美国国会众议院一个专注讨论中国议题的委员会表示,华盛顿必须采取行动应对北京当局的跨国镇压行动。议员们担心,中共长臂管辖已威胁到生活在美国的中国人。“停止让行使权利的人遭受恐惧和镇压,停止对他们的骚扰,停止对人权的公然侵犯,”委员会领袖对中国政府喊话说。

众议院美国和中国共产党战略竞争特设委员会星期三(12月13日)晚间以“中共跨国镇压:共产党噤声和胁迫海外批评声浪的努力”(CCP Transnational Repression: The Party’s Effort to Silence and Coerce Critics Overseas)为题召开听证会,聚焦讨论中国长臂管辖,跨国执法的问题。

“谁受中国共产党的统治? 你可能认为答案显而易见是中国公民。但跨国镇压表明中共的目的不仅如此,”委员会主席迈克·加拉格尔(Rep. Mike Gallagher)加拉格尔说, “中共实际上是想发挥影响、惩罚和胁迫世界各地的人民。他们希望批评者闭嘴,控制政治,监控思想的范围远远超出中国的国界。”

委员会首席民主党议员拉贾·克里希纳莫提(Rep. Raja Krishnamoorthi)在听证会上说,“许多在美国的人不会公开反对中共,因为他们担心自己或家人的安全。 我们看到有关活动人士遭到骚扰的头条新闻。 但每次活动人士因恐惧而保持沉默,就没有人写他们的故事。 每次这种情况发生,中共就赢了,中国人民就输了。”

这是委员会在圣诞和新年假期休会前的最后一场公开听证。出席作证的包括总部位于华盛顿的香港民主委员会(HKDC)执行总监郭凤仪、目前就读乔治城大学法学院的中国留学生张津睿,和人权观察前中国部主任索菲·理查森(Sophie Richardson)。

现年26岁的郭凤仪因支持香港民主自由运动而成为被香港政府以百万港币悬赏通缉的8人之一。她在听证会上表示,中共当局的跨国镇压行动已使得她即使人在美国也感到危险。

“虽然我在自由之土,但我并不自由。我被困在这种被追捕的持续恐惧中,而这正是中共的目的,”郭凤仪在开场陈述中说,“他们希望削弱我的力量,削弱我为香港发声的能力。”

来自中国东北的留学生张津睿曾因一系列中国政府不认可的活动,包括在校园声援白纸运动、反对新冠清零政策,并参与中国留学生成立的“炬火—波多马克”民主团体,而导致他在中国的家人受到国保和公安的骚扰。

今年23岁的张津睿和郭凤仪一样,因为在政治立场上站在北京当局的对立面,即使身处美国也感受到中国共产党强大的长臂威胁。

“无论你在世界什么地方,即使在拥有最悠久的公民自由传统,最成熟的民主国家,只要你关心的任何人或任何事还在中共控制之下,你就永远不会自由,”张津睿在听证会上说。

张津睿在听证会上告诉国会议员,他知道这一次站出来到国会作证很有可能导致中国政府再次找上他的家人,但他认为揭露中共跨国镇压的手段,让更多人知道这一切经历是更重要的事。

张津睿在证词中说,在一次与他父亲的约谈中,国保拿出了一份打印出来的文件,上面是他在微信上和家人的短信对话,国保向他父亲说他有支持民主的想法,并要他父母让他不要再说话批评共产党。

“这也是经历跨国迫害的人最痛苦的地方之一,就是你和你的亲人的连结本来就只有那么很细的几条交流的渠道,但这些渠道都是被共产党跨海污染的时候,你还知道你是在和谁联系吗?已经不知道你在和谁联系了,这是一个很悲伤的事情,”张津睿对美国之音说。

两党议员纷纷表示这些证词令人不寒而栗,并称美国必须采取行动停止中国在美国境内进行任何跨国镇压活动。

克里希纳莫提在听证会上表示,中国的人权捍卫者应该在美国有一个家。

“这事关重大。由于在中国向权力说真话几乎是不可能的,如果批评中共的人不能在美国自由发言,中共就成功地消除了各地的批评声音。 这意味着通过暴力和骚扰进行全球范围的审查,”民主党人克里希纳莫提说。

“如果你在这个国家感到不自由,代表我们出问题了,我们必须寻找方法让你们能自由,能感到自由,”来自密苏里州的共和党联邦众议员布莱恩·卢特克迈尔(Rep. Blaine Leutkemeyer)在听证会上说。

来自马萨诸塞州的民主党联邦众议员塞斯·莫尔顿(Rep. Seth Moulton)对美国之音说,“令人难过地,我对这一切都不感到意外,这符合我们对中共的预期。”

“我们今天听到的证词表明,我们也需要支持面临中国跨国镇压的难民,”他说。

中国进行跨国镇压的问题近来成为了国会两党十分关注的人权议题。美中战略竞争特设委员会是今年本届国会伊始成立的特设委员会,这个委员会也曾多次举行活动关注中国跨国镇压议题。

委员会主席加拉格尔众议员今年2月曾率领两党议员前往被美国联邦调查局(FBI)调查的中共设在海外的“秘密警察站”之一—纽约长乐公所前召开记者会,抗议中共进行跨境执法。

之后, FBI在4月逮捕了两名纽约华裔居民,他们被控涉嫌在曼哈顿中国城附近经营中国“秘密警察站”,并受中国政府指使,威胁在美国的中国异议人士。消息曝光后引起国会跨党派议员对中国跨境执法和镇压海外异见的强烈担忧。

中国政府一直以来否认在海外设立警站和从事跨国镇压的所有指控,称这些指控“毫无事实根据”。

美国国会暨行政当局中国委员会(CECC)主席、共和党联邦众议员克里斯·史密斯(Rep. Chris Smith)和委员会共同主席、民主党联邦参议员杰夫·默克里(Sen. Jeff Merkley)今年分别在众参两院推出“跨境镇压政策法”(Transnational Repression Policy Act)。

法案将制定新政策追究外国政府和个人进行跨境镇压行为的责任。法案将进一步加强现有的法规和执法行动,来打击被定义为“外国政府或其代理人的行为或活动”。

根据法案,外国政府对其海外人士或流亡群体进行非法引渡或驱逐、人身跟踪、在线监视、人身攻击和恐吓、非法冻结资产,以及诽谤个人名誉等行为都包括在非法跨境执法的定义中。

郭凤仪在听证会上呼吁国会能尽快推动这项法案进程。“‘跨国镇压政策法’是我们开始建立机制发展美国应对能力的一种方式,”她说。

虽然法案获得了多位议员联署支持,但推出至今尚未出现任何进展。

对中国人权状况有深刻了解的人权观察前中国部主任理查森在听证会上直言,美国政府至今在中国人权议题上所做出的努力远远不足。

“我认为,美国政府和任何民主国家的政府都没有投入足够资源来挑战中国政府令人震惊的人权纪录,”理查森说。

加拉格尔议员呼吁拜登政府将人权议题作为美中关系首要任务。“在与中国共产党的这场竞争中,将人权放在议程的首位不会让我们有任何损失,”他加拉格尔说。

委员会首席民主党人克里希纳莫提在听证会上向中国喊话说:是时候停止这一切了。

“我有话要向中共传达:停止。停止让行使权利的人遭受恐惧和镇压,停止针对他们的家人,停止对他们的骚扰和对人权的公然侵犯,”克里希纳莫提说,“因为我们委员会的工作不会停止。 当中共在美国侵犯人权并压制言论时,我们将尽我们所有力量追究中共的责任。 ”