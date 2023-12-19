AI助選利弊參半 或加劇政壇兩極化

【新唐人北京時間2023年12月20日訊】美國2024年大選的選戰正在如火如荼的進行中。為了接觸更多選民、為自己拉選票，一些參選人利用AI當競選義工，一起來看看。

對於身處搖擺州的居民來說，在競選期間接到拉票電話，早已司空見慣。然而今年他們很可能會發現，給他們打電話的既不是真人，也不是預錄的語音電話，而是一位名為阿什利（Ashley）的AI競選義工。

阿什利由位於倫敦的Civox公司設計開發，號稱是世界上首個採用類似ChatGPT生成式AI技術的政治版語音服務機器人。和以往人們熟知的自動語音電話不同，阿什利打出的電話都不是預先錄製的。

Civox執行長兼聯合創辦人Ilya Mouzykantskii：「在撥打之前，每一通電話都是（經過客製化）獨一無二的。競選組織已經知道一組有關接聽者的數據。這樣我們能夠為接聽者客製對話，而且是即時完成的。」

阿什利還精通20多種語音，能針對選民的提問，根據參選人的政見，與選民互動。最難得的是，即便阿什利被掛斷電話，情緒也不會受到影響。

正在競選國會議員的民主黨人沙曼·丹尼爾斯（Shamaine Daniels）已經開始通過阿什利給大批選民撥打電話。

國會議員參選人Shamaine Daniels：「這真的是個好機會，去擴展參與競選過程的人數和類型。」

雖然對於一些參選人來說，AI競選義工是個效率可觀的新工具，能夠大規模創造高品質的對話。但是，由於目前在美國競選活動中使用AI技術仍屬於灰色地帶，相關的法律規範缺失，也令人擔心這會使美國政治中出現更多的深偽假信息，加劇政壇兩極分化。

東北大學哲學副教授John Basl：「它們（AI競選義工）會污染或可能污染我們的資訊生態系統。我們沒有工具來應對這種情況，人們也還沒有做好準備。」

新唐人電視台記者周琪綜合報導

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