國衛院研究團隊發表登革熱傳播模式新發現。（國衛院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年本土登革熱再掀流行，全年累計已超過2.6萬例，國家衛生研究院以2015年高雄市大流行進行研究發現，同家戶內發病間隔高達85%少於3天，顛覆以往至少要10天以上的認知，經動物實驗證實埃及斑蚊可能透過類似「共用針頭」的方式快速傳播，可提供防治登革熱策略參考。

國家蚊媒傳染病防治研究中心副研究員陳俊宏表示，過去理論認為，蚊子叮咬帶病毒者後，需要在體內完成多次複製，再由中腸感染至唾腺，才能在叮咬下一個人時完成傳播，這個過程至少需要8天，發病間隔至少10天以上。

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不過，陳俊宏指出，國衛院與高雄市衛生局合作分析2015年大流行疫情的發病時序，發現同家戶內的發病間隔有85%少於3天，進一步利用動物實驗證實埃及斑蚊叮咬被病毒感染的動物後，緊接著叮咬下一隻動物，蚊子口器上沾染的病毒，即可造成感染。

陳俊宏指出，這種過程類似愛滋病毒等共用針頭的傳染模式，蚊子的吸血口器成為被當作共用的污染針頭傳染登革熱病毒。

陳俊宏說明，埃及斑蚊是傳播登革熱病毒的主要媒介之一，主要棲息地分布在台南市及高雄市，偏好在室內環境活動，且完成一次完整的血餐過程中經常需要叮咬多人，這種叮咬多個宿主的行為，就有可能將病毒以「機械性傳播模式」感染下一個人，大大縮短病毒傳播時間，同時增加在人群中散播的機會。

國衛院也與加州大學、名古屋大學、清華大學、台灣大學等團隊建立數學模型分析，得出這種傳染模式十分驚人，可加速病例數推至最高峰的時間，並大幅增加感染人數，解釋了登革熱在社區內快速擴散造成大流行的可能原因。該研究已於今年8月發表於國際期刊《刺胳針》（The Lancet）的子刊《電子生物醫學》（eBiomedicine）。

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