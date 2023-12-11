▲乾性或敏感性肌膚者應避免過度清洗皮膚，且儘量採用蓮蓬頭沖澡，減少泡澡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林靜芸

皮膚除了可因應環境調節濕度，還能分泌含有脂肪、膽固醇、神經醯胺的保濕乳（比市售任何產品都優秀）。障壁功能使外面的細菌、灰塵進不去，裡面的細胞、組織液出不來。皮膚角質細胞生命週期只有28天，會自然脫落。也就是說皮膚類似人工皮，還能定時更新。

皮膚角質細胞28天會脫落

主張每天洗澡，甚至每次出門回家就洗澡的人，認為環境充滿污染，身體必須好好洗淨；主張不要過度清潔的人認為，人體是運轉良好的機器，天天洗澡，洗掉自身免費的油脂，再塗市售劣質的保濕品，沒有道理。如果都不洗澡會怎樣呢？答案是只要勤洗手、不洗澡，並不會讓人生病。

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洗澡對於維持個人衛生十分重要，但是多久洗澡1次其實沒有規則可循。紐約的卡士克醫師說：「太常洗澡會使皮膚更乾，如果原本就有泛紅、搔癢、落屑的問題會惡化，而且造成濕疹。如果在髒污環境工作，或是容易出汗，每天洗澡，沖掉汗水、皮屑可以保持毛孔暢通，避免皮膚炎。頭髮也是一樣，油性頭皮或是頭皮屑需要每天洗頭，乾性頭皮洗頭1週1次或2次就夠了。」

勤洗手不洗澡 不會讓人生病

◎如何洗澡才能衛生又保護皮膚呢？

●乾性或敏感性肌膚建議減少洗澡頻率，過度清洗皮膚可能乾到破裂，細菌侵入，造成感染。

●儘量採用蓮蓬頭沖澡，減少泡澡。

●本身有濕疹或是乾性、敏感肌膚，但是又非得洗澡，建議把握低溫快速的原則。

●手部由於接觸眼、鼻、口，可能傳染，因而洗手必須使用洗劑而且要洗乾淨。身體皮膚有豐富平衡的菌群，洗太乾淨，可能將好菌洗掉，破壞免疫系統自然制衡。

●汗水及皮屑靠沖水就已足夠，洗澡需要洗劑的部位是有弄髒的地方，以及有大汗腺容易有味道的部位：手、腳、腋下、鼠蹊部、女性陰部及男性生殖器建議只用水沖洗。

●洗劑儘量溫和，除非有醫療狀況，不建議用消毒劑洗澡。

●機械性的動作例如毛巾搓背、刷子刷身體等，都可能傷害皮膚。

●洗完澡，建議毛巾輕壓，皮膚未乾前，就全身抹上保濕乳液。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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