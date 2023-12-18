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（中央社記者曾以寧台北18日電）國衛院與高市衛生局合作研究發現，同家戶內登革熱傳播，有85%發病間隔不到3天，是因埃及斑蚊能透過類似「共用針頭」模式、僅叮咬2次以上就能傳播，研究登上國際期刊。

這項研究由國家衛生研究院、高雄市衛生局進行，並與加州大學、名古屋大學、清華大學、台灣大學及跨國團隊建立數學模型分析，解釋 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 在社區內快速擴散造成大流行的可能原因，在今年8月發表於知名國際期刊「刺胳針」（The Lancet）子期刊「E生物醫學」（eBioMedicine），今天召開記者會說明研究成果。

根據國衛院資料，登革熱主要經由埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而傳播，近50年來由於氣溫升高及國際間人口移動頻繁等因素，全球登革熱疫情快速攀升，其中70%病例分布於東南亞國家，位於亞熱帶的台灣也同受其害，今年南台灣流行的疫情，嚴重程度更是台灣近60年來排名第2，僅次於2015年。

國衛院感染症與疫苗研究所、國家蚊媒傳染病防治研究中心副研究員陳俊宏今天在記者會上說明，過去學界認為蚊子叮咬登革熱病患後，病毒要在蟲體內多次複製，再由消化道感染至唾腺，才能在蚊子叮咬下一個人時完成傳播，過程稱為外源性潛伏期（EIP），共需要至少8天，病患發病時間則會間隔至少10天以上。

埃及斑蚊是登革熱病毒的主要媒介之一，國衛院感染症與疫苗研究所、國家蚊媒傳染病防治研究中心副研究員陳俊宏（圖）18日說明，與跨國團隊建立的數學模型指出，埃及斑蚊「機械傳播模式」十分驚人，可加速病例數推至最高峰的時間，同時也會大幅增加感染的人數。中央社記者曾以寧攝 112年12月18日

然而國衛院與高市衛生局合作，分析2015年疫情發病時序發現，同家戶內發病間隔有85%少於3天，並不符合有外源性潛伏期的傳播情境。

因此研究團隊為老鼠注射登革熱病毒，於3天後體內病毒血濃度最高時給蚊子叮咬，蚊子半飽時，再換叮咬另一隻沒有被感染過的老鼠，結果發現25%原來健康的老鼠都得病，且蚊子要叮咬2次以上才具傳染力，證實蚊子遭登革熱病毒污染的口器確實會傳播病毒，此「機械傳播模式」與B肝、C肝病毒等經「共用針頭」傳播相似。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，埃及斑蚊是居家型蚊子，容易在人口密集區與人共同生存；在有埃及斑蚊分布的環境中，家戶群聚個案增加，機械傳播機制可能因此明顯發生，造成基本傳播數（R0）出現明確上升跡象，使流行波段有數週時間呈現陡升，此時家戶防治就變得非常重要。

潘炤穎表示，高雄市今年防治策略就加入，出現通報個案第一時間，就會由疫調人員同步進行接觸者採檢與室內噴藥防治，不會再等到隔天或更久，以將空間內生物傳播與機械傳播降到最低。

對於這項研究成果，國衛院副院長陳為堅指出，將影響世界各國未來面對登革熱疫情的防治措施。（編輯：張雅淨）1121218