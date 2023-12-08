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（中央社記者曾智怡台北8日電）福島核處理水排海作業達30年，日本經濟產業省主責官員木野正登表示，排放期間將落實相關設備檢查、ALPS濾芯更換以及資訊公開。學者則呼籲日方應邀請台灣等利益關係國，定期赴日海水取樣並攜回分析，確保氚輻射符合限值。

由台灣和日本多組團體共同經營的「福島前進團」 今天舉行台灣．福島論壇，日本經濟產業省資源能源廳除役、污染水、處理水對策官木野正登、國立清華大學原子科學技術發展中心主任葉宗洸與會。

東京電力公司今年8月24日起已進行3輪核處理水排海作業，釋出含氚廢水總量為7753公噸，東電及國際原子能總署（IAEA）均派員前往海水取樣並分析，所有樣品水中的氚活度低符合國際標準。

回顧2011年3月11日地震海嘯事故後，地下水、雨水至今不斷滲入廠房，木野正登說，在興建凍土牆前，每天核電廠都會產生540噸污染水，建造凍土牆後已減少污染水至原來的1/6，但仍無法完全阻隔。

污染水需進行「先進廢水處理系統」（ALPS）處理、存放在儲水槽，目前共1080座儲水槽，已占滿廠內空間，有排放需要，以確保未來有空間可建造保存設施存放核燃料及溶解核廢料。另由於ALPS唯獨無法過濾氚核種，需用海水稀釋，最後透過1公里隧道排入大海。

過去東電曾評估注入海底、蒸發排入大氣、電解後產氫並釋入大氣、地下貯存、過濾後排海等5種處理污染水方式。

對於外界關切排海必要性，木野正登表示，其中有3種國際尚無實例，最後剩下水蒸氣排放大氣、排海兩種，其中大氣排放方式會隨風向不同，難以預測物質飄散方向與後續檢測，因此選擇後者。

他指出，氚以水形式存在，存在雨水、人體中，輻射能量只要一張紙便能防護，IAEA曾多次赴日檢測並已發布報告書，許多國家亦有檢測，IAEA報告結果顯示，排放值對人體環境的影響「可以忽視」。就目前進行3次排海工程檢測結果，氚幾乎沒超過10貝克，遠低1500貝克限值。

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葉宗洸則關切嚴謹排放作業能否維持30年，以及ALPS系統濾芯更新頻度，他並呼籲日方應同意並邀請包含台灣在內所有利益關係國，長時間定期前往排放口進行海水取樣並攜回分析，除驗證各種活度是否正常，也可確認ALPS的濾除效果是否衰減。

木野正登表示，處理水排放期間，日方將落實設備檢查，濾芯也會定期更換；而ALPS處理系統共3台，目前僅1台運轉，其他兩台則維持待命與定期維修；他也提及資訊公開重要性，包含儲水槽狀態、設備維修資訊等均會公開。（編輯：林興盟）1121208