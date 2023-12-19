美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）最近发表的有关移民正在“污染美国的血统”的言论遭到了批评者的严厉抨击，总统乔·拜登（Joe Biden）的竞选团队将特朗普的话与阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的言论相提并论。

“他们正在污染我们国家的血统，”特朗普周六（12月16日）在东部新罕布什尔州的竞选活动中告诉支持者。他补充道：“从世界各地，他们正在进入我们的国家，从非洲，从亚洲，从世界各地。”

拜登竞选阵营发言人阿马尔·穆萨（Ammar Moussa）说，在近90分钟的演讲中，“唐纳德·特朗普让他的榜样附体，模仿（纳粹德国领导人）阿道夫·希特勒，赞扬（朝鲜领导人）金正恩（Kim Jong Un），并引用（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的话，与此同时他正在竞选总统，承诺作为独裁者进行统治并威胁美国民主。”

希特勒在政变失败十年后就任德国总理，随后策划了一场种族灭绝，造成600万人死亡，并使世界陷入残酷冲突。希特勒的大多数受害者是犹太人，但他的纳粹政权也针对欧洲流浪民族、斯拉夫人和性少数群体，并系统性地虐待和非人化非日耳曼人。

希特勒因叛乱而入狱期间完成了他最广为人知的书。他在书中写道：“过去所有伟大的文化都消亡了，只是因为原本具有创造力的种族亡于血统污染。”

在台上发表这些评论的第二天，特朗普在他自己的社交媒体平台上转发了这些话，并且没有任何解释，还称拜登是“对民主的威胁”。

美国之音（VOA）联系了特朗普竞选团队的一位发言人，寻求他们对拜登竞选团队指控特朗普“学舌希特勒”的回应。至截稿时，特朗普竞选团队尚未发表回应。

白宫周一（12月18日）对特朗普的言论采取了更加谨慎的态度来回应。

美国之音周一询问拜登行政当局是否认为特朗普的言论对国家安全构成威胁，以及他们是否正在采取新行动来保护外国出生的美国人。

“希望你们能原谅我不对竞选言论的有关评论发表意见，”国家安全委员会战略沟通主任约翰·科比（John Kirby）回答道。“这对我们国家安全委员会来说是不合适的。”

国会预算办公室今年表示，到2021年，即特朗普担任总统的最后一年，约有4500万外国出生的美国居民。截至2019年，大约四分之三的外国出生人口是合法居民。

本周美国国会议员正在考虑改变美国移民政策。拜登正在与寻求更严厉移民措施的国会共和党人进行谈判。

周一，科比告诉记者，可能的协议已在周末取得进展，但没有透露细节。

当美国之音记者问到这些围绕移民的言论可能会如何加剧本已紧张的谈判时， 科比说：“我所能告诉你的是，我们正在与国会议员就边境安全问题进行真诚的谈判，当然，其中还包括为乌克兰和以色列提供资金。”

尽管许多民主党政治人物迅速谴责特朗普，但没有几个共和党领导人这样做。

共和党人、前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）在竞选总统期间一直批评特朗普被起诉、他的行为和他的个性。他表示特朗普的言论日益恶化。

“他令人作呕，”曾在特朗普行政当局任职的克里斯蒂周日在美国有线电视新闻网（CNN）的《国情咨文》（State of the Union）节目中表示。他补充道：“另一个问题是，共和党人说这没问题。”

克里斯蒂并不是唯一被美国周末的评论节目主持人逼问要求对特朗普言论做出反应的共和党人。

“我们在谈论用词吗？” 支持特朗普的参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）在周日的《与媒体见面》（Meet the Press）新闻节目中问道。“我不在乎人们的用词，只要我们做得对就行。”

根据最近的民意调查，特朗普在共和党参选人中遥遥领先。

民意调查显示，如果今天举行11月大选，特朗普将略微领先拜登。