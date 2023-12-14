慢性肝病及肝硬化為國人第9大死因，而肝癌為國人癌症死因第2位；根據衛福部最新死因統計，每年約1.3萬人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。肝病有什麼徴兆及警訊？由醫師告訴你如何從生活中落實保肝習慣

by 美麗佳人編輯部 - 2023/12/14 更新

Edit／Rice Text／郭岳潭 Photo／unsplash.com、gettyimages

專業諮詢／頤鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師

1.病毒性肝炎

肝臟受到病毒感染後發炎而衍生出的疾病，目前可分成A、B、C、D、E五種類型，台灣較常見的是A、B、C三種類型，A型肝炎與E型肝炎是透過糞口傳染，感染後大多不會演變成慢性肝炎；B、C、D型肝炎是由血液及體液傳播的接觸傳染，其中D型肝炎特別之處，是需與B型肝炎共存，才有感染及繁衍的能力。

康涵菁表示，病毒性肝炎的好發族群為母親為B、C肝帶原者，或是曾與B、C肝帶原者有血液或體液上的接觸者（共用針頭或注射器、針灸、穿耳洞、紋眉、刺青、共用牙刷或刮鬍刀）、不安全性行為者、吃到被A、E肝污染的食物或飲水，且大多發生在公衛條件不佳的第三世界國家。

感染病毒性肝炎，發病通常不明顯，急性感染後，約20～30％患者可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀等，疾病嚴重度可從不明顯的症狀到會致命的猛爆性肝炎。

2.肝硬化

肝臟受損後，出現許多纖維組織所導致的結果，肝臟雖然有很強的再生能力，當超過肝細胞的修復能力，就會被纖維組織取代，這段過程稱為肝臟的「纖維化」。當肝臟處於慢性發炎的階段，就會讓肝臟不停的纖維，最終就會導致肝硬化，肝硬化也被視為慢性肝炎發展到肝癌的重要階段，好發族群為酗酒、B、C型肝炎帶原、膽道閉鎖病人、肝臟代謝異常病人、心臟衰竭患者。

康涵菁提醒，肝硬化一開始大多沒有症狀，如果肝發炎持續進行，纖維化就越來越厲害，肝臟就逐漸硬化及萎縮，肝臟機能也就變差，各種症狀便會開始出現。早期症狀有疲倦無力、食慾不振、消化不良、腹脹、便祕、腹瀉、噁心嘔吐及伴隨右上腹部疼痛；嚴重時會出現腹水、食道或胃靜脈曲張出血、肝昏迷、腳腫、黃疸、蜘蛛狀血管瘤等。

3.非酒精性脂肪肝

康涵菁說明，發生原因為肝細胞中非酒精引起的額外脂肪堆積，如藥物、遺傳性疾病，大多數的非酒精性脂肪肝疾病患者與代謝性疾病有相關性，像是肥胖、糖尿病、高血脂等。目前根據研究結果顯示，在西方國家非酒精性脂肪肝疾病依種族及性別的不同，盛行率預估約為20～40％，且肥胖者有非酒精性脂肪肝疾病的比例，可高達約82％。臨床上，脂肪肝患者高危險群為缺乏運動、愛吃炸物、愛喝果汁、愛吃甜食或含糖飲料及過度減肥者。

大多數脂肪肝患者臨床無特殊症狀，通常在健檢時才會發現，伴隨三酸甘油脂、膽固醇等指標過高；如果進入中度及重度脂肪肝，可能出現疲勞、虛弱、體重減輕、食慾不振、噁心、腹痛、蜘蛛狀血管瘤、黃疸、皮膚瘙癢、水腫、精神錯亂等症狀。

4.酒精性肝炎

因為喝酒導致肝臟發炎的疾病，好發族群主要是多年飲酒過量者，然而，但並非所有重度酗酒者都會發展成酒精性肝炎，也有不常飲酒的人患病。康涵菁說明，患者最常見的症狀黃疸，其他包括食慾降低、噁心嘔吐、腹部壓痛感、發燒、疲勞虛弱，嚴重會出現、腹水、意識不清，甚至肝腎衰竭，是死亡率很高的疾病。

5.肝癌

主因是B、C型肝炎、酒精性肝炎、非酒精性脂肪性肝病及肝硬化有關，B肝帶原者有15～20％會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率，而C肝感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20％會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3～5％會變成肝癌。

康涵菁表示，肝癌小於3公分內，大多不會有明顯不適的症狀，若是出現右上腹悶痛、發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕、黃疸，多半已進入晚期，由於肝臟內沒有太多神經，當肝癌細胞將包膜撐開時，才可能會出現腹部脹痛的症狀，通常已經發生腫瘤破裂出血或癌細胞轉移侵犯神經。

