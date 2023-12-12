聯合國氣候峰會 COP28 即將於週二（12 月 12 日）落幕，但上週六（9 日）各國在會議上就淘汰化石燃料的最終協議發生衝突，可能危及過去 30 年來全球氣候暖化談判已取得的成果。

路透社引述談判觀察者敘述指出，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等重要的化石燃料生產國堅持 COP28 專注於「減少氣候污染」，但不要針對「化石燃料造成的氣候污染」，美國、歐盟等至少 80 個國家（包括許多貧窮國家及氣候脆弱國家）則要求 COP28 協議應明確呼籲最終停止使用化石燃料。

上週六晚間 COP28 主席賈比爾（Sultan Al Jaber）請各國加快腳步達成最終協議，並說當時「分歧仍多於同意」，「縮小差距的窗口正在關閉」。

關於這場拉鋸，最驚人的是石油輸出國家組織（OPEC）直接介入，致函 OPEC 全部 13 個成員國及以俄羅斯為首的其他 10 個國家拒絕在峰會的最終協議中提及化石燃料，並說「對化石燃料施加不當和不成比例的壓力可能已達臨界點」。對此獨立智庫 E3G 成員梅爾（Alden Meyer）表示，OPEC 秘書處首度明白介入氣候談判，意味著「一絲恐慌」。

沙烏地阿拉伯是 OPEC 最大產油國，俄羅斯則是所謂的 OPEC 集團的成員，這兩國似乎都寄希望於昂貴的碳捕獲技術，但聯合國氣候科學小組表示，這種技術並不足夠，還是必須減少全球化石燃料的使用。

印度和中國尚未明確表態支持逐步淘汰化石燃料，但支持促進再生能源發展。中國氣候變化事務特使解振華表示，他參與氣候談判 16 年，今年是最艱難的一次，有待解決的問題很多，而他認為，各國若無法就化石燃料的未來達成共識，這次峰會就不可能成功。印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav）則說，任何協議都必須「公平正義」，且富裕國家應該主導全球氣候行動。

以下是幾則各國發言摘要：

俄羅斯代表演講中提及，俄羅斯正在研究（因入侵烏克蘭）被西方凍結的 3000 億美元黃金儲備中的一部分可否作為發展中國家的氣候損害基金。

中國表示，不能接受台灣參與會談的言論。

巴勒斯坦代表譴責以色列在加薩發動戰爭，宣稱衝突會轉移人們對氣候變遷注意。

薩摩亞環境部長舒斯特（Cedric Schuster）代表小島嶼國家聯盟（AOSIS）發言指出，訂定再生能源目標是一回事，這無法取代逐步淘汰化石燃料和結束化石燃料補貼的承諾，COP28 必須設法達成這兩點。

馬紹爾群島氣候特使史提格（Tina Stege）表示，要將全球均溫升幅限制在攝氏 1.5 度以下，勢必逐步淘汰化石燃料，「1.5 度沒有商量餘地，這意味必當終結化石燃料」。

在東歐國家支持下，COP29 將於亞塞拜然舉行，希望能夠打破全球氣候變遷會議的地緣僵局。

作者：李熱葵，報呱特約主編（本文轉載自報呱）

延伸閱讀：

COP28》氣候損害基金應該補助中國和印度？

《外交家》：降低全球碳排？中國正促進俄國石化業

參考新聞來源：

2023/12/09 Reuters（路透社） COP28 clashes over fossil fuel phase-out after OPEC pushback

2023/12/09 Bloomberg（彭博社） Baku Confirmed as COP29 Host After Russia Backs Bid