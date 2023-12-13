今天（12月17日），居英香港人在环球银行巨头汇丰的伦敦总部门外举行抗议活动，表达他们对汇丰扣取持有英国海外公民（BNO）护照的港人的强制公积金（“强积金”）存款的政策表示不满。本次示威是由强积金争取者联盟（MPF Access Alliance）和香港监察（HK Watch）共同组织的。

示威者们于下午一时集合，在汇丰银行总部的门口高呼“我们想要回我们的钱，现在就释放我们的退休储蓄”。香港监察（Hong Kong Watch）共同创办人兼行政总裁罗杰斯（Benedict Rogers）在现场的演讲中强调，在许多人看来，汇丰银行等受托人拒绝向已永远离开香港的人发放这些资金是不公平的。

英国睦邻教会 (GNCE) 的牧师Roy Chan是这次抗议活动的参与者。2020年，香港警方突袭了陈牧师在香港的支持民主运动的教会。而在那次突袭几小时前，陈牧师称汇丰银行冻结了属于他、他妻子和教堂慈善机构的银行账户。他参加今天的示威是来表达对汇丰银行行为的担忧，并且督促汇丰不仅要维护金融正义，还要维护更广泛的社会正义。

“汇丰银行不断与中共打交道，打着政治幌子收香港人的钱。我的账户由于政治原因仍被冻结，就是一个证明，”陈牧师对美国之音强调说："这不仅仅是钱的问题，而是影响到我们所有人的不公义行为。”

持BNO护照港人无法提取强积金

这种情况可追溯到英国为BNO持有人推出的“5+1”移民计划，至今有超过十六万的港人通过此计划移居英国。香港积金局最初表示，仅凭BNO护照不足以成为提前提取强积金“永久离港”的理由。然而，在香港政府停止承认BNO护照后，情况发生了巨大变化，积金局随后禁止使用BNO签证提前提取强积金。

“香港监察”今年4月发表的调查报告显示，自《港区国安法》生效后，中国外交部和香港政府于2021年1月单方面停止承认BNO签证作为身份证明，这不仅使很多港人失去了回去香港的资格，并且导致他们无法在英国领取强积金。

在英国的香港人（其中许多人是通过BNO签证计划进入英国的）无法动用各家银行持有的共计约22亿英镑的强积金储蓄账户。其中，汇丰银行控制了强积金市场的三成资产，估计约为3160亿港元（320亿英镑）。

据路透社报道，今年6月，美国国会中国问题特别委员会主席迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）和英国议会外交事务特别委员会主席艾丽西亚·卡恩斯（Alicia Kearns）在6月30日致函汇丰银行首席执行官诺埃尔·奎恩（Noel Quinn）时明确表示，他们对汇丰银行的行为“深表关切”。议员们指责汇丰银行拒绝了持有英国国民海外（BNO）护照的香港居民在移民前从岛上的强制性公积金（MPF）计划中提前提取资金的申请。

汇丰的角色和责任

汇丰银行发言人在《金融时报》上发表的公开信中表示，该行是按照当地的规定行事。“与所有银行一样，我们必须遵守法律和监管机构在我们开展业务的每个地区的指示。作为香港最大的强积金提供商之一，我们拥有一套全面的计划受托人提取协议，符合（强制性公积金计划管理局）的指引，”汇丰银行的发言人称。

罗杰斯分析，汇丰银行并不需要遵循北京和香港政府的指示，因为北京和港府并没有通过任何立法来禁止持有BNO护照的港人提前提取强积金。罗杰斯也呼吁英国有关机构利用自己的影响力来督促汇丰做出正确的决定。

“最后，还是要汇丰银行自己来做决定是否让在英港人提取强积金，但是我们呼吁英国政府用自己的影响力来督促汇丰银行，”罗杰斯告诉美国之音。

观察人士指出，作为强积金资产的主要持有者之一，汇丰的角色受到越来越多的关注。前香港监察的政策总监山姆·古德曼（Sam Goodman）在四月份发表的报告中分析，汇丰限制储蓄渠道和偏袒专制政权，是失职的表现。并且质疑为何总部位于伦敦的汇丰银行要听命于中国政府。

古德曼说：“汇丰银行没有履行其作为强制性公积金受托人的责任。汇丰必须向客户解释为何阻止他们使用自己辛苦赚来的积蓄，英国政府也必须问一问，为何一家总部设在伦敦的银行要听命于专制政府，不承认政府签发的有效证件。”

抗议活动的参与者之一Rony Wong强调了此次抗议活动对港人集体的象征意义。他对美国之音说：“我们在这里的人数虽然不多，但意义重大。这是为了传递一个信息，表明即使在流亡中，我们的声音也不会被压制。这是为了捍卫我们的权利，并确保我们的抗争是可见的。”

美国之音向汇丰银行发送邮件，询问港人为何不能在英国领取强积金，希望得到汇丰的评论和对此次抗议的看法，但是截至发稿时尚未得到回应。