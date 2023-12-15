兆豐金控加入「永續金融先行者聯盟」，為國家淨零轉型增添助力（兆豐金控提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因ESG表現獲國內外評比機構肯定，兆豐金控受金管會肯定，獲邀加入「永續金融先行者聯盟」，成為中信金、玉山金、第一金、國泰金、元大金5家金控之後，第6家新增成員，並擔任「金融業淨零推動工作平台」的跨部門諮詢工作群召集人。

兆豐金指出，兆豐金ESG表現獲國內外評比機構肯定，包括獲選CDP領導等級、公司治理評鑑前5%、TCFD報告書獲BSI「Level-5+: Excellence」最高等級認證、TCSA台灣企業永續獎囊括8項大獎，再次蟬聯DJSI最新公布的世界及新興市場指數成分股，成績為公股第一。

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兆豐金董事長雷仲達對於獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，並擔任「金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人，表示榮幸。

總經理蕭玉美指出，要做到2050淨零轉型需要更大的承諾與執行力。未來兆豐除了持續率領集團子公司推動永續發展，協助企業邁向低碳轉型，在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等5大永續議題上，將採取更積極的行動，與其他先行者一同承諾、協力合作，以綠色金融影響力，響應我國「2050年淨零排放目標」。

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