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（中央社記者潘智義台北14日電）亞洲公司治理協會發布CG Watch 2023亞洲公司治理評鑑結果，台灣獲第3名，為歷年最佳成績。台灣證券交易所表示，台灣2013年發布公司治理藍圖以來，在亞洲公司治理協會發布評比分數逐年進步。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，亞洲公司治理協會（ACGA）於12月13日上午在香港就亞洲各國家公司治理表現發布CG Watch 2023報告，台灣在亞洲12個國家公司治理排名與新加坡並列第3，僅次於澳洲、日本，與前次2020年排名相較，名次進步1名。

依據ACGA公布CG Watch 2023，台灣修法降低大量持股申報及公告門檻，由10%修正為5%，於2021年設立新的商業法院，專門處理公司和證券法律糾紛，在公司治理上有長足進展。

值得注意的是，CG Watch 2023報告提到，金管會於2022年發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，強化企業永續發展、營造健全環境保護、社會責任、公司治理（ESG）生態體系，極度肯定藍圖對提升台灣資本市場國際競爭力成效。

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證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引長線投資人持續投資的關鍵。公司治理生態體系中的主管機關、司法機關、上市公司、機構投資人、公司治理相關機構等，均扮演重要關鍵，證交所未來將持續與生態體系成員合作，依照主管機關發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續推動完整的永續發展生態系。

亞洲公司治理協會（ACGA）是1999年底在香港成立獨立非營利會員組織，致力於促進亞洲地區公司治理健全，增進亞洲經濟及資本市埸發展，會員來自18個市場約106家公司，其中70%是機構投資者，在全球管理超過40兆美元資產。（編輯：楊蘭軒）1121214