肝病是否重男輕女？可能是2原因

康涵菁指出，臨床觀察發現，B型肝炎、肝硬化、肝衰竭及肝癌的患者，都是男性比女性多，且男性也較女性難治，男性死亡率較女性高出許多。事實上，B型肝炎病毒感染並無性別差異，只是性別差異會影響感染後的機轉，男性感染後容易成為慢性B型肝炎，而慢性B型肝炎患者中，男性發生肝硬化、肝癌及死亡機率，比女性高出約2～3倍之多。

康涵菁說明，男性荷爾蒙濃度與男性肝癌成正相關，女性荷爾蒙濃度則與女性肝癌成負相關，而男性B型肝炎患者也容易罹患肝癌；亞洲一項慢性B型肝炎患者演變成肝癌的年齡統計中，男性患者較女性提早10年，男性患者年齡大於40歲，而女性患者通常超過50歲。

康涵菁推測，男性患者飲酒、吸菸及不良嗜好等較女性多，有可能是病情較重的協同因素，更容易發展成肝硬化及肝癌，且較女性患者年齡提前。研究也發現，肝細胞表面分布許多男性荷爾蒙受體，會抑制肝臟修復功能，導致癌細胞加速生長，而女性荷爾蒙則可以間接達到抑制肝癌細胞複製的效果，因此男性自然比女性更容易得到肝癌。

「男性年齡超過40歲以上的慢性B型肝炎帶原者，一定要定期檢查。」康涵菁強調，男性患者一定要高度重視黃疸徵兆，才能預防發展為肝衰竭，提醒B型肝炎患者禁酒、戒菸，並避免不良嗜好，尤其要更積極接受抗病毒藥物治療。

10招保肝好習慣

1.避免暴飲暴食：

肝臟的關鍵作用是幫助人體對付自由基、排除毒素及淨化血液，當人體內的自由基越多，肝臟功能受損就越嚴重，而暴飲暴食既損害腸道健康，也容易造成體內自由基增加。

2.避免加工食物：

很多加工食物中添加了多種防腐劑、色素、人工甜味劑等食品添加劑，這些食品添加劑的成份含有多種人體較難分解的化學物質，進入人體後會增加肝臟解毒負擔，容易誘發肝臟損傷。

3.避免油炸食品：

油脂及飽和脂肪酸的堆積會導致脂肪肝，進而增加肝炎、肝硬化及肝癌的風險，食用油建議優先選擇較健康的橄欖油及芝麻油。

4.避免生食及燒焦食物：

半生不熟的食物或烹煮過頭的燒焦食物，都容易導致肝臟受損。另外，像是蝦子、螃蟹及半生不熟的貝類，經常帶有細菌及寄生蟲；一旦發生急性胃腸炎、痢疾，容易導致肝病惡化，甚至誘發肝昏迷。

5.避免飲酒過量：

過量飲酒會降低肝臟淨化血液的能力，導致體內毒素增加，誘發肝臟損傷及多種疾病，尤其酗酒容易導致肝臟中毒、誘發肝炎，長期過量飲酒則容易導致肝硬化。特別警告，男性每天喝超過2罐啤酒、女性超過1罐啤酒，就可能傷肝。

6.避免含糖食物及甜食：

糖類會直接影響血糖波動，容易導致來不及分解血糖，轉換為三酸甘油脂而儲存在肝臟，就形成脂肪肝，像是蛋糕、手搖飲等高糖飲食，應盡量減少食用，而糖分較高的水果也要克制。另外，白飯、白麵條及麵包等精緻澱粉，為高碳水化合物食物，過量食用也會轉化為三酸甘油脂，建議三餐主食有一餐為全穀類。

7.一定要吃早餐：

吃早餐有助於中和胃酸及保護肝臟，減少胰臟炎、糖尿病及膽結石等多種疾病的危險。

8.補充好的膽固醇：

好的膽固醇又稱「血管的清道夫」，有助於清理血管裡的游離膽固醇，避免脂肪堆積在肝臟、也避免血管堵塞，建議每天吃一小把的堅果，就能攝取到多元不飽和脂肪酸，也能增加好的膽固醇。

9.每天運動：

適度的有氧運動能消耗推積的脂肪，運動強度不能太低，至少要運動到流汗為止，且運動最重要的就是持之以恆，建議每次運動至少30分鐘，每周至少3天，才能有效消除脂肪。

10.肝炎檢查：

感染B、C肝後，每4人有1人會變成肝硬化，而每20名肝硬化患者，會有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因；目前國民健康署提供45～79歲民眾（原住民提早至40歲），都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。

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