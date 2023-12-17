大法信息中心：中共來年恐加劇迫害法輪功

【新唐人北京時間2023年12月18日訊】法輪大法信息中心在近日發布的一份研究調查報告中預測，中共可能在2024年加劇迫害法輪功。

這份調查報告說，「預計2024年將有更多資源投入鎮壓法輪功……調查結果強化了其它證據，證明中國各地的法輪功學員是中共鎮壓的主要目標。」

2006年～2017年期間，中共對法輪功的迫害轉向相對祕密化；但2017～2023年，中共司法系統、公安系統、國防部系統，多次在全國會議上公開提到加大對法輪功打擊力度或者實施迫害。

法輪大法信息中心表示，「儘管這場迫害自1999年以來一直在持續，但與前幾年相比，自2019年以來，高層官員更加公開和優先地提到鎮壓法輪功，這可能會導致更多的資源投入到對法輪功學員的拘留和『轉化』上。」

明慧網不完全統計顯示，過去3年被迫害致死的的法輪功學員人數大增：

2021年，131位法輪功學員被迫害致死；2022年，172人；2023年1月～10月，174人。因中共嚴格信息封鎖，這些數字只是冰山一角。

另據法輪大法信息中心2022年的一份不完全統計，2019年，被騷擾法輪功學員3,582人；2020年，被騷擾學員9,159人；2021年，被騷擾學員9,332人。

法輪大法信息中心執行主任列維‧布勞德（Levi Browde）就這份調查報告告訴大紀元，法輪功學員在揭露中共殘酷迫害的同時，也告知人們有關疫情的真相。這也成為中共加劇迫害的藉口之一 。

他說，「隨著2020年初新冠疫情的爆發，這個（法輪功學員）公民記者網絡上記錄封鎖地區發生的事情，與中國境外的人們以及中國境內的其他人分享信息，試圖向他們展示正在起作用的保護措施，以保護人們的健康，同時分享對法輪功教導的理解，給予人們道德上的鼓勵。」

法輪功是以「真、善、忍」為原則的佛家上乘功法，包括五套功法動作，祛病健身效果神奇。 1999年，中共前黨魁江澤民因妒忌和恐懼法輪功學員人數超過中共黨員，下令鏟除和鎮壓。 24年來，中共對法輪功的迫害從未停止。

法輪大法信息中心表示，「即將到來的鎮壓25周年日以及在此之前的1999年4月法輪功學員在北京進行的歷史性和平請願，更加引起了人們的關注。 事實上，山西省一個城鎮2019年的一份文件明確指出，安全機構必須阻止任何『在4月25日法輪功二十周年紀念日舉行的活動』。 此類指令可能會在2024年25周年紀念日之前重複出現。」

該25周年紀念事件指的是，1999年4月25日，約萬名法輪功學員自發到北京的國務院信訪辦上訪，以和平理性的方式提出訴求：要求當局釋放此前在天津被當地警察暴力抓捕的45名法輪功學員；要求當局允許法輪功的書籍合法出版；給予法輪功修煉民眾一個合法的煉功環境。雖然問題獲得時任總理朱鎔基的合理解決，但此事件被江澤民作為鎮壓法輪功的「導火索」。

法輪大法信息中心還表示，「這一趨勢（加劇迫害的趨勢）擴展到安全機構之外：2023年7月，一家國營網站發表了中共反邪教協會常務理事李安平撰寫的一篇文章。」

「在文章中，李呼籲將宗教鎮壓納入『維護國家政治安全』範疇，並深刻認識到被取締的宗教團體『對國家安全構成巨大威脅』，正如中共所定義的那樣。」

現居美國的原中國人權律師吳紹平就這份最新調查報告告訴大紀元，他也認為中共對法輪功學員的迫害會加劇。

他說，「它一直都在不斷地持續地加大對你們的鎮壓。這種公開的叫囂，意味著他們會加碼, 迫害會加劇。」

「在幾年前，我很明顯地就已經感受到了，對法輪功的鎮壓持續升級。」

吳紹平2017年在國內開始受理法輪功案件，代理大陸東北、西北一帶的法輪功案件， 「在這一過程當中我們發現，中共對法輪功的迫害是在不斷的升級的。」

吳紹平後來因參加討論中國民主憲政議題的廈門聚會，遭到中共的追捕，2019年10月30日被迫流亡到海外，2020年公開接受媒體採訪。

吳紹平說，「它（中共）對法輪功污名化多年，我們當時帶著恐懼的心理去見你們的同修（法輪功學員），我們發現跟中共描繪的完全是不一樣的樣子，你們（法輪功學員）平和、理性，很溫和、很善良，而且很有堅守。」

「你想想這樣的一個群體在中國的土地上，這個社會經歷在中共幾十年統治之下，被嚴重的污染了，人的心靈和生命都是受到嚴重的污染，你們（法輪功學員）的存在是有利於淨化中國的社會。」

「中共不允許你們存在，它不允許真正價值的存在，好的東西的存在。」

「它不僅僅不允許你們，也不允許其它思想意識形態（的存在），（它不允許）所有有共同想法理念的人聚在一起，都可能成為它的敵人，哪怕比如我們公民聚餐聚會。」

「它（中共）實際上已經到了無法理喻、草木皆兵的地步。」

「他們認為（法輪功學員）對他們有威脅，我們很清楚，我們看不到這種威脅。」他說。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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