最多，而第48週（11月26日至12月2日），高雄市急性腹瀉急診就診率為4.81%，高於去年同期2.91%，衛生局呼籲落實勤洗手及注意飲食安全。

衛生局指出，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，常見傳染原因為未保持良好衛生習慣、與病患密切接觸、接觸或食用病患的嘔吐物或排泄物污染的食品，而嘔吐物可能形成飛沫，若吸入飛沫也可能受到感染，又近期校園因學生參與戶外教學、校慶、畢業旅行等活動，致人流互動及接觸機會增加，交叉感染風險增多，仍應落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施。

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衛生局呼籲，「一般酒精或含酒精的乾洗手液無法有效殺死諾羅病毒」，民眾一定要用肥皂勤洗手才能有效減少病毒附著，並利用稀釋的漂白水消毒環境，做好遠離病毒，防止疫病上身。

提醒防治諾羅病毒5步驟，正確洗手及嚴格遵守飲食衛生措施如下，1.以肥皂水洗手（如廁後、進食或準備食物前，用肥皂水澈底洗手）；2.食物澈底煮熟（所有食物尤其海鮮類，應澈底清洗及煮熟）；3.環境消毒（污染衣物、床單立即更換，馬桶、門把、玩具物品，用1,000ppm漂白水擦拭）；4.嘔吐物及排泄物處理（糞便、嘔吐物用5,000ppm漂白水消毒，再沖入下水道，處理時戴手套與口罩）；5.生病休息在家（有症狀的人應於症狀解除48小時才可上班上課）。

防範病毒性腸胃炎的相關要訣。（高雄市衛生局提供）

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