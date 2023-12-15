中國北方非洲豬瘟疫情嚴重

【新唐人北京時間2023年12月16日訊】12月16日，有關「北方非洲豬瘟疫情發酵」的話題登上熱搜榜，引發熱議。

15日，四川省畜牧業協會給四川省農業農村廳一份《關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議》文件在養殖群內流傳。

文件指，當前北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

文件提到，近期，從全國範圍來看，非洲豬瘟疫情發生和擴散主要集中在河南、山東、河北等省，其它一些省區豬病明顯增多、樣本上升，華東、西南、華南地區也有散發。

文件表示，整體來看，目前北方非瘟持續發酵中，特點是病毒毒株變異、重組複雜。運載工具、物流、肉品、人員、空氣、水源多途徑傳播。趨勢上看，目前還沒有發病減緩跡象，疊加冬季因素，疫情形勢發展情況「異常嚴峻」。

大陸財聯社報導，此前某地區畜牧站相關人士透露，「生豬疫病現在的確有點厲害。」

報導引述分析人士的話說，10至11月份，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。

此事很快熱搜榜，大陸網民憂心的不是豬瘟疫情，而是憂心市場趁機調漲豬肉價格。

大陸網民表示，「前段日子說豬肉便宜了，這下突然冒出豬瘟，合著這掐著點來，物理超度過剩的豬來了。」

「這是資本要漲豬價的節奏！」「要漲價前先放點消息。」

「會不會是故意製造恐慌抬升價格？」「這裡面沒有人為搞鬼我是不信的。」

「每年快過年的時候就會這樣來一次，豬肉價格就會漲起來。」

還有人說，「豬肉便宜，那是因為怕感染非洲豬瘟提前出欄賣了。」

「我這邊（河北）聽說好多非洲豬瘟，已經好幾個月不敢吃豬肉了。」

「南京豬瘟好幾個月了。」「半月前就不敢買豬肉了！怕是病豬。」

（責任編輯：李恩真）

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