《人權宣言》75週年 歐盟促中共立即釋放法輪功學員

【新唐人北京時間2023年12月12日訊】12月10日是世界人權日，也是《人權宣言》發表75週年。聯合國敦促各國克服戰爭等對人權的威脅。歐盟駐華代表團發表聲明，要求中共立即無條件釋放中國法輪功學員許那以及為法輪功學員辯護的高智晟律師等37人。

《世界人權宣言》發表七十五週年之際，聯合國人權事務高級專員沃克·特克，週一敦促各國共同努力，克服戰爭等對人權的威脅。

聯合國人權事務高級專員沃克·特克：「在缺乏團結、充滿分歧和短視的時代，我認為這是在號召我們克服兩極分化，號召我們以勇氣和原則共同努力，解決我們面臨的巨大挑戰。」

據聯合國統計，目前世界各地共爆發55起衝突，包括俄羅斯入侵烏克蘭、以哈衝突等。沃克·特克認為，這是因為沒能保護人權。

「飢荒、壓迫和仇恨歧視，鎮壓和迫害。氣候變遷、污染和生物多樣性喪失，對人權造成威脅。這些都是深刻且相互關聯的挑戰，源於未能維護人權。」

法國巴黎週日舉行活動，紀念《人權宣言》發表75 週年。1948年12月10日，在巴黎舉行的聯合國大會上宣布了《世界人權宣言》，為國際人權法奠定了基礎，宣言被翻譯成500多種語言。

同一天，歐盟駐華代表團發表聲明，強調中國的「公民和政治權利並未受到保障，而且在某些案例中這些權利受到有意的、系統性侵犯」。

歐盟「重申對中國非常嚴重的人權狀況的關切，敦促中共遵守憲法，實現所有人的人權，包括宗教或信仰自由，以及對少數群體在私人和公共場合的限制。」

歐盟表示，中共應立即無條件釋放法輪功學員許那、以及為法輪功學員辯護的高智晟律師等37人。

新唐人電視台記者李梅、田原綜合報導

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