新「郭美美」 阿里獻血事件後 無人願獻血？

大陸澎湃新聞12月16日報導說，近期，由於天氣嚴寒，獻血人數驟減，全國多地接連呼籲市民獻血。

山西運城市中心血站在倡議書中稱，近段時間以來，持續的雨雪天氣降溫，加上呼吸道系統疾病高發，團體獻血及街頭獻血者人數大幅減少，而「擇期手術的人群卻大大增加，臨床用血量高位運行，血液保障面臨嚴峻的困難與挑戰」，「我市每天至少需要220人次無償獻血才能基本滿足臨床用血需求」。血站呼籲全市18週歲至55週歲、身體健康、符合獻血條件的市民無償獻血。

在大陸微博，網友紛紛吐槽：「獻血去救上海去西藏旅遊的小仙女嗎？」「打電話給她小姑吧」，「趕緊動員公務員獻血啊，不是已經有了成功案例了麼？」 「這個事得去找小姑姑才行」，「體制外移動血包也能獻？污染了紅色基因怎麼辦？」「血槽姐帶頭」，「阿里那件事還沒說明白呢」。

還有網友評論說：「阿里事件的後遺效應會使『獻不獻』成為下一個『扶不扶』式困局，精緻利己主義將再次引領社會風氣導向，人們不願自己的善意之舉被這類人視為理所應當？」「郭美美」。

也有網友批評中共的邪惡政策，「前不久我家剛經歷的，事出突然，直系家屬幾個要麼身體不適合獻血，要麼不在本地，急得團團轉，四處求助親朋好友有沒人可以緊急獻血，拿到指定互助獻血的證明，而且這位獻血人還得親自到醫院去辦證明手續，醫院才可以向血庫調血！用這種惡政策，從病人層面去卡，簡直就是斷了獻血的路，大家留個家人吧」，「家人手術需要用血的時候還是會讓親屬獻血才能用血，那我平時獻血有什麼意義？」

11月28日晚，上海余姓女在抖音發布一段視頻，自曝10月14日下午在西藏阿里出車禍後，「小姑姑」動用關係讓西藏阿里「全體公務員」為她獻血7000毫升，家人並花120萬包機將她轉運到成都華西醫院接受治療，轉運時還有警車開道。

這段視頻引爆輿論，網友紛紛質疑此事件背後的中共特權待遇，稱此女子為「血槽姐」，要求查清其提到的「小姑姑」身分。

為平息輿論，上海市出動了由上海報業集團上觀新聞、澎湃新聞多位記者組成的聯合採訪報道組推出調查報導，但網民對官媒的所謂闢謠並不買帳。有網友表示，從女子家人的能量和財力判斷，應該涉及上海的「大官」。有網友唏噓：「還好這次缺的只是血，要是缺的是心肝腎肺脾，估計又有人小命不保！」

2011年6月，郭美美在其實名認證為「中國紅十字會商業總經理」的新浪微博中炫富，「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，引發中國公眾對中國紅十字會所獲善款流向的質疑。事發後，中國各地紅十字會收到的慈善捐款銳減，信譽掃地。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：李謙）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/16/a103834695.html